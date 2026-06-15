Tri znaka do kraja mjeseca moraju prihvatiti istinu od koje bježe

Do kraja mjeseca neki će se znakovi naći pred spoznajama koje više neće moći gurati pod tepih. Ono što su dugo odgađali, prešućivali ili pokušavali objasniti izgovorima sada bi moglo postati previše očito da bi se ignoriralo. Astrologija sugerira da će upravo tri horoskopska znaka u nadolazećim danima morati prihvatiti istinu od koje bježe, koliko god im to u početku bilo neugodno.

Blizanci

Blizanci su poznati po tome da uvijek imaju odgovor na sve i da se lako prilagođavaju različitim situacijama. No ovog puta više neće moći pobjeći od pitanja koje ih već dugo muči. Moguće je da se radi o odnosu koji ne funkcionira onako kako bi željeli ili o poslovnoj situaciji u kojoj već mjesecima odgađaju donošenje važne odluke.

Do kraja mjeseca postat će im jasno da više nema prostora za izgovore. Što prije priznaju sebi što zaista žele, to će lakše napraviti korak naprijed. Istina koju izbjegavaju možda nije ugodna, ali će im pomoći da prestanu trošiti energiju na nešto što nema budućnost.

Vaga

Vage često pokušavaju održati mir pod svaku cijenu. Zbog toga ponekad zanemaruju vlastite potrebe i osjećaje kako ne bi razočarale druge. Međutim, kraj mjeseca mogao bi ih prisiliti da priznaju da nisu sretne situacijom koju već dugo toleriraju.

Bilo da je riječ o prijateljstvu, ljubavnom odnosu ili obiteljskim okolnostima, Vage će morati prihvatiti da ne mogu stalno ugađati svima oko sebe. Istina od koje bježe povezana je s vlastitim granicama. Tek kada ih postave, moći će pronaći ravnotežu koju toliko traže.

Ribe

Ribe imaju bogatu maštu i često vjeruju da će se stvari nekako same posložiti. Iako ih optimizam često vodi kroz teške trenutke, ovaj put će morati priznati da su predugo ignorirale ono što im intuicija već govori.

Do kraja mjeseca mogle bi se suočiti s važnom spoznajom vezanom uz ljubavni život, financije ili osobni razvoj. Umjesto da čekaju idealan trenutak, morat će prihvatiti stvarnost i preuzeti odgovornost za sljedeći korak. Upravo će ih ta iskrenost prema sebi dovesti do promjene koju priželjkuju.

Iako suočavanje s istinom nikada nije jednostavno, upravo ono često predstavlja početak nečeg boljeg. Za Blizance, Vage i Ribe posljednji dani mjeseca mogli bi biti vrijeme važnih odluka, ali i prilika da napokon ostave iza sebe ono što ih koči i zakorače u novo razdoblje s više samopouzdanja i jasnoće, piše index.

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