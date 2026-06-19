Za 3 znaka bogatstvo i izobilje stižu cijelog ljeta 2026, otvara im se novac koji nisu planirali, 1 ima cijelu godinu izobilja ispred sebe

Dok većina pravi planove za more i bazen, oni otvaraju novčanik iz sasvim drugog razloga. Za 3 znaka bogatstvo i izobilje stižu cijelog ljeta, a jedan od njih ne ulazi u par srećnih nedjelja, već u cijelu godinu izobilja. Trik se krije u tome kada tačno Jupiter menja znak.

Sunce ulazi u Raka 21. juna i to označava zvaničan početak ljeta. Tri dana kasnije počinje prava igra. Jupiter prelazi u Lava 30. juna, planeta širenja i sreće, i tu se otvara prostor za novac koji niste planirali.

Rak otvara godinu finansijskog izobilja

Rakovi, vaš rođendan ove godine nosi više od torte. Sunce ulazi u vaš znak 21. juna i pokreće finansijski talas koji raste kada Jupiter stigne u Lava. Povišica, novi posao ili kreativni poduhvat koji odlažete, sve to sada ima vetar u leđa.

Ne plašite se rizika. Ovaj tranzit Jupitera nagrađuje smele, ne oprezne. Najlepši deo nije leto, već ono što sledi. Prema astrološkinji Elizabet Brobek, ulazite u novo jednogodišnje poglavlje finansijskog izobilja koje traje sve do leta 2027. Jesen neće ugasiti ovaj tok, samo će ga produžiti.

Kako horoskopski znaci i bogatstvo deluju na Jarca

Jarče, ovog leta osvajate džekpot, i to bez napora. „Novac će biti opsjednut vama“, kaže Brobek. Veliko nasledstvo, ozbiljna povišica ili neočekivana sreća sa porezima, kako god dođe, biće krupno.

Pun Mesec izlazi u vašem znaku 29. juna i donosi nagrade za sve što ste već uradili. Vi ste odavno odradili težak deo. Sada sedite i gledate kako stiže. Tok izobilja se ne smiruje kako lejto odmiče, naprotiv, pojačava se.

Da li astrologija zaista predviđa novac?

Astrologija ne garantuje novac na računu. Ona mapira periode kada planetarni tranziti pojačavaju ambiciju i prilike, pa znaci postaju spremniji da rizikuju i kažu da na ponudu koju bi inače propustili. Za 3 znaka bogatstvo i izobilje dolaze cijelog ljeta.

Škorpija konačno naplaćuje trud

Škorpije, radili ste naporno i osjećali da to niko ne primijećuje. Iscrpljenost je bila stvarna. Ovog ljeta univerzum vam vraća dug, sa kamatom. Kao vodeni znak, sezona Raka vas nosi pravo ka finansijskom uspehu, dovoljno je da prestanete da se borite protiv struje.

„Možda ćete dobiti veliku povišicu“, kaže Brobek. „Vrlo je vjerovatno i unaprijeđenje, čak i pokretanje sopstvenog posla.“ Dok god vjerujete u svoje sposobnosti, granica praktično nema. Ovo nije ljeto za skromne planove, piše krstarica.

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