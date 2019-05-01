Zašto treba izbjegavati hladan tuš tokom velikih vrućina

Iako se na prvi pogled čini kao logično rješenje, stručnjaci upozoravaju da ledeno hladna voda tokom velikih vrućina nije uvijek najbolji izbor za organizam.

Hladna voda može izazvati šok za organizam

Tokom visokih temperatura krvni sudovi su prošireni kako bi tijelo lakše oslobađalo višak toplote. Kada naglo uđemo pod veoma hladan tuš, dolazi do brzog sužavanja krvnih sudova, što predstavlja dodatni stres za organizam. Kod osjetljivijih osoba to može izazvati vrtoglavicu, nelagodu, pa čak i kratkotrajne probleme s cirkulacijom.

Tijelo se ne hladi onako kako mislimo

Iako osjećaj hladnoće nastupa odmah, organizam zapravo može reagovati suprotno. Naglo hlađenje kože šalje signal tijelu da zadrži toplotu, pa se smanjuje protok krvi prema površini kože. Zbog toga unutrašnja tjelesna temperatura ne pada onoliko efikasno koliko bismo očekivali.

Mogući problemi za srce

Kod osoba koje imaju srčane ili kardiovaskularne tegobe, iznenadna promjena temperature može predstavljati dodatno opterećenje za srce. Nagli kontakt s veoma hladnom vodom može povećati krvni pritisak i ubrzati rad srca, što nije poželjno tokom perioda velikih vrućina.

Mlaka voda je bolji izbor

Stručnjaci preporučuju mlak ili umjereno hladan tuš. Takva voda postepeno snižava temperaturu tijela bez izazivanja temperaturnog šoka. Nakon tuširanja tijelo se efikasnije rashlađuje, a osjećaj svježine traje duže.

Iako hladan tuš djeluje kao najbrži način za osvježenje tokom ljetnih vrućina, pretjerano hladna voda može izazvati neželjene reakcije organizma. Mnogo sigurniji i efikasniji izbor je mlak tuš koji omogućava postepeno rashlađivanje tijela i smanjuje rizik od temperaturnog šoka.

Kada temperature rastu, najvažnije je pomoći organizmu da se hladi prirodno i postepeno, umjesto naglim promjenama koje mogu donijeti više štete nego koristi, prenosi Klix.

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