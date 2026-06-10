Dosta je bilo mučenja: Ova 3 znaka raskidaju sve toksične veze i konačno dišu punim plućima

11. juni, djeluje kao običan radni dan, ali za tri znaka je to trenutak kada pukne strpljenje koje su gradili mjesecima. Raskid toksične veze tu prestaje da bude pretnja izgovorena u svađi i postaje odluka donesena na miru. Planete su se namestile tako da ono što ste gutali godinama više ne može da prođe ćutke. Niko se ne budi srećan što napušta nekoga, ali olakšanje koje dolazi vratiće vam miran san i osmeh na lice.

Škorpija: kraj toksične veze koji niko nije očekivao tako brzo

Škorpiji je dosta poluistina i poruka koje stižu u tri ujutru bez objašnjenja. Vodeni znak pamti svaku sitnicu, a ono što se taložilo od proleća sad isplivava na površinu. U utorak uveče osetićete kako vam se nešto u stomaku steže pri samoj pomisli na razgovor koji odlažete. To nije strah, to je intuicija koja vam govori da je vreme. Nemojte tražiti savršen trenutak za izlazak iz loše veze, jer takav ne postoji. Recite ono što mislite i ne pravdajte se trista puta.

Ribe: oslobađanje od toksične veze počinje jednim telefonskim pozivom

Ribama je najteže jer veruju da ljubav sve leči, pa ostaju i kad ih veza vuče na dno. Ovaj period donosi neočekivanu bistrinu, kao kad se voda slegne posle bure. U prvoj polovini juna shvatićete da ono što ste zvali strpljenjem zapravo beše trpljenje. Ne idealizujte prošlost u kojoj vam je bilo dobro pet minuta, a loše pet meseci. Prekid štetne veze za vas neće biti dramatičan ispad, već tih i konačan korak. Pustite osobu da ode i prestanite da je spasavate od nje same.

Lav: povlačenje crte umesto stalnih ultimatuma

Lavu je ponos i prijatelj i neprijatelj, jer ga drži uspravnim, ali ga i zarobljava u vezi koju odavno ne želi. Dosta vam je toga da budete sporedni lik u tuđoj predstavi. Tokom vikenda stići će vam razgovor ili poruka koja će biti kap preko ivice čaše. Nemojte praviti scenu pred svima samo da dokažete da ste u pravu. Raskidanje toksičnih odnosa kod vas radi najbolje kad je dostojanstveno i bez publike. Okrenite leđa i nemojte se osvrtati svakih pet minuta da vidite da li neko žali.

Zašto baš sada povlačite ovu odluku

Najveći problem nije bila druga osoba, problem je bilo vaše ubeđenje da ćete je promeniti. Energija ovog perioda skida ružičaste naočare koje ste nosili od jeseni. Kad se izvučete iz štetnog odnosa, prvih nekoliko dana osetićete prazninu, pa tek onda mir. Raskid toksične veze nije gubitak, već vraćanje sebi onoga što ste poklanjali pogrešnoj osobi. Dišite punim plućima, jer ste to zaslužili, piše krstarica.

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