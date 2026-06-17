Stručnjaci upozoravaju na skrivene opasnosti intimnih odnosa u vodi

Stručnjaci upozoravaju da seks u bazenu ili hidromasažnoj kadi nosi niz zdravstvenih i praktičnih problema o kojima većina ljudi uopšte ne razmišlja. Iako rizici postoje za oba pola, žene su te koje najčešće izvuku deblji kraj.

Farmaceut Toran Govind za Metro objašnjava da seks pod vodom nije automatski opasan, ali da okruženje donosi dodatne rizike.

“Voda povećava izloženost hemikalijama, bakterijama i različitim iritacijama koje mogu izazvati zdravstvene probleme”, navodi ona.

Problem predstavljaju pre svega hlor i druge hemikalije koje se koriste za tretiranje bazenske vode, ali i bakterije koje se prirodno nalaze u vodi ili ih unose drugi kupači. Sve to može poremetiti prirodnu ravnotežu bakterija i pH vrijednost intimne regije kod žena, što povećava rizik od infekcija.

Posebno su rizični loše održavani bazeni, hidromasažne kade i prirodne vode poput jezera. Dovoljna je mala promjena u mikrobiološkoj ravnoteži da se pojave neprijatni simptomi poput svraba, peckanja ili gljivičnih infekcija.

Naravno, tu nisu samo zdravstveni problemi. Postoji i ona druga, vrlo nezgodna mogućnost – da vas neko vidi. Ukoliko se radi o javnom ili zajedničkom bazenu, posljedice mogu biti mnogo neprijatnije od eventualne infekcije, jer u pojedinim situacijama takvo ponašanje može predstavljati i prekršaj.

Ginekolog Džeki Volters smatra da većina ljudi idealizuje seks u vodi, dok je realnost daleko komplikovanija.

“Bezbjedan i prijatan seks u bazenu zahtijeva mnogo više truda nego što je većina ljudi spremna da uloži”, objašnjava ona.

Još jedan problem predstavlja zaštita. Kondomi u vodi mogu lakše da skliznu, a postoji i veći rizik od pucanja ili nepravilnog postavljanja. Mnogi pogrešno vjeruju da voda pruža neku vrstu dodatne zaštite od trudnoće, što naravno nije tačno.

Drugim riječima, ono što na ekranu izgleda kao savršena scena iz romantičnog filma, u stvarnosti može da se završi svrabom, infekcijom, neprijatnim razgovorom sa spasiocem ili odlaskom u apoteku.

Možda je zato ipak pametnije da bazen ostane mjesto za plivanje, a da se romantične aktivnosti prebace na nešto suvlji teren, prenosi Muskimagazin.

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