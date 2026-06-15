Venera u Lavu otključava strast kod 5 znakova ovog ljeta, a jedan od njih bukvalno postaje magnet za nove udvarače

Venera u Lavu upravo menja pravila igre u ljubavi za pet horoskopskih znakova, a jedan od njih postaje pravi magnet za nove udvarače. Planeta ljubavi i privlačnosti ostaje u ovom vatrenom znaku nekoliko nedelja. Donosi strast, samopouzdanje i potrebu za velikim gestovima. Dok traje ovaj raspored, emocije se retko kriju. Ljudi otvoreno pokazuju šta osećaju, rizikuju i traže veze koje ih stvarno uzbuđuju.

Najzanimljivije je što se ovaj tranzit poklopio sa viralnom „junskom teorijom“, koja poslednjih godina osvaja društvene mreže. Spoj ta dva uticaja mogao bi mnogima da donese ljubavnu priču o kojoj će pričati do jeseni.

Šta je tačno junska teorija?

Junska teorija nije astrološko pravilo, već ideja koja se proširila preko TikToka. Tvrdi da je jun mesec kada ljudi češće upoznaju partnera, zaljubljuju se ili donose krupne odluke o vezama. Duži dani, izlasci i opuštenija atmosfera stvaraju idealne uslove za nove ljubavne priče. Naučnih dokaza nema, ali se ove godine teorija dodatno povezuje sa povoljnim uticajem planete ljubavi.

Lav postaje centar svačije pažnje

Pripadnici ovog znaka biće najveći miljenici zvezda. Venera u njihovom znaku pojačava atraktivnost i potrebu za romantičnim avanturama. Mnogi Lavovi naći će se u centru pažnje, privlačeći nove udvarače ili produbljujući vezu koju već imaju. Sada lakše pokazuju osećanja i konačno dobijaju onu pažnju za kojom često žude.

Ovan ponovo oseća leptiriće, čak i u vezi

Ovnu ovaj raspored donosi nalet energije i romantike. Slobodni bi mogli odmah da upoznaju nekoga ko ih zaintrigira. Oni u vezama ponovo osećaju uzbuđenje koje je tokom proteklih meseci možda izbledelo. Njihova spontanost i hrabrost sada deluju posebno privlačno na druge.

Strijelac i Blizanci hvataju ljubav u letu

Strijelac će se osećati slobodnije nego obično. Period je idealan za putovanja, letnje avanture i susrete koji počinju potpuno spontano, na odmoru ili izlasku. Mnogi Strelci iznenadiće se koliko brzo im se nova osoba uvuče u misli.

Blizanci dobijaju više prilika za nova poznanstva. Komunikacija im je najjače oružje, a običan razgovor lako prerasta u nešto više. Poruke, žurke i novi ljudi obeležiće ostatak juna i početak jula.

Zašto baš Vaga ponovo otvara srce

Vagama posebno prija povećana društvenost koju donosi ulazak Venere u Lava. Njihov prirodni šarm dolazi do izražaja i mnogi se osećaju spremno za nov početak. Oni koji su nedavno prekinuli vezu otkrivaju da su konačno spremni da ponovo nekoga puste blizu.

Ljeto u kojem se teško ostaje sam

Verovali vi u astrologiju ili u viralnu teoriju, jedno je sigurno. Leto je vreme kada su ljudi otvoreniji za nova iskustva i druženja. Venera u Lavu dodatno pojačava želju za ljubavlju i zabavom, pa bi naredne nedelje mnogima mogle doneti zanimljive ljubavne priče. Pet znakova je na spisku miljenika, ali leto voli iznenađenja.

A vi, da li ste već primetili da vam se u junu dešava više ljubavnih situacija nego inače? Napišite u komentarima u kom mesecu ste upoznali svoju najvažniju osobu, piše krstarica.com

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