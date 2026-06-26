Retrogradni Merkur u Raku (od 29.6. do 24.7.) – Prognoza za sve znakove Zodijaka

Jarcima retrogradni Merkur prolazi kroz područje partnerstva, braka, važnih odnosa, ugovora i otvorenih dogovora. Budući da se pun Mjesec događa u Vašem znaku neposredno nakon početka retrogradnosti, ovo je vrlo osoban ciklus. Odnosi će pokazati gdje postoji stvarna uzajamnost, a gdje se predugo održavao mir bez pravog dogovora. Ribe, u ljubavi se traži iskrenija komunikacija. Ako se vraća osoba iz prošlosti, važnije je gledati obrazac nego nostalgiju. Ako radite na kreativnom projektu, ovo je dobro razdoblje za doradu, ponovno pisanje, uređivanje i povratak ideji koja nije dobila pravi oblik. Srce će govoriti glasnije, ali odluke trebaju pričekati jasniju sliku.

Merkur 29.6.2026. kreće retrogradno na 26°15’ Raka i vraća se do 16°18’ istog znaka. Retrogradna faza završava 24.7., a iz sjene izlazi 7.8. Glavna priča zato se neće zatvoriti odmah nakon što Merkur krene direktno. Sve što se sada pokrene tražit će vrijeme, provjeru i smireniji pristup.

Rak je znak doma, obitelji, privatnog života, emocionalne sigurnosti, sjećanja i svega što nosimo iz ranijih životnih razdoblja. Kada se Merkur u tom znaku uspori i krene retrogradno, komunikacija postaje osobnija.

Najviše se aktiviraju teme koje se ne rješavaju čistom logikom. Obiteljski dogovori, odnos s roditeljima, pitanja stanovanja, selidbe, kuće, nasljedstva, privatnih financija, starih papira i emocionalnih dugova dolaze u prvi plan.

Početak retrogradnosti dolazi tik uz pun Mjesec u Jarcu 30.6.. Rak i Jarac tada naglašavaju os privatnog i javnog života, bliskosti i odgovornosti, doma i karijere, obitelji i dužnosti. Ono što se krajem lipnja/juna pokaže kroz pritisak, umor ili napetost vjerojatno ima dublji korijen.

Jupiter 30.6. ulazi u Lava pa se kolektivni ton mijenja iz rakovske osjetljivosti u lavovsku potrebu za vidljivošću, stvaranjem i samopouzdanjem. Merkur još ostaje u Raku i vraća nas na privatni sloj priče. Zbog toga će se početkom srpnja/jula mnogi osjećati podijeljeno između želje da krenu hrabrije prema van i potrebe da najprije riješe ono što ih iznutra koči.

Središnji trenutak ovog ciklusa stiže 13.7., kada se Merkur retrogradno spaja sa Suncem na 20°42’ Raka. To je cazimi, trenutak u kojem se poruka retrogradnog razdoblja izoštrava. Oko tog datuma dolazi jasniji uvid, važna informacija, razgovor koji mijenja perspektivu ili unutarnje priznanje koje se više ne može zaobići. Sve što je od 29.6. djelovalo zamagljeno tada dobiva oblik.

Najosjetljiviji su ljudi koji imaju osobne planete ili podznak između 16° i 26° Raka, Jarca, Ovna i Vage. Ipak, svi znakovi imaju dio natalne karte kojim vlada Rak. Upravo tamo retrogradni Merkur vraća pažnju, traži popravak, reviziju i iskreniji odnos prema onome što se dugo držalo u tišini.

Ovan

Ovnovima retrogradni Merkur aktivira područje doma, obitelji, stanovanja i privatnog života. Vraćaju se razgovori s članovima obitelji, pitanja oko prostora, selidbe, renoviranja, najma, kupnje ili odnosa s roditeljima.

Privatni život sada jasno pokazuje gdje Vas podupire, a gdje Vas troši.

Ne donosite odluke iz trenutne ljutnje. Mars u Blizancima pojačava brzinu jezika i potrebu da odmah odgovorite, ali ovdje je važnije čuti što se zapravo ponavlja.

Neke obiteljske teme neće tražiti veliki sukob, već precizniju granicu. Ako se vraćate starom planu vezanom uz dom, provjerite dokumente, dogovore, rokove i financijski okvir.

