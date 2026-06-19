Ovi znakovi će prekinuti vezu do kraja mjeseca

U ljubavi rijetko postoji nešto što se može nazvati potpuno stabilnim ili predvidljivim, a kraj mjeseca za neke horoskopske znakove mogao bi donijeti upravo ono čega su se potajno pribojavali, ali i ono što već dugo tinja ispod površine – prekid veze. Prema astrološkim tumačenjima, određeni znakovi ulaze u razdoblje emocionalnih previranja, naglih odluka i pojačane potrebe za osobnom slobodom, što često rezultira rezovima u odnosima koji više ne funkcioniraju na zdrav način.

Ovan

Jedan od znakova koji se često spominje u ovakvim astrološkim prognozama je Ovan. Njihova impulzivna priroda i potreba da stvari rješavaju odmah i bez odgode mogu dovesti do naglih odluka u ljubavi. Ako se osjećaju sputano ili nečujno u vezi, Ovan će rijetko dugo ostajati u odnosu koji ga ne ispunjava. Kraj mjeseca za njih može donijeti trenutak u kojem presijecaju i odlaze, bez puno okretanja unatrag.

Blizanci

Blizanci su drugi znak koji bi se mogao naći u sličnom scenariju. Njihova emocionalna promjenjivost i stalna potreba za mentalnom stimulacijom često ih vodi prema preispitivanju odnosa. Ako im veza postane predvidljiva ili emocionalno nedovoljno izazovna, lako se mogu početi udaljavati. Upravo ta udaljenost, koja se često razvija postupno, na kraju mjeseca može kulminirati odlukom o prekidu.

Škorpion

Škorpion, iako poznat po dubokoj emocionalnosti i intenzivnim vezama, također prolazi kroz razdoblje u kojem istine izlaze na površinu. Ako postoji narušeno povjerenje ili neriješeni konflikti, kraj mjeseca može donijeti suočavanje koje završava konačnim rezom. Škorpioni rijetko ostaju u polovičnim odnosima – kada nešto završi, završava potpuno.

Strijelac

Strijelac je znak koji najviše cijeni slobodu i osjećaj da se može kretati bez ograničenja. U trenucima kada se osjete emocionalno vezanima na način koji im postaje pretežak, skloni su odmaknuti se i krenuti dalje. Kraj mjeseca za njih može označiti odluku koja se drugima čini iznenadnom, ali njima djeluje kao logičan korak prema osobnom miru, piše index.

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