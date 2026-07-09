Od 13. jula kreće ludačka sreća: Novac se lijepi za ova 3 znaka, zaboravit će kako izgledaju dugovi

Od 13. jula kreće ludačka sreća za tri znaka koji su mjesecima vukli teret računa i odlaganja. Planetarni raspored otvara finansijske slavine baš onima koji su skoro digli ruke.

Ako vam se činilo da novac stalno curi negde drugde, julski talas mijenja tok.

Blizanci: Telefonski poziv koji vredi tri plate

Za Blizance počinje period u kom stari kontakti postaju zlatna jama. Neko iz prošlosti javlja se sa konkretnom ponudom, a vi nećete imati razloga da odbijete. Možda je to projekat koji ste odložili prije dvije godine, možda investicija koju ste otpisali.

Obratite pažnju na poruke koje stižu sredinom druge nedelje jula. Jedan razgovor uz kafu može da promeni cifru na računu za narednih šest meseci. Blizanci koji rade u prodaji ili medijima dobijaju duplu porciju ovog kosmičkog poklona.

Jarac: Konačno se isplati pedantnost

Jarčevi su godinama računali, planirali i odricali se. Sada dolazi naplata. Ova neobjašnjiva sreća sa novcem stiže kroz nešto što ste odavno zaboravili, ostavljenu uplatu, neisplaćen honorar, ili papir koji ste mehanički potpisali pre par godina.

Julski period donosi Jarčevima i priliku za promenu ugovora na poslu. Šef koji vas je ignorisao odjednom shvata da ste vi nosilac cijelog odjeljenja. Tražite više, jer je trenutak vaš.

Ribe: Hrabra odluka vredi 10 puta više

Ribe koje u julu naprave jedan smeo potez, dobijaju desetostruko nazad. Možda je to selidba, možda novi biznis, možda investicija u nešto što okolina ne razume. Finansijska sreća prati one koji ne čekaju savršene uslove.

Ne ulazite u kredite, ali ne odustajte ni od ideja koje vam stalno padaju na pamet. Ribe u julu imaju retko jak instinkt za pravi tajming.

Tri talasa para u julu: Evo ko najviše dobija

Iako su Blizanci, Jarac i Ribe u prvom planu, najveći skok osetiće oni koji rade u IT sektoru, marketingu i online uslugama. Zvezde poručuju jasnu stvar: ludačka sreća i novac dolaze u tri talasa, ne odjednom. Prvi stiže oko 17. jula, drugi oko 23. u mesecu, treći pred sam kraj.

Strpljivi koji nisu uleteli u rizične pozajmice sada konačno mogu da kupe ono o čemu sanjaju. Ostali, naučite lekciju za sljedeći put.

Da li je 13. jul zaista srećan dan za novac

Aspekt Merkura i Marsa koji nas očekuje 13. jula favorizuje direktne, hrabre odluke vezane za zaradu. To je dan kada intuicija radi bolje od proračuna.

Sve pokrenuto tog popodneva donosi stabilan prihod tokom leta, piše krstarica.

Facebook komentari