Bik

Bikovima se vraćaju teme komunikacije, dogovora, rodbine, susjeda, kraćih putovanja, učenja i svakodnevne logistike. Poruke lako kasne, dogovori se mijenjaju, a rečenice dobivaju drukčiji ton od onog koji je bio zamišljen.

Provjeravajte informacije prije reakcije. Ako potpisujete dokumente, šaljete ponude, dogovarate termin ili planirate put, čitajte sitna slova.

U odnosima s braćom, sestrama, rođacima ili ljudima iz bliske okoline vraća se stara tema koja traži zreliji razgovor.

Ne morate sve objasniti odjednom. Dovoljno je reći ono što je točno, jasno i odmjereno.

Blizanci

Blizancima retrogradni Merkur, njihov vladar, prolazi kroz područje novca, osobnih vrijednosti, sigurnosti i samopoštovanja. Financijske odluke iz prethodnih tjedana traže reviziju.

Mogu se vratiti troškovi, pregovori, dugovanja, pitanja cijene, honorara ili osjećaj da ste negdje dali više nego što ste primili.

Dobar je trenutak za sređivanje računa, pretplata, cijena, budžeta i poslovnih dogovora. Ako Vas netko uvjerava da odmah pristanete na uvjete koji Vam nisu čisti, zastanite.

U ovom ciklusu učite razlikovati stvarnu sigurnost od navike da pristajete kako biste izbjegli neugodan razgovor.

Rak

Rakovi su u središtu ovog retrogradnog Merkura. Merkur se vraća kroz Vaš znak pa se preispituju odluke, način komunikacije, osobni planovi, izgled, identitet i dojam koji ostavljate. Ljudi iz prošlosti lakše ulaze u Vaše misli, a neke rečenice koje ste ranije prešutjeli sada traže izlaz.

Slušajte pažljivije vlastiti unutarnji glas. Nemojte se žuriti s objašnjenjima. Ne morate svima odmah dati odgovor.

Oko 13.7. dolazi važniji trenutak jasnoće, osobito ako ste se od kraja lipnja/juna osjećali rastrgano između starog osjećaja lojalnosti i nove potrebe za vlastitim prostorom.

Vaša riječ sada ima težinu. Birajte je bez straha i bez potrebe da ublažavate istinu.

Lav

Lavovima retrogradni Merkur aktivira skriveni dio karte: podsvijest, umor, povučene misli, tajne razgovore, završetke i ono što se odvija daleko od javnosti.

Jupiter ulazi u Vaš znak 30.6. i daje Vam više vidljivosti, ali Merkur traži da se najprije pozabavite onim što nosite u sebi.

Trebat će Vam mir, čišćenje mentalnog prostora i distanca od previše buke. Mogu se vratiti snovi, intuicija, stara sjećanja ili osjećaj da trebate zatvoriti jedno poglavlje prije nego što krenete snažnije prema naprijed.

Ne ulazite u zakulisne razgovore koji Vas iscrpljuju. Ono što se skriva sada lakše izlazi na površinu.

Djevica

Djevicama retrogradni Merkur vraća teme prijateljstava, grupa, društvenih krugova, planova za budućnost i profesionalnih mreža. Neki ljudi iz prošlosti ponovno stupaju u kontakt, a neki aktualni odnosi pokazuju svoju stvarnu kvalitetu.

Vidjet ćete tko Vas sluša, tko Vas koristi kao oslonac i gdje ste prerasli staru dinamiku.

Planovi vezani uz projekte, suradnje, udruge, publiku ili online prisutnost traže reviziju. Nemojte brzati s objavama, grupnim odlukama ni obećanjima.

Ako se vraća stara ideja, provjerite zašto tada nije zaživjela. Sada imate bolji okvir i više iskustva za jasnije uvjete.

Vaga

Vagama retrogradni Merkur prolazi kroz područje karijere, javne slike, autoriteta i dugoročnog smjera. Mogu se vratiti razgovori s nadređenima, klijentima, institucijama ili osobama koje imaju utjecaj na Vaš profesionalni status.

Ono što ste ranije predstavili javno sada traži doradu. Provjerite poslovne dogovore, rokove, odgovornosti i komunikaciju prema javnosti.

Ako radite na tekstu, projektu, profilu, ponudi ili važnoj objavi, vratite se na detalje. Ne dopustite da Vas tuđa hitnost gurne u odluku koja Vam ne odgovara.

