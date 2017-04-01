Vikend horoskop: Vodenjak će imati ideju za dodatnu zaradu, Ovan će dobiti važan mail

Evo što zvijezde predviđaju za vikend, 26.6. – 28.6.

Ovan

Posao: Vaša natjecateljska priroda dolazi do izražaja u petak popodne kada ćete završiti zahtjevan projekt prije svih ostalih. Očekujte važan e-mail s pohvalom od nadređenih koji će vam otvoriti vrata za napredovanje u srpnju. Iskoristite subotu za kratko planiranje idućeg tjedna kako biste ostali korak ispred konkurencije.

Ljubav: Vikend donosi pojačanu strast i impulse kojima ćete teško odoljeti, pa bi spontani izlazak u subotu navečer mogao završiti novim poznanstvom. Partner će cijeniti vašu inicijativu oko organizacije zajedničkog izleta u prirodu gdje ćete obnoviti bliskost. Izbjegavajte nepotrebne rasprave o prošlosti jer bi mogle pokvariti opuštenu atmosferu nedjeljnog ručka.

Zdravlje: Pripazite na izlaganje suncu tijekom subote jer su moguće glavobolje zbog dehidracije i visokih temperatura. Fizička aktivnost na otvorenom pomoći će vam da izbacite nakupljeni stres, ali birajte rane jutarnje sate. U nedjelju se fokusirajte na kvalitetan san i odmor od ekrana.

Bik

Posao: Financijska stabilnost vam je prioritet pa ćete ovaj vikend provesti revidirajući svoje troškove i planirajući nove investicije. Na vidiku je neočekivani povrat novca ili mali bonus koji će vas ugodno iznenaditi u petak. Iako volite stabilnost, jedan kolega bi vam mogao predložiti riskantnu, ali potencijalno vrlo isplativu ideju.

Ljubav: Hedonistički pristup životu privući će pažnju osobe koju već duže vrijeme promatrate izdaleka. Uživat ćete u zajedničkom kuhanju i dugim razgovorima uz vrhunsko vino, što će dodatno učvrstiti vaš odnos. Samci bi mogli dobiti romantičnu poruku od nekoga koga su upoznali putem zajedničkih prijatelja.

Zdravlje: Pretjerivanje u slasticama i teškoj hrani moglo bi rezultirati tromošću tijekom nedjelje, pa pokušajte biti umjereni. Lagane šetnje parkom ili boravak uz vodu pomoći će vam da napunite baterije za nove radne pobjede. Slušajte svoje tijelo i nemojte se forsirati na društvena događanja ako osjećate potrebu za mirom.

Blizanci

Posao: Vaša komunikativnost bit će na vrhuncu, što je idealno za dogovaranje novih suradnji tijekom neformalnih kava. Dobit ćete zanimljiv prijedlog putem društvenih mreža koji bi mogao promijeniti vaš smjer u karijeri. Pazite da ne obećate previše jer bi vam manjak fokusa mogao stvoriti probleme s rokovima u ponedjeljak.

Ljubav: Flertovanje s neznancem u subotu navečer donijet će vam nalet samopouzdanja koji vam je bio potreban. Ako ste u vezi, partner će vas iznenaditi ulaznicama za koncert ili događaj koji ste dugo željeli posjetiti. Razgovori o zajedničkoj budućnosti teći će glatko i donijeti vam osjećaj olakšanja.

Zdravlje: Pripazite na dišni sustav i boravite što više na svježem zraku, daleko od gradske gužve. Nervoza se može javiti zbog previše informacija koje procesuirate, pa bi digitalna detoksikacija bila izvrstan izbor za nedjelju popodne. Kratka meditacija ili čitanje knjige umirit će vaš užurbani um.

Rak

Posao: Intuitivno ćete osjetiti koji su potezi najbolji za vašu financijsku sigurnost, pa slobodno vjerujte svom unutarnjem glasu. Moguće je rješavanje starog problema koji vas je mučio na radnom mjestu uz pomoć diskretnog savjeta starijeg kolege. Kućni ured će vam pružiti potreban mir ako se odlučite za rad na nekom osobnom projektu.

Ljubav: Emocije su naglašene i osjećat ćete se iznimno zaštitnički prema voljenim osobama tijekom cijelog vikenda. Susret s prijateljem iz djetinjstva probudit će nostalgiju i donijeti vam važne uvide o vašim trenutnim potrebama. Samci bi mogli doživjeti filmski trenutak pri susretu s nekim tko dijeli njihove obiteljske vrijednosti.

Zdravlje: Želudac bi vam mogao biti osjetljiv na stres pa izbjegavajte začinjenu hranu i kasne obroke. Pijte dovoljno tekućine i pokušajte se povezati s prirodom kroz rad u vrtu ili duge šetnje uz rijeku. Emotivno pražnjenje kroz iskren razgovor s bliskom osobom djelovat će ljekovito na vaše opće stanje.

