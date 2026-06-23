Ljubavni horoskop za srpanj/jul 2026.: Mjesec velikih preokreta, sudbinskih susreta i novih početaka!

Bikovi, mogli biste upoznati osobu preko obitelji, prijatelja ili tijekom druženja u poznatom okruženju. Veze koje započnu sada imaju potencijal razvijati se polako, ali sigurno. Zauzeti pripadnici znaka mogli bi donositi važne odluke vezane uz zajednički život, preseljenje ili dugoročne planove. Rakovi, imate veliku priliku upoznati osobu s kojom ćete odmah osjetiti bliskost i sigurnost. Privlačit će vas ljudi koji su spremni na ozbiljan odnos. Za zauzete Rakove ovo je mjesec produbljivanja emocija.

Srpanj/jul 2026. jedan je od najznačajnijih ljubavnih mjeseci ove godine. Početak mjeseca obilježava Jupiterov ulazak u znak Lava 30. lipnja/juna, tranzit koji donosi više strasti, romantike, samopouzdanja i želje da slijedimo svoje srce. Ljubavni odnosi tijekom ovog razdoblja postaju otvoreniji, velikodušniji i intenzivniji.

Istovremeno, Merkur je retrogradan u Raku od 29. lipnja/juna, što može vratiti osobe iz prošlosti, otvoriti nedovršene emocionalne priče i potaknuti važna preispitivanja postojećih odnosa. Mnogi će dobiti priliku završiti jedno poglavlje ili pružiti ljubavi drugu šansu.

Pun Mjesec u Jarcu 1. srpnja/jula donosi jasnoću u odnosima i pomaže nam vidjeti što je stabilno, a što više nema budućnost. Kasnije tijekom mjeseca, Mladi Mjesec u Raku 15. srpnja/jula naglašava obitelj, bliskost i emocionalnu sigurnost.

Ulazak Sunca u Lava 23. srpnja/jula dodatno pojačava romantičnu atmosferu i stavlja ljubav u središte pozornosti. Srpanj/jul donosi mnogo prilika za nova poznanstva, pomirenja, zaruke i početke veza koje imaju potencijal trajati dugo.

Ovan

Ljubavni život tijekom srpnja/jula postaje mnogo uzbudljiviji nego tijekom prethodnih mjeseci. Jupiter u Lavu aktivira vaše polje romantike, zabave i zaljubljivanja pa ćete češće biti u situacijama koje vode prema novim poznanstvima.

Slobodni Ovnovi mogli bi upoznati osobu koja ih privlači na prvi pogled. Kemija će biti snažna, a emocije intenzivne. Posebno su povoljni dani tijekom druge polovice mjeseca kada Sunce ulazi u Lava.

Zauzeti Ovnovi osjećat će više strasti i želje za zajedničkim aktivnostima. Ako je odnos prolazio kroz monotono razdoblje, sada se vraća iskra.

Retrogradni Merkur može vratiti osobu iz prošlosti ili otvoriti razgovore o starim emocionalnim temama koje još nisu do kraja riješene.

Bik

Za Bikove srpanj/jul donosi potrebu za emocionalnom sigurnošću i iskrenošću. Nećete biti zainteresirani za površne odnose ni prolazne avanture. Tražit ćete stabilnost i osjećaj povjerenja.

Mnogi slobodni Bikovi mogli bi upoznati osobu preko obitelji, prijatelja ili tijekom druženja u poznatom okruženju. Veze koje započnu sada imaju potencijal razvijati se polako, ali sigurno.

Zauzeti pripadnici znaka mogli bi donositi važne odluke vezane uz zajednički život, preseljenje ili dugoročne planove.

Kiron u vašem znaku nastavlja proces iscjeljenja starih ljubavnih rana i pomaže vam da jasnije prepoznate što zaista zaslužujete.

Blizanci

Komunikacija postaje ključ vašeg ljubavnog života. Tijekom srpnja/jula mnogi će razgovori otvoriti vrata novim odnosima ili produbiti postojeće veze.

Slobodni Blizanci mogli bi se zaljubiti u osobu koja ih osvaja inteligencijom, humorom i načinom razmišljanja. Moguće je poznanstvo preko društvenih mreža, putovanja ili edukacije.

Za zauzete Blizance mjesec donosi više otvorenosti i iskrenosti. Partner će pokazivati veću spremnost na razgovor o budućnosti.

Retrogradni Merkur mogao bi donijeti nesporazume oko poruka ili komunikacije pa budite pažljivi prije donošenja zaključaka.

Rak

Srpanj/jul je jedan od najvažnijih ljubavnih mjeseci za Rakove. Sunce boravi u vašem znaku do 23. srpnja/jula, a Mladi Mjesec u Raku 15. srpnja/jula otvara potpuno novo emocionalno poglavlje.

Slobodni Rakovi imaju veliku priliku upoznati osobu s kojom odmah osjećaju bliskost i sigurnost. Privlačit će vas ljudi koji su spremni na ozbiljan odnos.

Za zauzete Rakove ovo je mjesec produbljivanja emocija. Mnogi će razgovarati o zajedničkoj budućnosti, proširenju obitelji ili preseljenju.

Retrogradni Merkur u vašem znaku traži iskrenost. Sve što je ostalo neizrečeno sada izlazi na površinu kako bi se konačno riješilo.

