Vaš dnevni horoskop za 25. jun: Mjesec u kvadratu sa Venerom, očekujte napetost u odnosima

Vaš dnevni horoskop za 25. jun 2026. predviđa dozu zanimljive napetosti za svaki horoskopski znak. Naime, svi doživljavaju malu napetost između onoga što osjećaju i kako žele da djeluju u četvrtak, jer Mjesec u Škorpiji u kvadratu sa Venerom u Lavu.

Stvari postaju prilično zanimljive u četvrtak. Ljudi će vjerovatnije odustati od glume i biti verni sebi pod Mesecom u Škorpiji, ali Venera u Lavu vas čini dodatno svesnim kako vas drugi doživljavaju u isto vreme. Ako počnete previše da razmišljate o svojim interakcijama sa bilo kim 25. juna, zapamtite da su uglavnom svi previše zaokupljeni onim što rade da bi obratili dodatnu pažnju na to šta ste rekli ili niste rekli.

Ovan – konačno razgovor koji rješava krizu

Četvrtak je dan kada ćete konačno voditi taj razgovor koji ste odlagali. Dobra vest, Ovne, je da vidim da će to ići mnogo bolje od onoga što ste iznova i iznova uvežbavali u svojoj glavi.

Mesec u Škorpiji vas tera da osećate stvari prilično intenzivno, ali njegov kvadrat sa Venerom u Lavu 25. juna zapravo vam dolazi u pomoć jer vas čini hiper svesnim kako se pojavljujete. Kriza izbegnuta!

Bik – pravi razgovor sve rešava veoma lako

Do kraja četvrtka, veza koja je delovala pomalo čudno konačno se vraća tamo gde želite da bude. Niko nije bio lažan, samo su bili pažljivi sa rečima.

Imate mnogo više zajedničkog sa ovom osobom nego što je nelagodnost učinila da se oseća. 25. juna shvatate da kada prestanete da pokušavate da sastavite savršenu rečenicu, pravi razgovor se dešava sam od sebe.

Blizanci – odredite prioritete danas

Morate da donesete odluku rano u četvrtak, Blizanci. Ima mnogo toga da se uradi, ali morate da odlučite da li ćete prvo uraditi stvari koje zaista želite, a zatim se pozabaviti ostalim stvarima nekog drugog dana, ili obrnuto.

Verovatno ćete pronaći način da uradite i jedno i drugo, iskreno, jer to obično radite. A sa Marsom u vašem znaku 25. juna, imaćete više energije da to ostvarite nego što ste imali u poslednje vreme.

Rak – finansije su vam na umu

U četvrtak vam je nešto finansijsko na umu. Stalno ovo vidim kao da ima veze sa onim što smatrate da možete razumno tražiti, a ne sa onim što zapravo zaslužujete. Iz razloga koji su van vaše kontrole, ta dva broja nisu ista.

25. juna, Venera u Lavu dodaje sloj samosvesti, terajući vas da se pitate kako izgledate kada se zalažete za sebe. Za protokol, Rak, izgledate dobro. Ljudi oko vas već misle da vredite više nego što naplaćujete.

Lav – neko vidi vašu drugu, bolju stranu

Mesec u Škorpiji u četvrtak tera ljude oko vas da žude za nečim malo stvarnijim od uobičajenih zabavnih površinskih stvari. Stvar je u tome, Lave, to je u krajnjoj liniji ono što i vi želite, čak i ako drugima ne izgleda uvek tako.

Prisustvo Venere u vašem znaku 25. juna definitivno ide u vašu korist u tom smislu. Neko vidi dalje od učinka i primećuje razlog iza nečega što radite, i sviđa mu se to što vidi. To je deo vas koji je zaista magnetan, i to ste jednostavno vi.

Djevica – razgovor je lakši i otvoreniji nego što ste očekivali

Razgovor oko kojeg ste brinuli konačno se dešava u četvrtak. U tako dobrom trenutku, Device, jer energija sezone Raka omekšava vaš izgovor bez potrebe da radite bilo šta dodatno.

Ova osoba je otvorenija da čuje vašu stranu nego što očekujete i osećate se mnogo bolje kada to izađe na videlo. Proveli ste više vremena brinući se o ovom razgovoru nego što je razgovor zapravo potreban!

Vaga – bilo šta da izabereš imaćeš dobar izbor danas, novac ili zabava, svejedno

Stalno vidim da se vaš društveni život i vaš bankovni račun malo ne slažu u četvrtak. Teško vam je da odbijete zabavu kakva jeste, Vago, ali je još teže kada je Venera u bezbrižnom Lavu.

Dok vas Mesec u Škorpiji ne podstakne da uradite matematiku pre nego što preuzmete bilo kakve obaveze, to jest. Ne samo zbog novca, već zato što razmišljate i o svom vremenu i energiji. Dobra stvar je što za tebe nema pogrešnog izbora 25. juna, ali ono što izabereš daje vam neke važne informacije.

Škorpija – nešto oko posla vas danas muči

Nešto vezano za posao vas muči u četvrtak. To je nešto na šta obično ne obraćate mnogo pažnje, ali pošto je Mesec u vašem horoskopskom znaku 25. juna, sve osećaš malo intenzivnije nego obično.

Srećom, vi ste skoro uvek najperceptivnija osoba u prostoriji, što znači da ste sposoba ida čitate sve ostale jednako jasno kao što čitate sebe. To nije loša pozicija, Škorpije.

Strijelac – počnite da planirate život

Imate prilično jasnu sliku u glavi kuda vaš život ide. U četvrtak će se desiti nešto što vas natera da razmislite koliko ste razmišljali o koracima koji su potrebni da biste zaista stigli tamo.

Život koji vidite da živite je realan, Strelče. Samo je verovatnije da će se to dogoditi ako zaista počnete da planirate stvari. Čak i samo malo razmišljanje o tome 25. juna je korak u pravom smeru.

Jarac – pomoć prijatelja, možda i veća nego što ste očekivali

Vaš dnevni horoskop za 25. jun tera vas da shvatate da je prijatelj više uključen u finansijsku ili ličnu situaciju nego što ste očekivali. To je svakako malo iznenađujuće. Ali kada malo razmislite o tome, shvatićete zašto je to dobra stvar.

Ne dozvoljavate sebi uvek da očekujete ili prihvatate takvu pomoć od ljudi, Jarče. Četvrtak je mali podsetnik da su vaši ljudi uvek tu za vas. Pustite ih.

Vodolija – neko blizak žudi za vašom pažnjom

Neko ko vam je veoma blizak želi više vaše pažnje u četvrtak. Potrebno im je nešto malo više od pukog sedenja pored vas dok skrolujete na telefonu, mada i to ima svoje vreme i mesto.

Ne radite ništa pogrešno, Vodolije. Samo ste mentalno bili negde drugde u poslednje vreme. Dobra vest je da primećujete da je to veći deo rešenja.

Ribe – produktivan četvrtak

Četvrtak je zapravo produktivan dan za vas, Ribe, što možda nije ono što ste očekivali prije nego što ste ga započeli. Svjesni ste da još uvijek niste baš tamo gdje želite da budete, piše krstarica.

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