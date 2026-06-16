Sedmični horoskop: Vage čekaju nove prilike, Škorpionima treba detoks

Ovan

Posao: Tjedan započinjete pobjedničkim duhom koji će doći do izražaja već u utorak tijekom važnog sastanka. U četvrtak očekujte iznenadan poziv koji mijenja vaše planove za ostatak mjeseca, stoga budite spremni na brzu reakciju. Do petka ćete morati riješiti zaostatke kako biste vikend proveli bez razmišljanja o mailovima.

Ljubav: Vaša impulzivnost bit će testirana sredinom tjedna kada partner iznese drukčije viđenje zajedničkih planova. Umjesto svađe, usmjerite tu energiju na zajedničku fizičku aktivnost u prirodi u subotu. Slobodni Ovnovi mogli bi doživjeti filmski susret na mjestu gdje se najmanje nadaju, poput trgovine ili banke.

Zdravlje: Puni ste energije, ali pripazite na glavu i zube tijekom srijede. Moguće su kratkotrajne migrene ako ne smanjite unos kofeina i ne pijete dovoljno vode. Nedjelju iskoristite za duži san i potpuni digitalni detoks od svih uređaja.

Bik

Posao: Financijska stabilnost vam je prioritet, a u ponedjeljak dobivate potvrdu o uplati koju ste dugo čekali. Sredinom tjedna kolega će vas tražiti savjet oko kompliciranog zadatka, što će učvrstiti vašu poziciju u timu. U petak izbjegavajte veća ulaganja jer su mogući neočekivani troškovi vezani uz održavanje doma.

Ljubav: Vaša potreba za sigurnošću bit će zadovoljena mirnim večerima uz dobru hranu i razgovor s voljenom osobom. U četvrtak biste mogli dobiti romantičnu poruku od osobe iz prošlosti, ali dobro razmislite prije bilo kakvog odgovora. Vikend donosi priliku za izlet koji će značajno produbiti bliskost s partnerom.

Zdravlje: Osjetljivost grla mogla bi vas mučiti u utorak, stoga izbjegavajte prehladna pića i direktan utjecaj klima uređaja. Vašem tijelu treba više kretanja, pa bi lagana šetnja nakon večere bila idealna za vašu probavu. Obratite pozornost na kvalitetu sna krajem tjedna.

Blizanci

Posao: Komunikacijski kanali bit će užareni od ponedjeljka do srijede zbog novog projekta koji zahtijeva vašu kreativnost. U četvrtak pazite da ne potpišete dokumente bez detaljnog čitanja jer bi se mogla potkrasti pogreška u brojkama. Petak je rezerviran za kratki poslovni put ili networking na kojem ćete sresti utjecajnu osobu.

Ljubav: Vaša šarmantna priroda privlačit će pažnju kamo god krenuli, a vrhunac društvenog života očekuje vas u subotu. Netko koga smatrate samo prijateljem mogao bi pokazati jasne signale da želi nešto više od razgovora. U nedjelju se posvetite iskrenom razgovoru s partnerom o stvarima koje ste dugo odgađali.

Zdravlje: Vaš živčani sustav je pod pritiskom zbog prevelike količine informacija koje obrađujete tijekom tjedna. Smanjite vrijeme provedeno pred ekranima u večernjim satima kako biste izbjegli ozbiljnije probleme s nesanicom. Lagane vježbe disanja pomoći će vam da ostanete fokusirani i smireni.

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Rak

Posao: Emocionalno proživljavate svaku promjenu u uredu, ali srijeda vam donosi olakšanje i pohvalu nadređene osobe. U četvrtak ćete morati donijeti odluku o proračunu koja nije nimalo laka, pa se oslonite na vlastitu intuiciju. Krajem tjedna moguća je nabava nove opreme koja će vam značajno olakšati svakodnevni rad.

Ljubav: Osjećat ćete se posebno zaštitnički nastrojeni prema voljenima, što će rezultirati toplom atmosferom u vašem domu. Srijeda donosi dubok emotivni razgovor koji će raščistiti stare nesporazume s partnerom ili članom obitelji. Nedjelja je idealna za obiteljsko okupljanje i pripremu bogatog zajedničkog ručka.

Zdravlje: Probavni sustav bit će vam osjetljiv na stresne situacije, posebno u utorak i petak popodne. Birajte laganije obroke i izbjegavajte kasne večere koje bi mogle nepotrebno opteretiti vaš organizam. Boravak u blizini vode napunit će vaše baterije i vratiti vam potrebnu unutarnju ravnotežu.

