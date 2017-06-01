Koji su najčešći uzroci loše kvalitete sna

Kako navode, postoji mnogo mogućih uzroka nemirnih noći, ali razumijevanje naučnih razloga prevrtanja i okretanja može vam pomoći da poboljšate kvalitet sna. Stručnjaci ističu da ukoliko imate mnogo toga na umu, uspavljivanje se može činiti kao obaveza.

“Stres i tjeskoba drže mozak i tijelo u hiperuzbuđenju, suprotno od onoga što je potrebno za san”, rekao je klinički psiholog Joseph Dzierzewski.

U tim slučajevima simpatički nervni sistem ostaje uključen što uzrokuje brže otkucaje srca i povećanu budnost, dok se mozak bori da pređe u mirnije stanje. U osnovi, vaš mozak percipira prijetnju, pa daje prioritet budnosti nad snom.

“Moguće je da ćete se naći kako ležite budni razmišljajući o problemima, preslušavajući razgovore ili planirajući za naredni dan. Čak i ako zaspite, pojačani stres može dovesti do lakšeg, fragmentiranijeg sna”, kazala je doktorica Angela Holliday-Bell.

Također, postoji razlog zašto se preporučuje izbjegavanje ekrana prije spavanja. Stručnjaci navode da ekrani emituju plavo svjetlo koje može potisnuti melatonin. To je važno jer melatonin regulira vaš cirkadijalni ritam, što utječe na sposobnost uspavljivanja, a također simulira moždanu aktivnost, što potencijalno otežava uspavljivanje.

Osim toga, konzumiranje alkohola nije najbolji izbor prije spavanja, jer vas alkohol na početku može učiniti pospanim, ali kako ga tijelo metabolira, san postaje lakši i fragmentiraniji.

Uz to, stručnjaci navode da je idealno okruženje za spavanje hladno, tamno, tiho i ugodno. Previše topla soba može otežati vašem tijelu postizanje blagog pada temperature koji je potreban za početak I održavanje sna, piše Real Simple.

Ukoliko ste prekasno konzumirali kofein, moguće je da ćete teže zaspati. Kofein blokira adenozin, hemikaliju koja stvara pritisak za spavanje tokom dana. Njegovi učinci mogu trajati satima, pa ako je kofein još uvijek aktivan u vašem tijelu navečer, odgodit će pospanost i otežati vam uspavljivanje. Također, teški obroci, začinjena hrana ili hrana koja izaziva probavne smetnje može dovesti do nadutosti, refluksa ili neugodnosti u želucu zbog čega je teže zaspati.

Kako biste poboljšali kvalitetu vašeg sna savjetuje se da izbjegavate ekrane, vježbate opuštajuće navike i stvorite okruženje koje podržava san, prenosi Klix.

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