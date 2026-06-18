Svaštara

Najbolji odnos nije maraton već traje između sedam i 13 minuta

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Objavljeno prije 26 minuta

Nedavno su američki znanstvenici utvrdili da odnos duži od tri minuta odgovara većini žena (i muškaraca), a da nakon 15 minute postaje zamoran.

Za razliku od nerealnih prikaza seksa u filmovima, sjajan seks ne mora trajati satima.

Zapravo, znanstveno je dokazano da najbolji seks uopće nije maraton, već traje između sedam i trinaest minuta. Štoviše, nedavno su američki znanstvenici utvrdili da odnos duži od tri minuta odgovara većini žena (i muškaraca), a da nakon 15 minute postaje zamoran.

Zato, ako se on počne zagrijavati i prije nego što vi počnete, nije naodmet da ga podsjetite kako je kvaliteta puno važnija od kvantitete.

Većina muškaraca automatski misli da duže znači bolje, a većina žena ne zna kako da kaže: “E, sad me već boli!”

Skraćivanje trajanja odnosa može znatno poboljšati seks. Dakle, probajte s ručnom ili oralnom stimulacijom partnera, dok on istovremeno koristi prste (ili vibrator) na vama – a onda, kada ste oboje dovoljno uzbuđeni, popnite se na njega, zbog veće kontrole, prenosi Avaz.


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