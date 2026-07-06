Romski horoskop za srpanj/jul 2026.: Kotačima se sudbina okreće u novom smjeru, a Novčićima stiže važan novčani rasplet!

Romski horoskop za srpanj/jul donosi uvid u važne prekretnice, neočekivane događaje i sudbinske trenutke koji vas mogu iznenaditi – bilo pozitivno, bilo kao izazov. U nastavku saznajte što svaki znak može očekivati ovog srpnja/jula – od prilika za dodatni prihod do emocionalnih obrata i unutarnjih otkrića.

Kalež (21.01. – 19.02.)

Kaležima srpanj/jul 2026. donosi mjesec emocionalnog punjenja, ali i čišćenja svega što je u posljednje vrijeme ostalo neizgovoreno. Kalež je znak osjećaja, obiteljskog nasljeđa, sjećanja i onoga što čovjek nosi duboko u sebi, često bez velikih riječi. Zato će srpanj/jul za Vas biti mjesec u kojem se prošlost vraća kroz poznati glas, staru poruku, obiteljski razgovor ili susret koji će Vas podsjetiti na nešto što niste do kraja razriješili.Automobili i vozila

U ljubavi karte pokazuju potrebu za iskrenošću. Ako ste u vezi, partner će tražiti više prisutnosti, manje izbjegavanja i jasniji odgovor na pitanje koje se već neko vrijeme provlači kroz odnos. To se posebno odnosi na parove koji žive zajedno, planiraju zajednički prostor, dijele obiteljske obveze ili su se udaljili zbog svakodnevice.

Slobodni Kaleži mogu osjetiti snažan povratak emocija prema osobi iz prošlosti, ali ovog puta neće biti dovoljno slušati samo srce. Gledajte ponašanje, ne obećanja.

Na poslu i u novcu srpanj/jul traži bolju organizaciju. Ako radite s ljudima, klijentima, njegom, savjetovanjem, hranom, domom ili estetikom, sredina mjeseca donosi dobar trenutak za obnovu stare usluge, povratak klijenta ili razgovor koji vraća povjerenje.

Dublji smisao ovog mjeseca je u tome da prestanete svoju nježnost trošiti na mjesta gdje nema uzvrata. Kalež treba biti pun, ali ne za svakoga. Srpanj/jul Vas uči da suosjećanje ne smije poništiti Vaše granice.

Savjet: Sredinom mjeseca napunite čašu čistom vodom i stavite je kraj prozora preko noći. Ujutro vodu prolijte u zemlju ili biljku i izgovorite jednu rečenicu koju više ne želite gutati u sebi.Ljubav

Napa (20.02. – 20.03.)

Za Nape srpanj/jul 2026. otvara mjesec tajni, intuicije i skrivenih poruka. Napa je znak pokrivanja, zaštite, skrovitosti i onoga što se ne vidi na prvi pogled. Zbog toga ćete u ovom razdoblju vrlo jasno osjećati kada netko govori jedno, a misli drugo. Neće Vam trebati mnogo dokaza da prepoznate promjenu u tonu, hladniju poruku ili pogled koji nešto skriva.

U ljubavi se otvara tema povjerenja. Ako ste u vezi, mogli biste saznati nešto što nije nužno dramatično, ali mijenja način na koji gledate partnera ili jednu zajedničku odluku.

Bit će važno razgovarati mirno i bez optuživanja, jer istina koja se sada otkriva traži zrelost. Slobodne Nape privlačit će osobe koje nose određenu tajanstvenost, ali karte upozoravaju da ne ulazite u odnos u kojem odmah morate pogađati nečije namjere.

Na poslu i u svakodnevici srpanj/jul donosi informacije iz pozadine. Može se raditi o razgovoru koji niste trebali čuti, promjeni u kolektivu, nečijem skrivenom planu ili ponudi koja još nije javno izgovorena. Nape koje rade s pisanjem, savjetovanjem, psihologijom, liječenjem, umjetnošću, duhovnim temama ili radom iza scene imat će posebno jaku intuiciju. Novac dolazi kroz tiši, ali stabilan kanal: preporuku, povratak starog klijenta ili posao koji se ne reklamira glasno.

