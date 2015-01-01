Dinja moćan saveznik zdravlja: Evo zbog čega je treba jesti ovog ljeta

Ukratko:

Dinja sadrži čak 90 odsto vode i idealna je za hidrataciju.

Bogata je vitaminima, kalijumom i antioksidansima koji čuvaju zdravlje.

Redovna konzumacija može doprinijeti zdravlju očiju i srca.

Slatka i sočna dinja nije samo omiljeno ljetnje osvježenje, već i prava riznica hranljivih sastojaka. Obiluje vitaminima koji jačaju imunitet, mineralima važnim za zdravlje srca i antioksidansima koji štite organizam od štetnih uticaja.

Odličan izbor za hidrataciju

Sa čak 90 odsto vode, dinja je odličan izbor za hidrataciju tokom toplih dana. Osim toga, niskokalorična je i sadrži svega oko 50 kalorija po šolji, što je čini pogodnom za uravnoteženu ishranu.

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Posebno se izdvaja po visokom sadržaju vitamina C i vitamina A. Jedna porcija može da obezbijedi više od 60 odsto dnevnih potreba za vitaminom C, koji je važan za imunitet i zdravlje kože, kao i oko 30 odsto potreba za vitaminom A, neophodnim za dobar vid.

Zbog niskog sadržaja natrijuma i purina, pogodna je i za osobe koje vode računa o zdravlju bubrega i krvnom pritisku.

Bogatstvo antioksidanasa

Ono što dinju čini posebno vrijednom jeste bogatstvo antioksidanasa. Sadrži beta-karoten, lutein, zeaksantin i kukurbitacin, jedinjenja koja pomažu u zaštiti ćelija od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima i imaju izražena protivupalna svojstva.

Dinja doprinosi i zdravlju srca zahvaljujući visokom sadržaju kalijuma, minerala koji pomaže u regulaciji krvnog pritiska. Kalijum ublažava negativne efekte natrijuma i smanjuje opterećenje krvnih sudova i srca.

Smanjuje rizik od katarakte

Lutein i zeaksantin, koje dinja takođe sadrži, važni su za očuvanje zdravlja očiju. Istraživanja pokazuju da redovan unos ovih karotenoida može pomoći u smanjenju rizika od katarakte i starosne makularne degeneracije.

Prilikom kupovine birajte dinju koja je simetrična, teška za svoju veličinu i ima prijatan, slatkast miris. Prije sječenja potrebno je dobro oprati i istrljati koru kako bi se smanjio rizik od bakterijske kontaminacije, prenosi B92.

Iako je veoma zdrava, preporučuje se umjerena konzumacija. Pretjeran unos može izazvati probavne tegobe, dok osobe sa bolestima bubrega treba da vode računa o unosu kalijuma. Dijabetičari bi takođe trebalo da obrate pažnju na veličinu porcije zbog prirodnog sadržaja šećera u ovom voću.

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