Lav

Posao: Kreativnost će vam biti na vrhuncu i vaši prijedlozi će naići na odobravanje svih prisutnih na neformalnom sastanku. Mogli biste dobiti neočekivanu pohvalu od autoriteta koja će vam značajno podići ugled u poslovnim krugovima. Iako je vikend, ambicija vam neće dati mira pa ćete planirati velike projekte za jesen.

Ljubav: Bit ćete u središtu pozornosti na svakom okupljanju, što će vašem partneru goditi, ali pripazite na male iskre ljubomore. Drama u privatnom životu bit će izbjegnuta ako pokažete velikodušnost i saslušate drugu stranu bez prekidanja. Jedan slučajan susret na ulici mogao bi prerasti u vrlo zanimljivu ljubavnu priču.

Zdravlje: Srce i leđa su vam osjetljive točke, stoga izbjegavajte dizanje teških tereta i prevelike fizičke napore. Vježbe istezanja ili odlazak na profesionalnu masažu pomoći će vam da se oslobodite napetosti nakupljene u ramenima. Sunčeva energija vas puni optimizmom, ali ne zaboravite na zaštitni faktor.

Djevica

Posao: Vaš analitički pristup spasit će stvar kada se pojavi sitna pogreška u planovima za nadolazeće razdoblje. Iskoristit ćete subotu za reorganizaciju radnog prostora kod kuće, što će vam donijeti prijeko potrebnu mentalnu jasnoću. Jedna logična odluka vezana uz štednju pokazat će se kao pun pogodak već krajem mjeseca.

Ljubav: Mali čin pažnje, poput pripreme omiljenog doručka, značit će vašem partneru više od skupih poklona. Iskren razgovor o svakodnevnim obavezama pomoći će vam da bolje raspodijelite teret i izbjegnete zamjeranje u budućnosti. Samci će upoznati nekoga vrlo inteligentnog tko će ih osvojiti svojim praktičnim razmišljanjem.

Zdravlje: Probava je ogledalo vašeg emocionalnog stanja pa se potrudite unositi više vlakana i laganih juha. Redoviti odlazak u krevet prije ponoći značajno će poboljšati vašu koncentraciju i razinu energije tijekom vikenda. Biljni čajevi navečer pomoći će vam da lakše utonete u san i odmorite um.

Vaga

Posao: Diplomatske vještine pomoći će vam da izgladite nesporazum između dva suradnika koji prijeti vašem zajedničkom projektu. Financijska situacija se stabilizira nakon kraćeg razdoblja neizvjesnosti, što će vam omogućiti opušteniju kupovinu ovog vikenda. Primit ćete poziv za poslovnu suradnju na događaju koji je primarno društvene prirode.

Ljubav: Ovaj vikend je rezerviran za romantiku u estetski ugodnom okruženju, bilo da je riječ o izložbi ili večeri u modernom restoranu. Harmonija u odnosima bit će vam prioritet, pa ćete lako pronalaziti kompromise s voljenom osobom. Neočekivani poziv na vjenčanje ili proslavu mogao bi donijeti uzbudljivo novo poznanstvo.

Zdravlje: Pazite na bubrege i pijte dovoljno vode, posebno ako planirate konzumaciju alkohola na društvenim događanjima. Ples ili lagana joga u dvoje bit će savršen način za održavanje vitalnosti i dobrog raspoloženja. Održavajte ravnotežu između zabave i odmora kako se u ponedjeljak ne biste osjećali iscrpljeno.

Škorpion

Posao: Intenzivno ćete istraživati nove mogućnosti za zaradu i vaša upornost će se isplatiti kroz informaciju koju dobijete u subotu. Netko iz vaše prošlosti mogao bi vam ponuditi tajni poslovni dogovor koji zahtijeva potpunu diskreciju. Fokusirajte se na detalje u ugovorima koje ste možda ranije previdjeli zbog brzine.

Ljubav: Strast će biti opipljiva u zraku, a vaša tajanstvenost privlačit će poglede kamo god se pojavili ovog vikenda. Duboka emotivna povezanost s partnerom doći će do izražaja kroz iskreno dijeljenje dugo čuvanih tajni. Samci bi mogli otkriti da netko koga smatraju samo prijateljem gaji puno dublje osjećaje prema njima.

Zdravlje: Donji dio leđa i reproduktivni organi zahtijevaju vašu pažnju pa izbjegavajte sjedenje na hladnim površinama. Intenzivan trening pomoći će vam da kanalizirate snažnu energiju koju osjećate u sebi na konstruktivan način. Meditacija u tišini pomoći će vam da se riješite negativnih misli koje vas povremeno obuzimaju.

