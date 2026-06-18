Savjeti za vozače tokom velikih vrućina: Kako se najbrže rashladiti u automobilu?

Stručnjaci ističu da se unutrašnjost vozila može vrlo brzo zagrijati, zbog čega je važno znati jednostavne metode za efikasno rashlađivanje.

Prema savjetima automobilskih stručnjaka, jedan od najučinkovitijih načina za brzo hlađenje kabine je kombinacija provjetravanja i pravilnog korištenja klima-uređaja. Prije nego što se uključi klima, preporučuje se otvaranje svih prozora i vrata na kratko vrijeme kako bi se izbacio vrući zrak iz vozila.

Nakon toga, tokom vožnje, savjetuje se zatvaranje prozora i uključivanje klimatizacije u režimu recirkulacije, što omogućava efikasnije hlađenje već postojeće zrake u automobilu. U većini vozila, ovaj režim se automatski aktivira kada se klima postavi na najnižu temperaturu ili maksimalnu snagu.

Dodatno se preporučuje usmjeravanje ventilacije prema putnicima kako bi se hladan zrak ravnomjerno rasporedio kroz unutrašnjost vozila, kao i korištenje zadnjih ventilacijskih otvora, ukoliko su dostupni. Ako vozilo ima krovni otvor, njegovo kratko otvaranje tokom vožnje može pomoći da se vrući zrak brže izvuče iz kabine.

Stručnjaci naglašavaju da je kombinacija početnog provjetravanja i pravilnog korištenja klima-uređaja najbrži i najefikasniji način za snižavanje temperature u automobilu, što vožnju čini znatno ugodnijom i sigurnijom u ljetnim uslovima.

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