Zašto bi trebalo da ostavite svoj ormar otvoren po toplom vremenu?

Svako ko uđe u svoj stan tokom vrelog ljetneg dana poznaje taj osjećaj: vazduh je ustajao, namještaj djeluje zagrijano, a čak i u zatvorenom prostoru vrućina kao da nema izlaza. Dok ventilatori rade i roletne ostaju spuštene, mnogi traže svaku malu tehniku kako bi svoj dom učinili malo hladnijim. Jedna iznenađujuće jednostavna mjera često se zanemaruje: ormar.

Skriveno skladište toplote

Kada sunce nemilosrdno prži napolju, ne zagrijavaju se samo podovi, zidovi i namještaj: i veliki ormari tokom dana akumuliraju toplotu. Predmeti smješteni blizu prozora ili izloženi indirektnoj sunčevoj svjetlosti satima su posebno pogođeni.

Topli vazduh se skuplja iza zatvorenih vrata i ostaje zarobljen unutar ormara. Upravo zato veliki ormari na vrućim danima mogu nesvjesno postati mali rezervoari toplote.

Zašto otvorena vrata ormara mogu pomoći?

Trik je jednostavan: ako provjetrite ujutru i istovremeno otvorite ormar, hladniji spoljašnji vazduh ulazi i u te zatvorene prostore. To omogućava da se nagomilana toplota rasprši i efikasnije izađe. Vazduh u ormaru se mijenja prije nego što se dnevna vrućina ponovo poveća.

Iako sobna temperatura ne opada za nekoliko stepeni, stan može ipak ostati nešto prijatniji u cjelini.

Najbolje vrijeme: rano ujutru

Ključ uspjeha ovog trika je tajming: najniže temperature su obično u ranim jutarnjim satima. Tada prozore treba otvoriti što je moguće šire kako bi došlo do brze razmjene vazduha. Istovremeno otvaranje vrata ormara, ostava ili drugih velikih komada namještaja omogućava da i tamo cirkuliše svjež vazduh.

Čim spoljašnje temperature porastu, stan treba što bolje izolovati: stručnjaci preporučuju zatvaranje prozora i spuštanje roletni, žaluzina ili zavjesa. Vrata ormara takođe se mogu zatvoriti nakon toga.

Ovo pomaže da se hladniji vazduh u prostoriji zadrži što duže i usporava prodor toplote u stan, prenosi Telegraf.

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