Pun Mjesec u Jarcu dodatno naglašava napetost između doma i posla pa će ravnoteža tražiti konkretnu reorganizaciju.

Škorpion

Škorpionima se aktiviraju putovanja, obrazovanje, pravo, izdavaštvo, stranci, daljine i osobna uvjerenja. Retrogradni Merkur u Raku vraća pitanja smisla, smjera i znanja.

Ponovno možete razmišljati o edukaciji, putovanju, dokumentima, ispitu, pravnom pitanju ili objavljivanju nečega što je ranije ostalo nedovršeno.

Komunikacija s ljudima iz inozemstva ili institucijama traži više provjere. Ako planirate put, provjerite rezervacije, uvjete, dokumente i termine.

Mijenja se i Vaš odnos prema vlastitim uvjerenjima. Neka stara istina više ne drži cijelu sliku. Postavite preciznije pitanje prije zaključka.

Strijelac

Strijelcima retrogradni Merkur ulazi u osjetljivo područje zajedničkog novca, dugova, kredita, poreza, nasljedstva, intimnosti i psiholoških veza. Sada se traži ozbiljan pogled na sve što dijelite s drugima: financijski, emocionalno i energetski.

Mogu se vratiti razgovori o dugovanjima, podjeli troškova, zajedničkim ulaganjima ili tuđem novcu. U bliskim odnosima vraćaju se teme povjerenja, kontrole, ranjivosti i prešutnih očekivanja.

Ako nešto financijski nije jasno, tražite brojke. Ako nešto emocionalno nije jasno, tražite konkretnu rečenicu.

Ovo nije vrijeme za pretpostavke. Jasnoća dolazi kroz hrabrost da se izgovori ono što je dugo stajalo u sjeni odnosa.

Jarac

Jarcima retrogradni Merkur prolazi kroz područje partnerstva, braka, važnih odnosa, ugovora i otvorenih dogovora. Budući da se pun Mjesec događa u Vašem znaku neposredno nakon početka retrogradnosti, ovo je vrlo osoban ciklus.

Odnosi će pokazati gdje postoji stvarna uzajamnost, a gdje se predugo održavao mir bez pravog dogovora.

Partner, bivši partner, klijent ili bliska osoba može ponovno otvoriti staru temu. Slušajte ton, ali tražite i činjenice. Ako pregovarate o ugovoru ili zajedničkoj odluci, ne preskačite detalje.

U ljubavi se vraća pitanje emocionalne sigurnosti. U poslovnim odnosima vraća se pitanje odgovornosti. Važan odnos sada traži odrasliji razgovor.

Vodenjak

Vodenjacima retrogradni Merkur preispituje posao, dnevni ritam, obaveze, zdravlje, navike i odnos prema tijelu.

Sitni propusti u rasporedu, dokumentima, porukama ili tehničkim zadacima lakše izlaze na vidjelo. Sada se sređuje sustav koji Vas svakodnevno nosi ili iscrpljuje.

Ako ste preuzeli previše, tijelo će tražiti sporiji tempo. Ako radite u timu, dogovori se moraju precizirati. Ako mijenjate navike, krenite od onoga što se ponavlja svaki dan.

Velike odluke imaju smisla tek kad vidite kako stvarno izgleda Vaša svakodnevica. Retrogradni Merkur ovdje ne traži dramatične poteze, već uredniji ritam, jasniju komunikaciju i manje rasipanja energije.

Ribe

Ribama retrogradni Merkur prolazi kroz područje ljubavi, kreativnosti, djece, užitka i osobnog izražavanja. Vraćaju se stari osjećaji, poruke, simpatije, kreativne ideje ili pitanja vezana uz djecu.

Ono što ste nekad voljeli, a zatim ostavili po strani, ponovno privlači pažnju.

U ljubavi se traži iskrenija komunikacija. Ako se vraća osoba iz prošlosti, važnije je gledati obrazac nego nostalgiju. Ako radite na kreativnom projektu, ovo je dobro razdoblje za doradu, ponovno pisanje, uređivanje i povratak ideji koja nije dobila pravi oblik.

Srce će govoriti glasnije, ali odluke trebaju pričekati jasniju sliku.

Suzana Dulčić/ATMA

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