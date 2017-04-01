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Zašto komarci grizu baš vas, a ne osobu pored: Nauka otkrila 27 okidača na koži

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Objavljeno prije 15 minuta

Ako vam se čini da komarci uvijek biraju vas, dok osoba pored ostaje netaknuta, nauka kaže da to nije slučajnost.

Ženke komaraca, jedine koje ubadaju, ne oslanjaju se na sreću, već na kompleksne signale koje ljudsko tijelo šalje u okolinu. Najvažniji među njima je ugljendioksid koji izdišemo, a komarci ga mogu osjetiti na desetine metara udaljenosti.

Tijelo kao “magični signal”
Kako se približavaju, komarci ne staju samo na CO2. U igru ulaze toplota kože, znojenje i vlažnost, zbog čega su posebno aktivni nakon fizičke aktivnosti ili u toplim večerima.

Najveću ulogu ipak ima miris kože, koji nastaje kombinacijom bakterija i hemijskih spojeva na površini tijela. Svaki čovjek ima jedinstven “mirisni potpis”, a komarci ga doslovno čitaju kao mapu.

27 hemijskih signala
Istraživanja su pokazala da pojedine vrste komaraca reagiraju na čak 27 različitih spojeva s kože. Među njima se ističe 1-okten-3-ol, spoj koji nastaje razgradnjom prirodnih ulja na koži i posebno privlači ove insekte.

Zanimljivo je da čak i male razlike u sastavu kože mogu napraviti veliku razliku u tome ko će biti meta.

Krvna grupa nije presudna
Suprotno popularnom vjerovanju, krvna grupa nema presudnu ulogu u tome koliko ste “privlačni” komarcima. Mnogo su važniji mikrobiom kože, količina izdahnutog CO2 i tjelesna temperatura.

Alkohol i komarci – loša kombinacija
Istraživanja pokazuju da alkohol može povećati broj uboda. Razlog je jednostavan: raste tjelesna temperatura, pojačava se disanje i mijenja miris kože, što vas čini uočljivijom metom.

Kako se zaštititi
Iako ne možete promijeniti prirodni “potpis” kože, možete smanjiti rizik uboda:

koristiti repelente
nositi dužu i laganu odjeću
izbjegavati stajaću vodu
zaštititi prozore mrežama
izbjegavati boravak napolju u sumrak i zoru
Upravo te jednostavne mjere i dalje su najefikasnija odbrana od komaraca, bez obzira na to koliko ste im “privlačni”.


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