Lav

Posao: Početak tjedna donosi vam priliku da zasjate u ulozi vođe i preuzmete punu odgovornost za važnu prezentaciju. U četvrtak bi vaš ponos mogao biti povrijeđen kritikom kolege, ali reagirajte profesionalno i bez povišenih tonova. Do petka ćete vidjeti konkretne rezultate svog truda u obliku priznanja ili novčane nagrade.

Ljubav: Vaša kreativnost u iskazivanju ljubavi bit će na vrhuncu, pa iznenadite partnera nečim posebnim u petak navečer. Samci će u subotu biti u centru pažnje na društvenom događaju gdje je moguć vrlo zanimljiv susret. Nedjelju provedite u odmoru, dopuštajući voljenima da se ovaj put pobrinu za vaše potrebe.

Zdravlje: Srce i gornji dio leđa su vaše osjetljive točke ovog tjedna, stoga izbjegavajte nagle pokrete i teške terete. Redovito istezanje ujutro pomoći će vam da održite gipkost kralježnice i spriječite neugodne bolove u vratu. Pijte dovoljno tekućine kako biste održali optimalnu razinu energije.

Djevica

Posao: Vaša analitičnost bit će ključna u rješavanju problema koji će se iznenada pojaviti u utorak prijepodne. U četvrtak ćete otkriti sitnu pogrešku u dokumentaciji koja bi drugima promaknula, čime ćete spasiti ugled cijele tvrtke. Petak donosi smireniji ritam i priliku da detaljno organizirate svoj radni prostor za buduće zadatke.

Ljubav: Sitne geste pažnje, poput skuhane kave ili pospremljenog stana, značit će vašem partneru više od velikih riječi. U subotu je moguć ozbiljan razgovor o dugoročnim planovima i zajedničkim financijskim ciljevima. Ako ste slobodni, osoba koju poznajete preko posla mogla bi vam uputiti vrlo diskretan kompliment.

Zdravlje: Obratite pažnju na svoju kožu i hidrataciju jer bi se mogli pojaviti znakovi umora uslijed napornog tjedna. Pravilna prehrana bogata vlaknima pomoći će vašoj probavi koja često reagira na stresne situacije. Kratka meditacija ili tišina prije spavanja značajno će poboljšati kvalitetu vašeg odmora.

Vaga

Posao: Harmonija u uredu bit će vaš glavni cilj, a u srijedu ćete uspješno posredovati u napetom sukobu između kolega. Četvrtak donosi vijest o novom partnerstvu ili ugovoru koji će stabilizirati vaše poslovanje na duže staze. U petak ćete osjetiti potrebu da estetski uredite svoj radni kutak kako biste potaknuli produktivnost.

Ljubav: Vaša društvenost donosi vam nove prilike za upoznavanje zanimljivih ljudi već od samog početka tjedna. Vikend je rezerviran za romantiku, a spoj na neobičnom mjestu u subotu navečer bit će pun pogodak. Partner će cijeniti vašu spremnost na kompromis pri planiranju zajedničkih aktivnosti u nedjelju.

Zdravlje: Bubrezi su vam osjetljivi, pa je ključno da pijete dovoljno vode i izbjegavate pretjerano začinjenu hranu. Umjerena fizička aktivnost, poput pilatesa ili lagane šetnje parkom, savršeno će odgovarati vašem tjelesnom sklopu. Pronađite vremena za umjetnost ili glazbu kako biste smirili misli nakon tjedna.

Škorpion

Posao: Intenzivno ćete raditi na tajnom projektu koji će u utorak napokon dobiti dugo očekivano zeleno svjetlo. U četvrtak budite oprezni u komunikaciji s nadređenima jer bi moglo doći do nepotrebne borbe za prevlast. Istraživački rad koji ste proveli isplatit će se u petak kada s ponosom predstavite svoje zaključke.

Ljubav: Vaša strastvenost bit će naglašena, ali pazite da se u petak ne pojavi neutemeljena ljubomora koja bi mogla narušiti odnos. Subota donosi intenzivan emocionalni susret koji će na vas ostaviti snažan i trajan dojam. Nedjelju iskoristite za potpuno povlačenje u osamu s voljenom osobom, daleko od tuđih pogleda.

Zdravlje: Potreban vam je temeljit detoks organizma, pa u ponedjeljak započnite s laganijom prehranom i biljnim čajevima. Vaša energija je na visokom nivou, ali je važno usmjeriti je kroz intenzivan trening ili fizički rad. Pripazite na reproduktivno zdravlje i nemojte ignorirati signale koje vam šalje vaše tijelo.

