Zašto komarci grizu baš vas, a ne osobu pored: Nauka otkrila 27 okidača na koži

Ženke komaraca, jedine koje ubadaju, ne oslanjaju se na sreću, već na kompleksne signale koje ljudsko tijelo šalje u okolinu. Najvažniji među njima je ugljendioksid koji izdišemo, a komarci ga mogu osjetiti na desetine metara udaljenosti.

Tijelo kao “magični signal”

Kako se približavaju, komarci ne staju samo na CO2. U igru ulaze toplota kože, znojenje i vlažnost, zbog čega su posebno aktivni nakon fizičke aktivnosti ili u toplim večerima.

Najveću ulogu ipak ima miris kože, koji nastaje kombinacijom bakterija i hemijskih spojeva na površini tijela. Svaki čovjek ima jedinstven “mirisni potpis”, a komarci ga doslovno čitaju kao mapu.

27 hemijskih signala

Istraživanja su pokazala da pojedine vrste komaraca reagiraju na čak 27 različitih spojeva s kože. Među njima se ističe 1-okten-3-ol, spoj koji nastaje razgradnjom prirodnih ulja na koži i posebno privlači ove insekte.

Zanimljivo je da čak i male razlike u sastavu kože mogu napraviti veliku razliku u tome ko će biti meta.

Krvna grupa nije presudna

Suprotno popularnom vjerovanju, krvna grupa nema presudnu ulogu u tome koliko ste “privlačni” komarcima. Mnogo su važniji mikrobiom kože, količina izdahnutog CO2 i tjelesna temperatura.

Alkohol i komarci – loša kombinacija

Istraživanja pokazuju da alkohol može povećati broj uboda. Razlog je jednostavan: raste tjelesna temperatura, pojačava se disanje i mijenja miris kože, što vas čini uočljivijom metom.

Kako se zaštititi

Iako ne možete promijeniti prirodni “potpis” kože, možete smanjiti rizik uboda:

koristiti repelente

nositi dužu i laganu odjeću

izbjegavati stajaću vodu

zaštititi prozore mrežama

izbjegavati boravak napolju u sumrak i zoru

Upravo te jednostavne mjere i dalje su najefikasnija odbrana od komaraca, bez obzira na to koliko ste im “privlačni”.

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