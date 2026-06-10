Je li astrologija zapravo nepravedna i opasna?

Astrologija je posljednjih desetljeća doživjela veliki povratak u popularnu kulturu. Horoskopi, natalne karte i aplikacije poput Co-Stara postali su svakodnevica milijuna ljudi, osobito među mlađim generacijama. No američka autorica Linni Kral u tekstu za Current Affairs tvrdi da astrologija nije samo netočna, nego i štetna jer ljude svodi na stereotipe i potiče ih da odgovornost za vlastite postupke prebacuju na zvijezde, piše index.

“Blizanac? Fuj”

Kral opisuje kako je njezin odnos prema astrologiji počeo pucati još 2013. godine dok je radila u trgovini u Bostonu. Presudan trenutak dogodio se kada je nova kolegica odbila upoznati njezina tadašnjeg dečka samo zato što je bio rođen u znaku Blizanaca. Autoricu je šokirala ideja da netko donosi sud o osobi koju nikada nije upoznao isključivo na temelju datuma rođenja.

Prema njezinu mišljenju, astrologija počiva na proizvoljnim pretpostavkama. Ideja da položaj zvijezda i zviježđa utječe na ljudsku osobnost temelji se na simbolima koje su prije tisuća godina osmislile drevne civilizacije. Problem je, ističe autorica, što različite kulture u istim skupinama zvijezda vide potpuno različite oblike.

Dok su jedni u njima vidjeli ribu ili vagu, drugi su vidjeli šišmiša, losa ili čak ženu koja rađa. Ako su simboli proizvoljni, pita se Kral, zašto bi njihove interpretacije određivale ljudske karaktere i sudbine?

Autorica priznaje da je i sama godinama čitala horoskope u potrazi za odgovorima o sebi i svojim odnosima. No s vremenom je zaključila da astrologija zadovoljava ljudsku potrebu za jednostavnim objašnjenjima i osjećajem kontrole nad kaotičnim svijetom. Ljudi žele razumjeti tko su i zašto se ponašaju na određeni način, a horoskop im nudi gotove odgovore.

Zašto posežemo za astrologijom?

Kako bi objasnila popularnost astrologije, Kral se poziva na filozofa i društvenog teoretičara Theodor Adorno. On je još 1950-ih tvrdio da ljudi posežu za astrologijom zbog potrebe da odgovornost za vlastiti život prepuste nekoj višoj sili. Sličan argument kasnije je iznio i Christopher Lasch, koji je smatrao da se ljudi okreću samopomoći i introspekciji kada izgube vjeru da mogu promijeniti društvo oko sebe.

Autorica također kritizira način na koji mediji često tretiraju astrologiju kao bezazlenu razonodu. Iako nema znanstvenih dokaza koji potvrđuju njezine tvrdnje, astrologija je izrasla u industriju vrijednu milijarde dolara. Natalne karte, astrološka savjetovanja i aplikacije donose goleme prihode, a mnogi influenceri i astrolozi okupljaju stotine tisuća pratitelja na društvenim mrežama.

Posebno je zabrinjava to što astrološki stereotipi ulaze u svakodnevne odluke. Navodi primjere ljudi koji odbijaju cimerice određenih horoskopskih znakova, planiraju medicinske zahvate kako bi izbjegli neželjeni znak kod djece ili unaprijed stvaraju mišljenje o nekome samo na temelju njegova rođendana.

Takvo ponašanje naziva svojevrsnim “rođendanskim rasizmom” jer ljude procjenjuje prema okolnostima njihova rođenja, a ne prema njihovim stvarnim osobinama i postupcima.

Kral smatra da je astrologija danas postala zamjena za religiju i jedan od brojnih sustava identiteta kojima se ljudi služe kako bi definirali sami sebe. U istu kategoriju svrstava testove osobnosti, stilove privrženosti, jezike ljubavi i slične modele koji nude jednostavne kategorije za složenu ljudsku prirodu. Problem nastaje kada te kategorije počnu određivati način na koji promatramo sebe i druge.

Prema njezinu mišljenju, najveća opasnost astrologije nije u tome što je netočna, nego u tome što pojednostavljuje ljude. Kada nekoga proglasimo tvrdoglavim jer je Ovan ili emocionalnim jer je Rak, zanemarujemo stvarna životna iskustva, okolnosti i osobni razvoj. Takvi stereotipi mogu postati opravdanje za loše ponašanje umjesto poticaja za osobni rast.

Na kraju autorica zaključuje da astrologija možda može ostati bezazlena zabava, poput igre ili povremenog rituala, ali samo ako ne zaboravimo da je riječ upravo o tome – zabavi. Problem nastaje kada joj počnemo pridavati ozbiljnost i moć koju nema. Kako piše Kral: “Biti čovjek znači učiti, rasti i mijenjati se. Imamo više moći nego što nam astrologija pripisuje.”

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