Strijelac

Posao: Već u ponedjeljak dobit ćete važnu informaciju od kontakta iz inozemstva koja otvara sasvim nove poslovne vidike. Sredinom tjedna planirat ćete važno putovanje ili edukaciju koja će vam donijeti veliku prednost na tržištu. U petak budite direktni u izražavanju svojih ideja jer će vaša iskrenost impresionirati klijente.

Ljubav: Sloboda vam je od presudne važnosti, a partner koji to razumije dobit će vašu potpunu odanost tijekom ovog tjedna. Subota je idealna za avanturu na otvorenom, poput planinarenja ili spontanog izleta u nepoznati grad. Slobodni Strijelci mogli bi se iznenada zaljubiti u osobu koja dolazi iz potpuno drugačije kulture.

Zdravlje: Jetra je vaša osjetljiva točka, stoga izbjegavajte tešku hranu i alkoholna pića tijekom nadolazećeg vikenda. Vaš urođeni optimizam je najbolji lijek, ali ne zaboravite na važnost redovite i raznolike tjelesne aktivnosti. Svjež zrak i boravak u prirodi bitno će popraviti vaše opće stanje i raspoloženje.

Jarac

Posao: Disciplina koju pokazujete od ponedjeljka do srijede bit će nagrađena ozbiljnim razgovorom o vašem napredovanju u petak. Očekujte povećan opseg posla, ali vaša izražena ambicija pomoći će vam da sve riješite puno prije zadanog roka. Subota bi mogla donijeti kratki poslovni poziv koji zahtijeva vašu hitnu i stručnu intervenciju.

Ljubav: Možda djelujete hladno na prvi pogled, ali vaš partner zna cijeniti vašu stabilnost i odanost koju iskreno pokazujete. U nedjelju je pravo vrijeme za ozvaničenje zajedničkog dogovora ili planiranje veće investicije u vaše zajedničko kućanstvo. Slobodni pripadnici znaka mogli bi upoznati nekoga ozbiljnog na stručnom skupu.

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Zdravlje: Koljena i zglobovi mogli bi vam stvarati manje poteškoće ako pretjerate s vježbanjem u teretani sredinom tjedna. Birajte umjerene aktivnosti i svakako pripazite na dovoljan unos kalcija kroz svakodnevnu prehranu. Kvalitetan odmor u subotu navečer bit će vam neophodan za potpunu regeneraciju organizma.

Vodenjak

Posao: Tehnološki problemi u ponedjeljak nakratko će vas usporiti, ali ćete do srijede smisliti originalno rješenje za cijeli tim. Vaša neovisnost doći će do izražaja u četvrtak kada ćete odbiti raditi po metodama koje smatrate potpuno zastarjelima. Petak je odličan dan za rad na grupnim projektima i kreativnu razmjenu ideja s kolegama.

Ljubav: Privlače vas nekonvencionalni odnosi, a u subotu bi se moglo dogoditi da dugogodišnje prijateljstvo preraste u nešto puno više. Ako ste u stabilnoj vezi, partneru će trebati malo više prostora, pa mu to omogućite bez nepotrebnih pitanja. Nedjelja donosi ugodno iznenađenje u obliku poziva na jedan vrlo zanimljiv društveni događaj.

Zdravlje: Cirkulacija u nogama mogla bi biti nešto slabija, stoga se trudite više hodati i izbjegavajte predugo sjedenje. Pripazite na svoje gležnjeve tijekom sportskih aktivnosti u utorak jer su mogući manji uganuća. Unosite dovoljno vitamina B kompleksa kako biste ojačali svoj živčani sustav i smanjili stres.

Ribe

Posao: Vaša intuicija u utorak će vas upozoriti na detalj koji drugi ne vide, pa podijelite svoje sumnje s timom. Umjetnička inspiracija pratit će vas tijekom cijele srijede, što je idealno vrijeme za sve koji se bave bilo kakvim kreativnim radom. U petak se možete osjećati preplavljeno obvezama, stoga bez ustručavanja delegirajte dio zadataka kolegama.

Ljubav: Sanjiva atmosfera pratit će vas tijekom cijelog tjedna, a vrhunac romantike očekujte u četvrtak uz svijeće ili večeru. Susret pored vode ili u vrlo mirnom ambijentu donijet će vam emotivno ispunjenje kojem već dugo težite. Slobodne Ribe mogle bi sresti osobu koja dijeli njihove duhovne interese na subotnjem okupljanju.

Zdravlje: Stopala su vam posebno osjetljiva ovog tjedna, stoga birajte udobnu obuću i priuštite si toplu kupku nakon posla. Potreban vam je psihički mir, pa pronađite miran kutak za čitanje ili kratku meditaciju tijekom nedjelje. Izbjegavajte prevelike količine šećera jer bi vam mogle naglo sniziti razinu energije, piše index.

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