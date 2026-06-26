Početak jula donosi kišu: Kakvo vrijeme nas očekuje u naredne dvije sedmice?

Federalni hidrometeorološki zavod objavio je vremensku prognozu za period od 26. juna do 9. jula 2026. godine.

“Zadnjeg radnog dana ove sedmice u Bosni i Hecegovini izgledni su u popodnevnim satima lokalni pljuskovi.

Od subote pa do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme, sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. Indeks UV zračenja bit će visok, naročito u planinskim područjima.

Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15°C i 21°C u Bosni, u Hercegovini od 19°C do 24°C. Najviše dnevne temperature između 33°C i 37°C, na području Hercegovine i sjeverne Bosne od 35°C do 39°C.

Početkom jula prema dostupnim prognostičkim kartama u našoj zemlji prognozira se kiša koja bi mogla u pojedinim područjima biti i obilnija.

emperature zraka bit će i dalje nešto iznad prosjeka ali ipak nešto niže u odnosu na prethodni period.

Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14°C i 19°C u Bosni do 22°C u Hercegovini, najviše dnevne između 24°C i 30°C u Bosni do 32°C u Hercegovini”, poručili su iz FHMZ-a.

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