Strijelac

Posao: Optimističan pogled na nove poslovne izazove donijet će vam naklonost kolega koji će rado surađivati s vama. Mogli biste započeti planiranje putovanja koje je pola poslovno, a pola privatno, što će vas iznimno veseliti. Vaša izravnost u komunikaciji s klijentima donijet će vam poštovanje i nove prilike za napredak.

Ljubav: Sloboda i avantura su vam na pameti pa bi spontani road-trip mogao biti najbolji izbor za ovaj vikend. Smijeh će biti vaš glavni adut u zavođenju, a vaša otvorenost privući će ljude različitih životnih stilova. Ako ste u vezi, dopustite partneru malo prostora za njegove hobije i oboje ćete biti sretniji.

Zdravlje: Pripazite na jetru i izbjegavajte tešku, prženu hranu tijekom proslava u subotu navečer. Boravak u prirodi, po mogućnosti u planinama, napunit će vas energijom brže nego bilo kakav odmor kod kuće. Vaše noge i bedra su osjetljiviji nego inače, pa pripazite na moguće sportske ozljede ili upale.

Jarac

Posao: Ambicija vas ne napušta ni tijekom vikenda, pa ćete vjerojatno odraditi pokoji sat kako biste osigurali miran početak tjedna. Stariji kolega ili mentor dat će vam dragocjen savjet vezan uz dugoročna ulaganja koji bi vam se mogao višestruko isplatiti. Vaša disciplina bit će nagrađena priznanjem koje niste očekivali tako brzo.

Ljubav: Ozbiljni razgovori o zajedničkom stanovanju ili proširenju obitelji mogli bi obilježiti nedjeljno poslijepodne. Stabilnost koju pružate partneru temelj je vaše sretne veze, a ovaj vikend ćete to i dokazati djelima. Samci će naći privlačnu osobu na nekom službenom okupljanju ili kroz profesionalne kontakte.

Zdravlje: Zglobovi i kosti su vam slaba točka, stoga razmislite o laganim vježbama mobilnosti ili odlasku u toplice. Kvalitetna masaža pomoći će vam da se riješite ukočenosti nakupljene zbog predugog sjedenja za radnim stolom. Unosite dovoljno kalcija i vitamina D kako biste ojačali svoj koštani sustav za napore koji slijede.

Vodenjak

Posao: Inovativne ideje za dodatnu zaradu mogle bi vam sinuti dok se bavite hobijem ili družite s prijateljima. Tehnologija će igrati ključnu ulogu u vašem uspjehu ovog vikenda, stoga provjerite sve svoje digitalne alate. Jedan nekonvencionalan pristup starom problemu oduševit će vaše suradnike i ubrzati proces rada.

Ljubav: Prijateljski odnos mogao bi se neočekivano pretvoriti u nešto romantičnije tijekom opuštenog druženja u subotu. Tražit ćete partnera koji cijeni vašu neovisnost i dopušta vam da budete potpuno svoji u svakom trenutku. Iznenadit ćete voljenu osobu originalnim poklonom ili idejom za izlazak na mjesto na kojem nikad niste bili.

Zdravlje: Članci su vam osjetljivi pa budite oprezni pri bavljenju sportom ili hodanju po neravnom terenu. Isprobajte alternativne metode opuštanja poput zvučnih kupki ili aromaterapije za postizanje unutarnjeg mira. Vaš živčani sustav zahtijeva odmor od stalnih obavijesti s mobitela, pa ga isključite bar na par sati.

Ribe

Posao: Vaša intuicija na poslu nikada nije bila jača, pa poslušajte onaj unutarnji osjećaj kod donošenja važnih odluka. Kreativna vizualizacija pomoći će vam da zamislite uspjeh koji želite postići, a to će privući prave ljude k vama. Nemojte dopustiti da drugi preuzmu zasluge za vaš tihi, ali iznimno predan rad iza kulisa.

Ljubav: Sanjarenje o idealnoj ljubavi moglo bi postati stvarnost ako se odvažite posjetiti mjesto s umjetničkom vibrom. Susret s osobom koja dijeli vaš senzibilitet donijet će vam osjećaj kao da se poznajete cijeli život. U vezi će vladati romantična atmosfera, a zajedničko gledanje filmova uz svijeće bit će vrhunac subotnje večeri.

Zdravlje: Stopala su vam izuzetno osjetljiva, stoga nosite udobnu obuću i priuštite si toplu kupku prije spavanja. Kvalitetan i dugotrajan san neophodan je za oporavak vašeg tijela od emotivnih napora kroz koje ste prošli. Slušanje umirujuće glazbe pomoći će vam da lakše procesuirate dojmove i oslobodite se stresa, piše index.

Facebook komentari