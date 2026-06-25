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Veterinari upozoravaju: Opekotine od sunca izuzetno su opasne za kućne ljubimce

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Objavljeno prije 27 minuta

Psi sa malo krzna ili svijetlom kožom mogu da izgore na suncu, bez obzira na to što krzno štiti kožu od UV zračenja, upozorava veterinar Maja Firle.

 Pas - Pexels

Ukratko:

Psi sa svijetlom kožom i rijetkim krznom najviše su ugroženi.
Opekotine mogu izazvati bol, svrab, plikove i upale.
Stručnjaci ne preporučuju korištenje krema za sunčanje namijenjenih ljudima.

Kineski ćubasti psi, dalmatinci, francuski buldozi i galgosi jedne su od najugroženijih rasa, kao i životinje koje su izgubile krzno zbog bolesti ili su obrijane nakon operacije, prenosi Bild.

Psi sa svijetlom kožom, svijetlim krznom ili albino jedinke takođe mogu da izgore brže od životinja sa tamnim, gustim krznom.

Posljedice opekotina slične su kao i kod ljudi, sa pojavom crvenila kože, bola i svraba, dok u težim slučajevima dolazi do stvaranja plikova ili upala, prenose Nezavisne.


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