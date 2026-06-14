Svaštara

Zašto bi trebalo da ostavite svoj ormar otvoren po toplom vremenu?

2.8K  
Objavljeno prije 17 minuta

Zatvorene roletne, zatvoreni prozori, uključen ventilator, a stan i dalje ostaje vruć. Možda je u pitanju nepoznat trik koji pravi razliku.

ormar - unsplash.com/poetsprins

Svako ko uđe u svoj stan tokom vrelog ljetneg dana poznaje taj osjećaj: vazduh je ustajao, namještaj djeluje zagrijano, a čak i u zatvorenom prostoru vrućina kao da nema izlaza. Dok ventilatori rade i roletne ostaju spuštene, mnogi traže svaku malu tehniku kako bi svoj dom učinili malo hladnijim. Jedna iznenađujuće jednostavna mjera često se zanemaruje: ormar.
Skriveno skladište toplote

Kada sunce nemilosrdno prži napolju, ne zagrijavaju se samo podovi, zidovi i namještaj: i veliki ormari tokom dana akumuliraju toplotu. Predmeti smješteni blizu prozora ili izloženi indirektnoj sunčevoj svjetlosti satima su posebno pogođeni.

Topli vazduh se skuplja iza zatvorenih vrata i ostaje zarobljen unutar ormara. Upravo zato veliki ormari na vrućim danima mogu nesvjesno postati mali rezervoari toplote.

Zašto otvorena vrata ormara mogu pomoći?

Trik je jednostavan: ako provjetrite ujutru i istovremeno otvorite ormar, hladniji spoljašnji vazduh ulazi i u te zatvorene prostore. To omogućava da se nagomilana toplota rasprši i efikasnije izađe. Vazduh u ormaru se mijenja prije nego što se dnevna vrućina ponovo poveća.

Iako sobna temperatura ne opada za nekoliko stepeni, stan može ipak ostati nešto prijatniji u cjelini.
Najbolje vrijeme: rano ujutru

Ključ uspjeha ovog trika je tajming: najniže temperature su obično u ranim jutarnjim satima. Tada prozore treba otvoriti što je moguće šire kako bi došlo do brze razmjene vazduha. Istovremeno otvaranje vrata ormara, ostava ili drugih velikih komada namještaja omogućava da i tamo cirkuliše svjež vazduh.

Čim spoljašnje temperature porastu, stan treba što bolje izolovati: stručnjaci preporučuju zatvaranje prozora i spuštanje roletni, žaluzina ili zavjesa. Vrata ormara takođe se mogu zatvoriti nakon toga.

Ovo pomaže da se hladniji vazduh u prostoriji zadrži što duže i usporava prodor toplote u stan, prenosi Telegraf.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh