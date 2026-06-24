Venera donosi preokret: Od 28. juna ova 4 znaka ulaze u fazu nevjerovatne sreće, ljubavi i velikih pobjeda

Venera u Lavu ulazi 28. juna i, iskreno, ne nagrađuje najglasnije, nego one koji daju bez sitne računice. Tu se lomi priča za Lavove, Bikove, Škorpije i Vodolije, jer aplauz sada ne ide sujeti, već srcu koje ume da ostane široko.

Venera u Lavu, vrijeme je za kraljevski preokret

Kad Venera 28. juna uđe u Lava, raste potreba za ljubavlju, priznanjem i lepšim životom, ali dobro se vraća samo onome ko umije da podijeli pažnju, novac ili podršku. Tu se odvaja prava sreća od puke potrebe da svi gledaju baš vas.

Lav vraća tron, ali bez sujete

Lavovima se u prvom vikendu jula otvara scena koju su čekali još od maja. Ljubav i novac ovde idu zajedno, posebno kroz jedan poziv, javni nastup ili razgovor u kasnim večernjim satima. Prihvatite pažnju, tražite više za svoj rad, ali ne zatvarajte srce iz ponosa. Što velikodušnije nastupite prema partneru ili bliskoj osobi, to će vam se više vrata otvoriti.

Bik naplaćuje trud iz prethodnih mjeseci

Biku krajem juna i u prva tri dana jula stiže olakšanje kroz posao, kuću ili jedan papir koji je dugo stajao. Venera je vaš vladar i sada gura baš ono što volite, jasnu cenu, čist dogovor i osećaj da tlo više ne klizi pod nogama. Ako se pojavi nova ponuda, ne spuštajte cijenu svog rada. Ostanite mirni i ne kupujte iz inata, jer vam stabilnost dolazi kad ne rasipate ni novac ni živce.

Škorpija više ne radi u tišini

Škorpiji u prvim radnim danima jula posao menja ton, a ime postaje vidljivije nego u celoj drugoj polovini proleća. Ako ste mesecima gutali nepravdu u kancelariji ili ćutali pred jednom tvrdoglavom autoritativnom osobom, sada dolazi priznanje koje se vidi i na statusu i na zaradi. Ipak, ćutanje više nije zaštita. Recite šta želite, ali ne otkrivajte svaki plan prerano, jer vam pobjeda dolazi kad sačuvate mirnu glavu.

Vodolija dobija ljubav kroz druge ljude

Vodoliji od nedjelje 28. juna odnosi ulaze u življu i topliju fazu. Posebno u ponedjeljak uveče ili tokom jednog susreta van kuće. Nekome sledi ozbiljan razgovor o vezi, a nekome pomirenje sa članom porodice koji je mesecima držao distancu. Ovde sreća ne dolazi kroz solo potez, nego kroz razgovor, poruku i spremnost da prvi popustite tamo gde je ego bio tvrd, piše Krstarica.

U prvim danima jula Venera u znaku Lava brzo pokaže ko daje iz srca, a ko samo traži aplauz. Sebičan potez prema partneru, kolegi ili članu porodice može da zatvori vrata koja su 28. juna tek počela da se otvaraju.

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