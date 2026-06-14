Juni bi nekima mogao promijeniti ljubavni život (ako su rođeni u ovim znakovima)…

Ulazak Venere u znak Lava jedna je od najiščekivanijih astroloških promjena ovog ljeta. Venera, planet ljubavi, privlačnosti i užitaka, u ovom vatrenom znaku ostaje nekoliko tjedana, donoseći više strasti, samopouzdanja i želje za velikim ljubavnim gestama.

Dok je Venera u Lavu, emocije se rijetko skrivaju. Ljudi su skloniji otvoreno pokazivati osjećaje, riskirati u ljubavi i tražiti odnose koji ih istinski uzbuđuju. Upravo zato astrolozi smatraju da bi ovo moglo biti jedno od najuzbudljivijih ljubavnih razdoblja ljeta.

Zanimljivo je da se ovaj tranzit poklopio s popularnom “June Theory”, viralnom teorijom koja posljednjih godina osvaja društvene mreže.

Što je June Theory?

June Theory nije astrološko pravilo, nego viralna teorija koja se proširila TikTokom i drugim društvenim mrežama. Prema toj ideji, lipanj je mjesec u kojem ljudi češće upoznaju nove partnere, zaljubljuju se ili donose važne odluke o svojim vezama.

Pobornici teorije tvrde da duži dani, toplije vrijeme, češći izlasci i opuštenija atmosfera tijekom ljeta stvaraju idealne uvjete za nove ljubavne priče. Mnogi korisnici društvenih mreža dijele iskustva prema kojima su upravo u lipnju upoznali partnera, započeli vezu ili doživjeli neku važnu ljubavnu prekretnicu.

Iako nema znanstvenih dokaza koji bi potvrdili ovu teoriju, njezina popularnost iz godine u godinu raste, a ove se godine dodatno povezuje s povoljnim astrološkim utjecajima Venere.

Lav

Pripadnici ovog znaka bit će među najvećim ljubimcima zvijezda. Venera u njihovom znaku pojačava privlačnost, samopouzdanje i želju za ljubavnim avanturama. Mnogi Lavovi mogli bi se naći u središtu pažnje, privlačiti nove udvarače ili produbiti postojeći odnos. Ovo je razdoblje u kojem bi mogli lakše pokazati osjećaje i dobiti upravo onu pažnju za kojom često čeznu.

Ovan

Ovnovima Venera u Lavu donosi nalet energije i romantike. Samci bi mogli upoznati nekoga tko će ih odmah zaintrigirati, dok bi oni u vezi mogli ponovno osjetiti uzbuđenje koje je možda pomalo izblijedjelo tijekom proteklih mjeseci. Njihova spontanost i hrabrost sada će biti posebno privlačne drugima.

Strijelac

Strijelci će se osjećati slobodnije nego inače. Ovo je razdoblje koje pogoduje putovanjima, ljetnim avanturama i neočekivanim susretima. Moguće su simpatije koje počinju potpuno spontano, tijekom odmora, izleta ili druženja s prijateljima. Mnogi Strijelci mogli bi se iznenaditi koliko brzo će se neka nova osoba uvući u njihove misli.

Blizanci

Blizancima ovaj tranzit donosi više prilika za upoznavanje novih ljudi. Komunikacija će im biti najveće oružje, a upravo bi razgovor mogao prerasti u nešto više. Društveni događaji, poruke i nova poznanstva mogli bi obilježiti ostatak lipnja i početak srpnja.

Vaga

Vage će posebno uživati u pojačanoj društvenosti koju donosi Venera u Lavu. Njihov prirodni šarm dolazi do izražaja, a mnogi će se osjećati spremnima za novi početak u ljubavi. Oni koji su nedavno završili vezu mogli bi shvatiti da su spremni ponovno otvoriti srce.

Ljeto u znaku romantike

Bez obzira na to vjeruje li netko u astrologiju ili viralnu June Theory, jedno je sigurno, ljeto je razdoblje kada su ljudi otvoreniji novim iskustvima, druženjima i poznanstvima.

Ulazak Venere u Lava dodatno naglašava želju za ljubavlju, zabavom i povezivanjem s drugima, zbog čega bi sljedeći tjedni za mnoge mogli donijeti zanimljive ljubavne priče, piše index.

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