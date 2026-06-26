Kosmički obrt od 1. jula: Jupiter u Raku otvara zlatnu slavinu za ova 3 znaka zodijaka

Šta donosi tranzit Jupitera u Raku od 1. jula?

Jupiter je planeta rasta i sreće, a od 1. jula prelazi u vodeni znak Raka, gdje je posljednji put boravio 2013. i 2014. godine. Ova planeta voli Raka. U tom znaku osjeća se kao kod kuće, pa pojačava sve što dotakne, od porodičnih odnosa do starih finansijskih blokada koje godinama stoje neriješene.

Ova tri horoskopska znaka otvaraju zlatnu slavinu

1. Rak – Novčani preporod i dobitak života

Budući da Jupiter ulazi direktno u vaš znak, vi ste glavni miljenici ovog kosmičkog obrta. Sve finansijske blokade koje su vas kočile prethodnih mjeseci sada nestaju. Od 1. jula otvaraju se vrata za ozbiljne povišice, promjenu posla pod znatno boljim uslovima ili iznenadni priliv novca kroz projekat koji ste već zaboravili. Novac vam dolazi s više strana, a na vama je samo da mudro usmjerite taj talas.

2. Škorpija – Naplata starog truda i brisanje minusa

Za vas ovaj tranzit donosi ono najvažnije – oslobađanje od finansijskog tereta. Ako imate stare dugove, neplaćene račune ili minuse koji vas opterećuju, od jula se situacija drastično mijenja. Stiže vam novac koji ste možda odavno otpisali ili nasljedstvo odnosno dobitak koji rješava vaše probleme. Položaj Jupitera ukazuje na mogućnost da konačno odahnete i ponovo počnete štedjeti.

3. Ribe – Hobiji i ideje postaju zlatni rudnik

Ribe od 1. jula dobijaju priliku da unovče svoju kreativnost i intuiciju. Ako ste imali ideju za privatni posao ili dodatnu zaradu, sada je vrijeme da je pokrenete jer bi mogla donijeti ozbiljan profit. Novac vam dolazi lakše nego ranije – kroz sretne okolnosti, neočekivane poklone ili nagrade. Finansijska nesigurnost ostaje iza vas, a svaka investicija u koju uđete početkom jula mogla bi donijeti dobre rezultate.

Najveća greška nije propuštena šansa, već oklijevanje

Suština ovog tranzita nije da sjedite i čekate da novac padne s neba. Kosmički obrt od 1. jula nagrađuje djelovanje. Sve što započnete pod njegovim uticajem tokom jula ima potencijal da donosi stabilne rezultate do kraja 2026. godine. Nemojte ignorisati ponudu koja se pojavi u prvoj sedmici, čak i ako vam zvuči predobro da bi bila istinita, prenosi Novi.

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