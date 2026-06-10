Pet znakova Zodijaka koji imaju najveće izglede za dug i zdrav život

Na duljinu našeg života utječu genetika, stil života i okoliš, no astrolozi tvrde da važnu ulogu igra i datum rođenja. Prema njihovim tumačenjima, neki horoskopski znakovi imaju urođene osobine koje im mogu osigurati dulji, zdraviji i mirniji život. U nastavku donosimo pet znakova Zodijaka za koje se vjeruje da imaju najveće izglede za dugovječnost.

Jarac

Pripadnike ovog znaka odlikuju disciplina, odgovornost i upornost, što im omogućuje da kroz život idu stabilnim korakom. Jarčevi su skloni vođenju uređenog i uravnoteženog života, paze na prehranu, redovito vježbaju i izbjegavaju nepotrebne rizike. Njihov smiren i racionalan pristup životu štiti ih od stresa, koji se smatra jednim od glavnih faktora koji skraćuju životni vijek. Smatra se da upravo zbog tih karakteristika mnogi Jarčevi s godinama žive sve kvalitetnije.

Djevica

Djevice su poznate po izraženoj brizi za zdravlje i uspostavljanju ravnoteže. Sklone su osluškivanju signala koje im tijelo šalje, redovito odlaze na liječničke preglede i nastoje držati stvari pod kontrolom. Analitičnost im omogućuje da na vrijeme uoče moguće zdravstvene probleme i reagiraju prije nego što postanu ozbiljni. Budući da izbjegavaju pretjerivanje u hrani, stresu i rizičnim situacijama, Djevice se ubrajaju među najzdravije znakove Zodijaka.

Bik

Pripadnici ovog znaka poznati su kao hedonisti, ali s mjerom. Cijene stabilnost, mir i prirodu, a upravo im ta usredotočenost na jednostavne životne radosti pomaže u održavanju fizičke i emocionalne ravnoteže. Vjeruje se da im snažna tjelesna konstitucija i otpornost na stres pružaju dobre preduvjete za dug život. Bikovi nisu skloni traženju adrenalinskih uzbuđenja, već prednost daju duhovnom miru i tjelesnom zdravlju.

Rak

Rakovi su poznati po dubokoj povezanosti s obitelji i prijateljima, a smatra se da upravo te čvrste emocionalne veze pozitivno utječu na njihovo zdravlje i dugovječnost. Osjećaj pripadnosti i ljubavi pruža im emocionalnu stabilnost i štiti ih od stresa. Iako su posvećeni brizi za druge, Rakovi su svjesni i vlastitih potreba te ne zanemaruju signale koje im tijelo šalje. Takav pristup, koji spaja brigu o sebi i drugima, često im osigurava dug i ispunjen život.

Vodenjak

Znatiželjni i neovisni Vodenjaci često se opisuju kao znak koji je ispred svog vremena. Otvoreni su za nove ideje i životne stilove, a zdravlju pristupaju individualno, često spajajući znanstvene i alternativne metode. Smatra se da ih mentalna agilnost i kreativnost održavaju duhom mladima. Rijetko se prepuštaju rutini, a astrolozi vjeruju da bi upravo takav slobodan pristup životu mogao biti ključan za njihovu dugovječnost.

Iako je dugovječnost složena kombinacija genetike i životnih navika, astrološka tumačenja sugeriraju da i način razmišljanja igra važnu ulogu. Osobine poput unutarnjeg mira, discipline i emocionalne stabilnosti, koje se pripisuju ovim znakovima, mogu se smatrati važnim preduvjetima za dug i kvalitetan život, piše index.

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