Lav

Jupiter ulazi u vaš znak i donosi vam jedno od najsretnijih ljubavnih razdoblja u posljednjih dvanaest godina. Privlačite pažnju gdje god se pojavite, a vaša karizma postaje gotovo magnetska.

Slobodni Lavovi mogli bi započeti vezu koja će imati važan utjecaj na njihovu budućnost. Ljubav dolazi spontano i često onda kada je najmanje očekujete.

Zauzeti pripadnici znaka osjećat će više strasti, optimizma i želje za zajedničkim planovima. Ovo je izvrstan mjesec za zaruke, vjenčanja ili donošenje važnih odluka.

Sunce koje 23. srpnja/jula ulazi u vaš znak dodatno pojačava sve pozitivne utjecaje.

Djevica

Srpanj/jul za vas donosi potrebu za unutarnjim preispitivanjem emocija. Neke situacije iz prošlosti mogle bi se ponovno pojaviti kako biste ih sagledali iz drugačije perspektive.

Slobodne Djevice mogle bi upoznati osobu koja u početku djeluje tajanstveno ili nedostupno, ali upravo će ih ta neobična dinamika privući.

Zauzeti pripadnici znaka trebali bi više vremena posvetiti razgovoru s partnerom. Male nesuglasice mogu se riješiti iskrenim pristupom.

Krajem mjeseca osjećat ćete veću jasnoću i sigurnost u vlastite osjećaje.

Vaga

Ljubavni život postaje aktivniji kroz društvene događaje, prijatelje i nova poznanstva. Srpanj/jul donosi mnogo prilika za upoznavanje zanimljivih ljudi.

Slobodne Vage mogle bi se zaljubiti u osobu koja dijeli njihove interese i pogled na život. Prijateljstvo bi lako moglo prerasti u nešto više.

Za zauzete pripadnike znaka ovo je mjesec zajedničkih planova, putovanja i novih iskustava koja dodatno povezuju partnere.

Jupiter u Lavu podržava odnose koji se temelje na međusobnom poštovanju i slobodi.

Škorpion

Tijekom srpnja/jula ljubav i karijera bit će snažno povezane. Moguće je upoznavanje osobe kroz posao, poslovni događaj ili profesionalno okruženje.

Slobodni Škorpioni privlačit će osobe koje su ambiciozne, samouvjerene i jasno znaju što žele od života.

Za zauzete pripadnike znaka važno je pronaći ravnotežu između poslovnih obveza i privatnog života. Partner će trebati više pažnje nego inače.

Pred kraj mjeseca mogli biste donijeti važnu odluku vezanu uz budućnost odnosa.

Strijelac

Jupiter u vatrenom Lavu donosi vam snažan val optimizma i želje za avanturom. Ljubav bi mogla doći kroz putovanje, edukaciju ili kontakt s osobama iz drugih sredina.

Slobodni Strijelci osjećat će snažnu potrebu za istraživanjem i upoznavanjem novih ljudi. Veza započeta sada mogla bi imati elemente sudbinskog susreta.

Zauzeti pripadnici znaka uživat će u zajedničkim planovima i novim iskustvima koja unose svježinu u odnos.

Ovo je mjesec koji vas podsjeća da ljubav treba biti izvor radosti, a ne ograničenja.

Jarac

Srpanj/jul donosi intenzivne emocije i duboke razgovore. Površni odnosi više vas neće zadovoljavati, a privlačit će vas ljudi s kojima osjećate snažnu emocionalnu povezanost.

Slobodni Jarčevi mogli bi započeti vezu koja se razvija vrlo brzo i intenzivno. Iako će emocije biti snažne, važno je ostati realan.

Za zauzete pripadnike znaka ovo je mjesec iskrenosti i suočavanja s temama koje su dugo bile potisnute.

Pun Mjesec na početku mjeseca pomaže vam jasnije sagledati vlastite potrebe.

Vodenjak

Partnerstva postaju glavna tema mjeseca. Jupiter u Lavu aktivira upravo područje odnosa i donosi nove prilike za ljubav, suradnju i emocionalno povezivanje.

Slobodni Vodenjaci mogli bi upoznati osobu koja ih istodobno izaziva i inspirira. Veza započeta sada ima potencijal trajati dugo.

Zauzeti pripadnici znaka osjećat će veću bliskost s partnerom i lakše će pronalaziti zajednički jezik.

Mnogi Vodenjaci mogli bi tijekom narednih mjeseci donijeti ozbiljne odluke vezane uz zajedničku budućnost.

Ribe

Za Ribe srpanj/jul donosi više romantike u svakodnevnom životu. Ljubav neće nužno doći kroz velike geste, nego kroz male znakove pažnje, podršku i osjećaj povezanosti.

Slobodne Ribe mogle bi upoznati osobu kroz posao, svakodnevne aktivnosti ili zajedničke interese. Odnos će se razvijati prirodno i bez pritiska.

Za zauzete pripadnike znaka mjesec donosi priliku za jačanje povjerenja i međusobnog razumijevanja.

Mladi Mjesec u Raku 15. srpnja/jula posebno je povoljan za početak nove veze, obnovu romantike ili donošenje važnih odluka vezanih uz ljubavni život, piše Atma.

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