Dublji smisao srpnja/jula je u razlikovanju intuicije od straha. Vaš unutarnji glas bit će vrlo jasan, ali ga nemojte kvariti sumnjom prema svima. Pravi znak neće stvarati paniku, već mirnu sigurnost u tijelu.

Savjet: Navečer stavite lovorov list pod jastuk i prije spavanja postavite jedno pitanje. Ujutro zapišite prvu misao, riječ ili sliku koja Vam dođe.

Bodež (21.03. – 20.04.)

Bodeži u srpnju/julu 2026. ulaze u mjesec odluka, ali ovaj put ne smiju rezati naglo. Bodež je znak hrabrosti, borbe, izravnosti i obrane vlastitog prostora. U srpnju/julu okolnosti će Vas više puta izazvati da reagirate odmah, osobito kroz obitelj, posao, poruke i ljude koji pokušavaju prebaciti odgovornost na Vas.

U ljubavi se otvara pitanje ponosa. Ako ste u vezi, pripazite na ton. Partner neće dobro reagirati na naredbe, hladnoću ili kratke odgovore, čak i kada je Vaša namjera samo da ubrzate rasplet. Odnos se može popraviti kroz jasan razgovor o domu, planovima, novcu ili zajedničkoj obvezi.Ljubav

Slobodni Bodeži mogu privući osobu snažnog karaktera, ali odnos neće napredovati ako se od početka pretvori u odmjeravanje snage.

U poslu srpanj/jul donosi više poziva, pregovora, rokova i situacija u kojima ćete morati brzo odlučiti što prihvaćate, a što odbijate. Posebno pazite na dogovore koji nisu zapisani. Netko bi mogao pokušati predstaviti hitnost kao razlog da preskočite provjeru. Financijski, mjesec traži oprez s troškovima vezanim uz automobil, alate, tehniku, popravke i dokumente.

Dublji smisao ovog razdoblja je u mudroj upotrebi snage. Bodež ne mora uvijek biti izvučen da bi ga drugi poštovali. U srpnju/julu najjači ćete biti onda kada zastanete prije reakcije i pustite da druga strana prva pokaže svoje namjere.

Savjet: Na papir napišite ime osobe ili situacije koja u Vama budi ljutnju. Preklopite papir i stavite ga ispod teškog predmeta tri dana. Nakon toga ga bacite, bez vraćanja na istu raspravu.

Vijenac (21.04. – 20.05.)

Vijencima srpanj/jul 2026. donosi mjesec priznanja, odnosa i izbora ljudi koji zaista pripadaju Vašem krugu. Vijenac je znak časti, povezanosti, obitelji, slavlja i zasluženog poštovanja. U ovom mjesecu jasno ćete vidjeti tko Vam prilazi iskreno, a tko se pojavljuje samo onda kada mu treba Vaša stabilnost.

U ljubavi srpanj/jul donosi topliji, ali zahtjevniji ton. Zauzeti Vijenci razgovarat će o povjerenju, zajedničkom vremenu, obiteljskim planovima ili pitanju koje se tiče doma. Partner će od Vas tražiti više emotivne dostupnosti, a Vi ćete tražiti više konkretne sigurnosti.

Slobodni Vijenci mogu upoznati osobu kroz obiteljski krug, proslavu, posao s ljudima, restoran, putovanje ili zajedničkog poznanika. Veza se neće razvijati kroz veliku dramu, već kroz osjećaj da je druga strana pristojna, dosljedna i pažljiva.

U poslu i novcu dolazi prilika za priznanje. Netko će primijetiti Vašu pouzdanost, kvalitetu rada ili sposobnost da smirite situaciju. Moguć je dogovor o suradnji, povratak klijenta, preporuka ili razgovor o boljoj zaradi. Ipak, pazite da ne preuzimate obveze koje pripadaju drugima. Ako želite višu cijenu, bolju poziciju ili jasniji dogovor, srpanj/jul je mjesec u kojem to treba izgovoriti bez osjećaja krivnje.

