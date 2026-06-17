Za ova 3 znaka dolazi najbolje ljeto ikad: stiže im prilika na koju čekaju već 12 godina, a sreću, ljubav i uspjeh privlačit će poput magneta!

Ljeto 2026. bit će prekretnica za Lavove, Jarčeve i Vodenjake. Saznajte kako će im sreća, ljubav i uspjeh konačno doći nadohvat ruke.

Maisie Bristol, profesionalna astrologinja, istaknula je kako tri znaka Zodijaka ulaze u fazu koja se događa jednom u 12 godina – razdoblje kada se ljubav, novac i sreća poklapaju na gotovo čaroban način.

To je vrijeme kada se otvaraju vrata o kojima se dugo sanjalo, a svemir napokon nagrađuje trud i strpljenje. Za sljedeće horoskopske znakove nadolazeće ljeto bit će više od obične sezone – bit će prekretnica koja se pamti.

Lav

Bristol tvrdi da će Lavovi imati najbolje ljeto u svom životu. Iako se svim znakovima događaju dobre stvari, Lavovi će se posebno istaknuti. Velikim dijelom za to su zaslužni Jupiter (planet sreće i obilja) i Venera (planet ljubavi, romantike, novca i užitaka).

Iako se ove planete kreću sporo, kada jednom stignu u određeni znak, donose snažnu i osvježavajuću energiju.

Ključni datum bit će 13. lipnja/juna. Prema Bristol, Venera će Lavove učiniti nevjerojatno privlačnima i magnetičnima. Vaš društveni kalendar bit će prepun događanja – zabava, koncerata, predstava i druženja.

„Najbolji dio Venere u vašem znaku jest to što će se poklopiti s Jupiterom u vašem znaku tijekom desetak dana, što će vaš magnetizam učiniti dvostruko snažnijim“, objašnjava Bristol.

Jupiter ostaje u svakom znaku približno godinu dana, što znači da se u isti znak vraća tek svakih 12 godina. Nakon boravka u Raku, 30. lipnja/juna prelazi u Lava.

„Za Lavove to znači da će prirodna sreća i obilje teći u njihovom smjeru. Ako tražite ljubav, privlačit ćete nove udvarače. Ako se prijavite na natjecanja, vrlo vjerojatno ćete pobijediti. Ukratko – ovo je vaše vrijeme za sreću.“

Najpovoljnije razdoblje trajat će od 30. lipnja/juna do 9. srpnja/jula, kada će obje planete istovremeno boraviti u vašem znaku.

Bristol najavljuje i još jedan rijedak astrološki događaj – Jupiterov kazimi 29. srpnja/jula.

„Kazimi nastaje kada se planet spoji sa Suncem. Tada se njegova energija pojačava do maksimuma. To se događa samo jednom u 12 godina u vašem znaku. Zamislite to kao nadogradnju identiteta. Oko tog datuma mogli biste biti nagrađeni jednostavno zato što ste ono što jeste.“

Ako mislite da vaše ljeto ne može biti bolje, stiže još jedan važan događaj. Južni mjesečev čvor 19. kolovoza/avgusta ulazi u Lava.

„Ljeto ćete završiti s osjećajem da ostavljate staru verziju sebe iza sebe i ulazite u potpuno novo životno poglavlje“, kaže astrologinja. „Možda ćete poželjeti promijeniti izgled – obojiti kosu, promijeniti stil odijevanja ili čak napraviti tetovažu.“

Jarac

Vaše ljeto obilježit će sedma kuća horoskopa, područje ljubavi, partnerstva i romantike. Konjunkcija Venere i Jupitera 9. lipnja/juna već vas je postavila na put uspjeha.

„Ako ste u vezi, planirajte romantičan izlazak na taj datum ili oko njega. Gotovo je nemoguće da ne bude poseban i čaroban, čak i ako je riječ o nečemu jednostavnom“, kaže Bristol.

Ako ste slobodni, astrologinja savjetuje da više vremena provodite među ljudima.

„Rak vlada domom i obitelji, pa se družite s prijateljima, organizirajte kućna okupljanja, pozovite nekoga na večeru ili pripremite poseban obrok. Time stvarate savršenu pozadinu za ljubav.“

Ipak, upozorava da će retrogradni Merkur od 29. lipnja/juna do 23. srpnja/jula donijeti određene komplikacije. Moguće su poruke bivših partnera, obnavljanje starih kontakata i nesporazumi u komunikaciji.

No nema razloga za zabrinutost – ljeto ljubavi vam je već zapisano u zvijezdama.

Za ozbiljnije korake u vezi ili partnerstvu preporučuje se pričekati nakon 11. kolovoza/avgusta, kada Mars ulazi u Raka i aktivira vaše polje ljubavi.

„Tada ćete biti spremni ozbiljno ulagati u odnose i partnere. Pričekajte taj trenutak za najbolje rezultate.“

Vodenjak

Pred Vodenjacima je ljeto ljubavi. Prema Bristol, ljetna romansa nikada nije bila izglednija.

„Sve počinje 13. lipnja/juna kada Venera ulazi u Lava, vaše polje romantike i dugoročnih odnosa“, objašnjava ona.

Od 13. lipnja/juna do 9. srpnja/jula osjećat ćete snažan poticaj za izlaske, druženja i nova poznanstva.

Jupiter 30. lipnja/juna također ulazi u Lava i dodatno pojačava ljubavne prilike. Venera će vas potaknuti da se otvorite prema drugima, dok će Jupiter olakšati susrete s potencijalnim partnerima.

„To je trenutak kada vam se udvarači počinju sami približavati. Najbolja mjesta za upoznavanje novih ljudi bit će sportska događanja, natjecanja, zabave, predstave i koncerti“, kaže astrologinja.

Vaš ključni datum ovog ljeta bit će 29. srpnja/jula. Kao i Lavovi, i vi ćete tada zračiti posebnom privlačnošću zahvaljujući Jupiterovu kazimiju.

„To je idealan dan za spoj, sređivanje bez posebnog razloga, flert ili otvaranje prema novim poznanstvima. Mogli biste upoznati osobu koja ima sudbinsku ulogu u vašem životu.“

Istoga dana događa se i puni Mjesec koji dodatno potiče razvoj odnosa.

Ako do kraja ljeta ipak ne upoznate onu pravu osobu, nema razloga za paniku. Pomrčina mladog Mjeseca 12. kolovoza/avgusta događa se upravo u vašem polju ljubavi i romantike.

„Pomrčine mladog Mjeseca donose sudbinske nove početke“, kaže Bristol. „Vrlo je moguće da ćete tada produbiti odnos sa svojom srodnom dušom ili je napokon upoznati.“

Budući da će Merkur i Jupiter također biti povezani, savjetuje da budete otvoreni za razgovore, nove kontakte i pozive koje biste inače možda ignorirali.

Na kraju, astrologinja ističe da Južni čvor ulazi u sedmu kuću ljubavi i partnerstva Vodenjaka.

„To se poklapa sa Sjevernim čvorom koji vas potiče da pokažete dijelove sebe koje ste možda dugo skrivali. Mogli biste dobiti inspiraciju za važan projekt, pokrenuti nešto novo ili se napokon posvetiti onome što vas istinski predstavlja. Ljudi koji su sada u vašem životu pomoći će vam da stignete upravo tamo gdje trebate biti“, zaključila je poznata astrologinja, piše stil.kurir.

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