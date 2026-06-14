Pripadnici ovih horoskopskih znakova najveći su cinici: Nema toga što neće preispitati

Postoje ljudi koji uvek vide čašu napola punu, i oni koji će odmah primijetiti da je možda i napukla. Neki ljudi jednostavno imaju prirodnu sklonost preispitivanja svega oko sebe, uz dozu ironije, skepticizma i britkog humora.

Njihov cinizam nije nužno negativan, često je reč o odbrambenom mehanizmu ili realističnom pogledu na svijet. U nastavku donosimo pregled četiri horoskopska znakau kojima se najčešće rađaju najveći cinici zodijaka.

Škorpija

Ako postoji znak koji će bez imalo zadrške prozreti tuđe namjere, onda je to Škorpija. Njihov cinizam proizlazi iz duboke intuicije i iskustva, teško ih je prevariti, a još teže impresionirati. Ne vjeruju lako lijepim riječima i uvijek traže skrivene motive iza tuđih postupaka. Iako ponekad deluju hladno ili nepovjerljivo, njihova sposobnost da ‘čitaju između redova’ često ih spasava od razočaranja. Kod njih važi pravilo: bolje biti skeptičan nego naivan.

Jarac

Jarčevi su poznati po svojoj ozbiljnosti i racionalnosti, ali iza toga se često krije suptilan, gotovo suv cinizam. Oni ne vole prazna obećanja ni nerealna očekivanja, pa će prvi spustiti euforiju na zemlju. Njihov pogled na svijet temelji se na iskustvu i radu, zbog čega ponekad deluju kao da su izgubili veru u ‘čuda’. Ipak, cinizam Jarčeva nije zlonameran, više je riječ o potrebi da stvari ostanu realne i pod kontrolom.

Djevica

Perfekcionistička priroda Djevice često ide ruku pod ruku sa kritičkim razmišljanjem, a od kritike do cinizma ponekad je samo jedan korak. Djevice primijećuju detalje koje drugi zanemaruju, što znači da će vrlo brzo uočiti nelogičnosti ili pretjerivanja. Njihov humor često je ironičan i pomalo sarkastičan, ali retko zlonameran. Iza svega stoji želja da stvari budu bolje, jasnije i smislenije, čak i ako to znači malo ‘pecnuti’ stvarnost.

Vodolija

Vodolije su poznate po svojoj originalnosti i nekonvencionalnom razmišljanju, ali i po distanci prema emocijama koja ih često vodi u cinizam. Oni posmatraju svijet iz šire perspektive i neretko dovode u pitanje društvene norme i pravila. Upravo zbog toga mogu delovati kao da ne vjeruju ni u šta, ili barem ne bez dobrog razloga. Njihov cinizam često dolazi u obliku inteligentnog humora i britkih opaski koje pogađaju ravno u srž problema, piše Tportal.

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