Dublji smisao ovog mjeseca je u dostojanstvu. Vijenac ne stoji na glavi onoga tko moli za mjesto, već onoga tko zna svoju vrijednost. Birajte ljude pred kojima se ne morate stalno dokazivati.

Savjet: Stavite mali cvijet, grančicu ili list na stol i ostavite ga jedan dan kao znak poštovanja prema sebi. Taj dan nemojte pristati ni na jedan dogovor koji Vam odmah stvara težinu u tijelu.

Svijeća (21.05. – 20.06.)

Svijećama srpanj/jul 2026. donosi razotkrivanje. Svijeća je znak svjetla, istine, vida, znanja i unutarnjeg vodstva. U ovom mjesecu ono što je bilo nejasno počet će se pokazivati kroz razgovor, dokument, nečiju reakciju ili Vašu odluku da više ne objašnjavate ono što drugi ne žele razumjeti.

U ljubavi srpanj/jul traži jasnoću. Ako ste u vezi, partner će morati pokazati koliko je spreman razgovarati otvoreno. Neodgovorene poruke, promjene raspoloženja i polovične istine sada će Vas brže zamarati.Ljubav

Slobodne Svijeće mogu doživjeti snažan mentalni spoj s osobom koja ih privlači kroz riječi, znanje, humor ili zajedničku temu. Ipak, karte savjetuju da ne zamijenite dobru komunikaciju za emotivnu zrelost.

Na poslu se otvaraju razgovori, papiri, učenje, prezentacije, klijenti, pisanje i sve što traži dobru riječ. Srpanj/jul je povoljan za one koji rade s informacijama, edukacijom, prodajom, medijima, društvenim mrežama ili savjetovanjem. Financijski pomak dolazi kroz ideju koju već imate, ali je niste dovoljno jasno ponudili. Ako nešto prodajete, objavljujete ili predstavljate, potrebno je jednostavnije reći što nudite i zašto to vrijedi.

Dublji smisao ovog mjeseca je u tome da ne gasite vlastito svjetlo zbog ljudi kojima istina smeta. Svijeća ne mora vikati da bi osvijetlila prostor. Dovoljno je da stoji uspravno.

Savjet: Jednu večer zapalite svijeću i gledajte u plamen nekoliko minuta. Zatim zapišite tri stvari koje ste u posljednje vrijeme jasno vidjeli, ali ste ih pokušali umanjiti.

Kotač (21.06. – 21.07.)

Kotači su jedan od najvažnijih znakova srpnja/jula 2026. Vaš simbol nosi kretanje, promjenu smjera, životni krug i trenutak kada se sudbina počinje okretati nakon zastoja. U ovom mjesecu teško ćete ostati na istom mjestu, bilo doslovno kroz put, selidbu i promjenu rasporeda, bilo kroz unutarnju odluku da više ne ponavljate isti odnos, isti strah ili istu obiteljsku ulogu.Automobili i vozila

U ljubavi dolazi prekretnica. Zauzeti Kotači razgovarat će o budućnosti odnosa, domu, zajedničkim navikama ili emocionalnoj sigurnosti. Ako je odnos zdrav, srpanj/jul donosi dogovor koji ga učvršćuje. Ako se već dugo vrtite u istom krugu, karte pokazuju da će jedna rečenica ili postupak jasno pokazati gdje se taj odnos nalazi.

Slobodni Kotači bit će primijećeni, posebno u drugoj polovici mjeseca, ali najviše ih privlače osobe koje imaju miran karakter i jasnu namjeru.

Poslovno, Kotač donosi promjenu ritma. Moguć je novi raspored, prelazak na drukčiji način rada, odluka o pokretanju vlastite ideje ili vraćanje starom projektu koji sada napokon ima smisla. Novac dolazi kroz osobnu inicijativu, uslugu, obiteljski posao, rad s klijentima ili nešto što je povezano s domom, njegom, hranom, estetikom ili savjetovanjem. Ipak, ne ulazite u trošak samo zato što želite dokazati da ste krenuli dalje.

