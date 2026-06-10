Lunarni horoskop za 11. jun: Ovan na testu ponosa, Ribe moraju da paze na novac

Četvrtak, 11. jun, donosi energiju 26. lunarnog dana, dok se Mjesec nalazi u Ovnu. Ovo nije dan za impulsivne odluke, rasprave i dokazivanje po svaku cijenu. Najviše uspjeha imaće oni koji sačuvaju živce, ne nasedaju na provokacije i pažljivo raspolažu energijom.

Ovan

Mjesec u vašem znaku pojačava želju za vođstvom, ali i sklonost ka sukobima. Pokušajte da ne dokazujete po svaku cenu da ste u pravu.

Savjet: Usmerite energiju na završavanje obaveza, a ne na rasprave.

Bik

Ne verujte svemu što čujete. Danas su posebno izražene glasine, pogrešne procene i zavaravanje, naročito kada je novac u pitanju.

Savjet: Držite se proverenih činjenica i izbegavajte tuđe drame.

Blizanci

Neko iz okruženja tražiće vašu pažnju, ali neće ponuditi ništa konkretno. Ipak, među gomilom praznih priča možete čuti i nešto korisno.

Savjet: Oslonite se samo na ljude kojima zaista verujete.

Rak

Mogući su pokušaji da vam neko naruši ugled ili ospori autoritet. Ne ulazite u sukobe i ne glumite žrtvu.

Savjet: Profesionalnost i smirenost biće vaša najbolja zaštita.

Lav

Vaša uverenja danas mogu biti na ozbiljnom ispitu. Ne pokušavajte da svima držite lekcije.

Savet: Fokusirajte se na posao i ispravite stare greške.

Djevica

Nepovoljan dan za kredite, ulaganja i veće finansijske odluke. Jedna sitna greška može vas skupo koštati.

Savjet: Ne pristajte na ono u šta niste potpuno sigurni.

Vaga

Partnerski i poslovni odnosi biće pod tenzijom. Oštre reči mogu ostaviti dug trag.

Savjet: Sačekajte da emocije prođu pre važnih razgovora.

Škorpija

Moraćete da rešavate probleme koje su drugi napravili. To će vas nervirati, ali zadržite kontrolu.

Savjet: Uradite samo ono što je zaista neophodno.

Strijelac

Ljubomora, dokazivanje i potreba za pažnjom mogu pokvariti odnose sa voljenom osobom.

Savjet: Manje se dokazujte, a više slušajte.

Jarac

Porodične obaveze i neslaganja mogu vam iscrpeti strpljenje.

Savet: Budite blaži prema ukućanima i pokažite više razumevanja.

Vodolija

Bićete zatrpani pozivima, porukama i informacijama koje neće imati mnogo vrednosti.

Savjet: Filtrirajte informacije i ne gubite vreme na prazne priče.

Ribe

Finansije dolaze u prvi plan. Izbjegavajte impulsivnu kupovinu i trošenje novca zbog utiska koji želite da ostavite na druge.

Savjet: Vodite računa o svakom dinaru i ne ulazite u nepotrebne troškove, piše naj žena.

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