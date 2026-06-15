Učinkovito uklanjanje plijesni iz kupatila: Dovoljno je da napravite ovo

U toplim i vlažnim uslovima kupatila spore se lako zadržavaju i prodiru u poroznu strukturu silikona, zbog čega se problem često vraća uprkos redovnom čišćenju.

Iako se izbjeljivači često koriste za uklanjanje plijesni, stručnjaci upozoravaju da oni uglavnom djeluju samo površinski i ne uspijevaju uništiti spore koje su dublje u materijalu. Zbog toga se kao učinkovitija alternativa sve češće ističe bijeli ocat, prirodno sredstvo koje zahvaljujući svojoj kiselosti može prodrijeti dublje i razgraditi naslage plijesni.

Prema riječima majstora i stručnjaka za vodoinstalacije, bijeli ocat djeluje kao prirodni čistač koji bez agresivnih hemikalija uklanja gljivice i bakterije. Njegova prednost je što ne oštećuje silikon niti uzrokuje promjenu boje, a istovremeno je dovoljno snažan da razbije strukturu plijesni.

Postupak čišćenja uključuje nanošenje obilne količine bijelog octa na zahvaćene dijelove silikona, nakon čega je potrebno ostaviti da djeluje najmanje sat vremena, a po mogućnosti i duže. Nakon toga se površina može izribati četkicom, pri čemu se naslage plijesni lako uklanjaju, a zatim se sve ispire toplom vodom i temeljito suši.

Redovno održavanje kupatila bijelim octom može značajno smanjiti ponovnu pojavu plijesni, a dodatni efekat čišćenja može se postići kombinovanjem s drugim prirodnim sredstvima. Na taj način moguće je održavati silikonske spojeve čistim i produžiti njihov vijek trajanja bez potrebe za jakim hemijskim sredstvima.

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