Dublji smisao srpnja/jula je u prihvaćanju kretanja. Kotač se ne okreće uvijek brzo, ali se ne vraća na isto mjesto na isti način. Ono što sada odlučite može promijeniti smjer ostatka godine.Ljubav

Savjet: Nacrtajte mali krug na papir i u njegovu sredinu napišite svoje ime. Oko kruga napišite tri stvari koje želite pokrenuti do kraja ljeta. Papir držite u novčaniku ili ladici s osobnim dokumentima.

Zvijezda (22.07. – 22.08.)

Zvijezdama srpanj/jul 2026. donosi povratak vidljivosti. Zvijezda je znak sudbinskog sjaja, talenta, zaštite i unutarnjeg svjetla koje se ne može dugo skrivati. Prvi dio mjeseca bit će mirniji, kao da skupljate snagu, ali završnica srpnja/jula vraća Vas među ljude, pred publiku, u ljubav, na scenu ili u situaciju u kojoj Vaše ime ponovno ima težinu.

U ljubavi se otvara pitanje pažnje. Ako ste u vezi, partner će osjetiti da Vam se vraća potreba za nježnošću, priznanjem i većom toplinom. Neće Vam odgovarati odnos u kojem sve funkcionira samo kroz obveze. Slobodne Zvijezde mogu privući osobu koja ih vidi drukčije od drugih, kroz divljenje, kompliment, poruku ili susret na mjestu gdje se osjećaju prirodno i samouvjereno.

U poslu se srpanj/jul razvija postupno. Prva polovica mjeseca traži dovršavanje, pripremu i tiho slaganje planova. Druga polovica donosi više pozornosti.

Možete dobiti priliku za javni nastup, objavu, promociju, razgovor s važnom osobom ili posao u kojem se cijeni Vaš stil, kreativnost i osobni pečat. Novac dolazi kroz vidljivost, preporuku i hrabrost da pokažete što znate.

Dublji smisao ovog mjeseca je u tome da prestanete čekati savršeni trenutak za povratak sebi. Zvijezda ne mora tražiti dopuštenje da svijetli. Treba samo prestati pristajati na prostor u kojem je netko stalno smanjuje.

Savjet: Uvečer pogledajte u nebo i odaberite jednu zvijezdu. Izgovorite naglas jednu stvar po kojoj želite biti prepoznati. Nakon toga nemojte tu želju objašnjavati nikome tko je ne zna poštovati.

Zvono (23.08. – 22.09.)

Zvona u srpnju/julu 2026. dobivaju znak kroz vijest, poziv, poruku ili razgovor koji mijenja njihov pogled na jednu osobu. Zvono je simbol objave, upozorenja, glasa i trenutka kada se nešto više ne može prešutjeti. Zato će ovaj mjesec za Vas biti važan kroz komunikaciju, prijateljstva, posao i krug ljudi kojem pripadate.

U ljubavi srpanj/jul donosi potrebu da se čuje ono što se dugo izbjegavalo. Zauzeta Zvona razgovarat će o svakodnevnim navikama, odgovornosti, vremenu i načinu na koji se partner odnosi prema njihovim potrebama.Ljubav

Slobodni pripadnici ovog znaka mogu dobiti poruku od osobe koja se vraća nakon šutnje ili upoznati nekoga kroz posao, grupu, zajednicu, mreže ili preporuku. Ne smijete žuriti s povjerenjem, ali ni odbiti nešto samo zato što dolazi neočekivano.

Na poslu se otvara mogućnost dogovora koji uključuje više ljudi. To može biti tim, zajednički projekt, poziv za suradnju, administrativni razgovor ili informacija od osobe koja zna više nego što govori. Financije se poboljšavaju kroz red, preciznost i dobru procjenu. Ako nešto treba naplatiti, poslati, ispraviti ili ponovno dogovoriti, srpanj/jul je mjesec za to.

