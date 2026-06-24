Šta ćete sad, tako je kako je: Ova 2 znaka čeka najteži jul, ali ne brinite, poslije toga vas čeka nešto najljepše

Jul donosi prilično promenljivu energiju na astrološkom nebu, pa dok neki znaci ulaze u period lakoće i zabave, drugi će se suočiti sa pojačanim pritiscima i emotivnim testovima. Prema klasičnim astrološkim tumačenjima, najizazovniji mjesec očekuje Rakove i Jarčeve.

Za Rakove, jul je tradicionalno emotivno intenzivan period, jer se pojačava fokus na porodicu, privatne odnose i unutrašnja osjećanja. To može donijeti oesjćaj preopterećenosti, nervozu i potrebu da se rješavaju stvari koje su dugo gurane pod tepih. Iako deluje zahtevno, upravo kroz ove situacije Rakovi mogu doći do važnih ličnih uvida i emotivnog rasterećenja.

Sa druge strane, Jarčevi će tokom jula osjećati pritisak na polju obaveza, posla i odgovornosti. Kao da se sve usporava ili komplikuje više nego inače, pa će biti potrebno dodatno strpljenje i disciplina. Ipak, ovaj period im može donijeti i važne lekcije o tome kako da bolje rasporede energiju i ne preuzimaju sve na sebe.

Iako deluje kao izazovan mjesec za ova dva znaka, astrolozi naglašavaju da nijedan period nije “kazna”, već faza kroz koju se prolazi. Poslije napetosti dolazi olakšanje, a upravo kraj jula i početak narednog perioda donose stabilniju i povoljniju energiju.

Zato, iako Rak i Jarac možda ulaze u emotivno i poslovno zahtevniji period, ono što slijedi nakon toga donosi više jasnoće, mira i novih prilika.

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