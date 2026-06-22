Venera je na strani ovih znakova: Ljubav bi ih mogla iznenaditi prije jula…

Ljeto je tek počelo, a astrolozi već govore o jednom od najzanimljivijih ljubavnih razdoblja godine. Razlog je Venera, planet ljubavi, ljepote i odnosa, koja se trenutno nalazi u vatrenom znaku Lava. Ovaj tranzit donosi više samopouzdanja, strasti i želje za iskrenim pokazivanjem emocija.

Za razliku od razdoblja kada je Venera bila u osjetljivijim i suzdržanijim znakovima, Venera u Lavu potiče ljude da budu hrabriji u ljubavi. Mnogi će lakše priznati osjećaje, napraviti prvi korak ili se otvoriti prema novim poznanstvima. Astrolozi smatraju da bi upravo sljedećih nekoliko tjedana moglo donijeti najviše prilika za romansu, flert i nove početke u ljubavnom životu.

Lav

Nije iznenađenje da će upravo Lavovi najviše osjetiti blagotvoran utjecaj ovog tranzita. Venera u njihovom znaku pojačava privlačnost, karizmu i samopouzdanje. Mnogi Lavovi bit će u središtu pozornosti, a nova poznanstva dolazit će gotovo spontano. Ako ste rođeni u ovom znaku, sada je pravo vrijeme da pokažete osjećaje ili napravite potez koji već dugo odgađate.

Ovan

Vatrena energija Venere u Lavu izvrsno se slaže s Ovnovima. Pred njima su tjedni puni uzbuđenja, spontanih susreta i mogućnosti za novu ljubav. Oni koji su već u vezi mogli bi ponovno osjetiti iskru koja ih je spojila na početku odnosa, dok bi samci mogli upoznati nekoga tko će ih odmah zaintrigirati.

Strijelac

Strijelcima ovaj tranzit donosi želju za avanturom, putovanjima i novim iskustvima. Upravo na takvim mjestima mogla bi se pojaviti osoba koja će im privući pažnju. Ljubavne prilike dolazit će iznenada, a mnogi Strijelci mogli bi se iznenaditi koliko brzo će neka simpatija postati nešto više.

Blizanci

Blizanci će tijekom ovog razdoblja imati više prilika za upoznavanje novih ljudi nego inače. Njihova komunikativnost i šarm dolaze do punog izražaja, a mnogi razgovori mogli bi prerasti u nešto ozbiljnije. Posebno su naglašena poznanstva putem prijatelja, društvenih događanja i putovanja.

Vaga

Vage će uživati u pojačanoj društvenoj aktivnosti i osjećaju da ih ljudi primjećuju. Venera, njihov vladajući planet, sada im pomaže da lakše ostvare ono što žele u ljubavi. Za mnoge pripadnike ovog znaka ovo bi moglo biti razdoblje novih početaka, ali i važnih odluka u postojećim odnosima, piše index.

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