Dublji smisao ovog razdoblja je u slušanju. Zvono ne zvoni bez razloga. Ono upozorava, poziva i budi. U srpnju/julu najvažnije poruke neće biti najglasnije, već najtočnije.

Savjet: Jednog jutra otvorite prozor i nekoliko trenutaka slušajte zvukove oko sebe. Prva misao koja Vam dođe neka bude Vaš znak za taj dan. Nemojte je odmah odbaciti.

Novčić (23.09. – 22.10.)

Novčićima srpanj/jul 2026. donosi jedan od najvažnijih financijskih mjeseci u posljednje vrijeme. Novčić je znak vrijednosti, razmjene, zasluge, trgovine i odnosa prema onome što se daje i prima. Karte jasno pokazuju da novac sada nije samo praktična tema, već ogledalo Vaših granica.

U ljubavi će se vidjeti koliko je odnos pravedan. Ako ste u vezi, razgovarat ćete o zajedničkim troškovima, planovima, odgovornostima, darovima, pomoći i osjećaju da netko daje više. To ne mora donijeti sukob, ali traži iskren razgovor bez uljepšavanja. Slobodni Novčići mogu privući osobu kroz posao, društveni krug, lijepo mjesto, događaj, kupnju ili situaciju u kojoj se odmah primjećuju stil i maniri.

Na poslu srpanj/jul donosi ozbiljnu priliku da bolje naplatite svoj rad. Moguć je razgovor o honoraru, plaći, cijeni usluge, povratu novca, prodaji, ugovoru ili starom dugu. Nemojte pristajati na maglovite dogovore.

Ako netko želi Vaše vrijeme, znanje ili vezu s ljudima, uvjeti moraju biti jasni. Novac stiže kroz preporuku, javniji nastup, starog klijenta, suradnju ili poslovni kontakt koji se vraća s konkretnijim prijedlogom.

Dublji smisao srpnja/jula je u vraćanju osjećaja vlastite vrijednosti. Novčić u romskim kartama ne govori samo o zaradi. On pokazuje gdje se poštujete, gdje se prodajete prejeftino i gdje još uvijek čekate da Vam drugi potvrde cijenu.

Savjet: Uzmite jedan novčić i držite ga u ruci dok izgovarate jednu financijsku odluku. Zatim ga spremite u novčanik i nemojte ga potrošiti do kraja mjeseca.

Dugi bodež (23.10. – 21.11.)

Dugi bodeži u srpnju/julu 2026. ulaze u mjesec dubokih uvida, istine i odluka koje se više ne mogu odgađati. Ovaj znak nosi prodornu snagu, hrabrost, zaštitu i sposobnost da vidi ono što drugi pokušavaju sakriti. U srpnju/julu Vaša intuicija bit će oštra, osobito u odnosima, novcu i obiteljskim dogovorima.

U ljubavi se otvara tema povjerenja. Zauzeti Dugi bodeži neće se zadovoljiti površnim odgovorima. Ako osjećate da partner nešto izbjegava, tražit ćete jasnoću. Dobri odnosi mogu se produbiti kroz iskren razgovor o budućnosti, strahovima, novcu ili bliskosti.Ljubav

Odnosi koji se drže samo na privlačnosti pokazat će slabije točke. Slobodni pripadnici ovog znaka mogu osjetiti snažnu privlačnost prema osobi koja ima dubinu, ali i vlastite tajne.

Na poslu srpanj/jul donosi priliku kroz znanje, istraživanje, pravne teme, putovanja, edukaciju ili rad s ljudima iz drugih sredina. Moguć je i razgovor o novcu koji se dijeli: proviziji, dugu, nasljedstvu, kreditu, porezu ili zajedničkom ulaganju. Karte savjetuju da ništa ne ostavljate usmeno ako uključuje tuđi novac.

Dublji smisao ovog mjeseca je u razlici između kontrole i zaštite. Dugi bodež služi obrani istine, ne stalnom provjeravanju drugih. Kada prepoznate što je stvarno, više ne morate trošiti snagu na dokazivanje.

Savjet: Napišite na papir jedno pitanje na koje želite istinit odgovor. Papir stavite ispod jastuka tri noći. Ako se odgovor pojavi kroz san, razgovor ili osjećaj u tijelu, nemojte ga ignorirati.

Sjekira (22.11. – 21.12.)

Sjekirama srpanj/jul 2026. donosi mjesec odlučnog rezanja svega što je postalo preteško. Sjekira je znak prekida, oslobađanja, rada, snage i jasnog poteza. U ovom mjesecu neće Vam odgovarati odnosi, poslovi i dogovori koji Vas stalno vraćaju na isto pitanje: zašto to još uvijek nosim?

U ljubavi se otvara tema granica. Ako ste u vezi, partner će morati razumjeti da Vaša sloboda nije prijetnja odnosu. Razgovori o novcu, vremenu, obvezama i prostoru bit će neizbježni.

Slobodne Sjekire mogu prekinuti vezanost za osobu koja ih je dugo držala u neizvjesnosti. U Vaš život ulazi mogućnost novog poznanstva, ali tek kada se emocionalni prostor očisti od stare sjene.

Na poslu srpanj/jul donosi puno obveza, ali i mogućnost da izbacite ono što Vam krade vrijeme. Moguć je prekid loše suradnje, promjenu rasporeda, završetak iscrpljujuće faze ili odluku da neki posao više ne radite pod istim uvjetima. Financijski, pazite na dugove, rate, tuđe zahtjeve i dogovore u kojima se od Vas očekuje da spasite situaciju.

Dublji smisao mjeseca je u oslobađanju od krivnje. Sjekira ne uništava ono što vrijedi, već odvaja živo od suhog. Srpanj/jul Vas uči da ne morate ostati vjerni teretu samo zato što ga dugo nosite.

Savjet: Zapišite jednu naviku, odnos ili obvezu koju želite prekinuti. Papir poderite rukama i odmah napravite jedan konkretan potez koji potvrđuje odluku.

Potkova (22.12. – 20.01.)

Potkovama srpanj/jul 2026. donosi zaštitu kroz odnos, susret i pravi trenutak. Potkova je znak sreće, čuvanja, praga, doma i prilike koja dolazi onda kada čovjek ne forsira, ali ostaje spreman. U ovom mjesecu bit će važno prepoznati tko Vam donosi mir, a tko samo uzima Vašu snagu.

U ljubavi se otvara ozbiljan razgovor. Zauzete Potkove mogu razgovarati o budućnosti odnosa, zajedničkom životu, obitelji, novcu ili odgovornostima. Ako je veza stabilna, srpanj/jul donosi osjećaj da se odnos može osloniti na stvarne odluke. Ako je odnos nesiguran, jasno će se vidjeti što nedostaje.Ljubav

Slobodne Potkove mogu upoznati osobu preko posla, putovanja, edukacije, zajedničkog prijatelja ili svakodnevne situacije koja se na početku čini sasvim običnom.

Na poslu srpanj/jul donosi priliku kroz suradnju. Netko će Vam pružiti ruku, preporučiti Vas, ponuditi dogovor ili otvoriti vrata koja sami ne biste tako brzo otvorili. Novac dolazi kroz partnerstvo, klijente, ugovor, savjetovanje ili uslugu koja traži povjerenje. Ipak, ne pristajte na odnos u kojem druga strana uzima sigurnost, a ne daje ništa konkretno zauzvrat.

Dublji smisao ovog mjeseca je u prihvaćanju dobre prilike bez straha da ćete zbog nje izgubiti kontrolu. Potkova štiti prag, ali prag postoji da bi se kroz njega prošlo. Srpanj/jul Vam pokazuje koja vrata vrijedi otvoriti.

Savjet: Stavite mali metalni predmet blizu ulaza u dom. Svaki put kada ga pogledate, sjetite se jedne odluke kojom čuvate svoj mir.

Suzana Dulčić/ATMA

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