Ulaze u razdoblje snažnih mogućnosti: Drugi dio lipnja/juna 2026. pokreće važne promjene za ova 4 znaka

Za četiri znaka završnica lipnja/juna donosi prilike koje se više neće svoditi na obećanja. Posao, odnosi i novac ulaze u fazu u kojoj će se jasno vidjeti što ima budućnost.

Druga polovica lipnja/juna 2026. neće proći u čekanju. Razgovori koji su mjesecima ostajali nedovršeni tražit će jasan zaključak. Odnosi će se potvrđivati kroz ponašanje u običnim danima, a poslovne i financijske odluke pokazat će koliko realno vrijede planovi o kojima se dugo govori.

Razdoblje od 15. do 30.6. donosi nekoliko vrlo različitih astroloških etapa. Svaka od njih otvara drugo životno područje, od osobnih odluka i novih projekata do pitanja doma, sigurnosti, novca i odgovornosti u odnosima.

Mlad Mjesec na 24. stupnju Blizanaca 15.6. pokreće teme komunikacije, obrazovanja, dogovora, putovanja i poslova koji ovise o razmjeni informacija. Mnogi će upravo tih dana poslati važnu poruku, prijaviti se za posao, dogovoriti sastanak, započeti edukaciju ili napokon izgovoriti ono što su dugo vrtjeli u glavi.

Sredina mjeseca donosi snažnu aktivnost Venere u Lavu. Njezini skladni aspekti s Uranom i Neptunom unose više uzbuđenja, kreativnosti i otvorenosti prema novim ljudima. Opozicija s Plutonom brzo otkriva što se krije ispod prvog dojma. Privlačnost, pohvale i velika obećanja gube vrijednost kada iza njih nema poštovanja, jasnih namjera i spremnosti na odgovornost.

Trigon Venere i Saturna 25.6. donosi mirniju i ozbiljniju atmosferu. Tada se lakše prepoznaju ljudi na koje se zaista može računati. Dogovori dobivaju rokove, odnosi dobivaju jasniji smjer, a planovi koji imaju čvrstu podlogu počinju poprimati realan oblik.

Chiron 19.6. prvi put ulazi u Bika. Tijekom 2026. boravi u ovom znaku do 18.9., kada se retrogradno vraća u Ovna. Njegovo glavno i dugotrajno razdoblje u Biku počinje u travnju/aprilu 2027., ali prvi mjeseci tranzita već će otvoriti vrlo konkretna pitanja: koliko cijenimo vlastiti rad, koliko vjerujemo svojim sposobnostima, kako se odnosimo prema tijelu i zašto ponekad pristajemo na premalo samo da bismo zadržali privid sigurnosti.

Sunce 21.6. ulazi u Raka. Nakon brzih razgovora i brojnih planova pozornost se vraća privatnom životu. Važnije postaje kako se osjećamo kada se vratimo kući, s kim možemo biti opušteni, tko nas zaista podržava i koliko nas svakodnevne obaveze emocionalno troše.

Završnica mjeseca ubrzava događaje. Mars 28.6. napušta Bika i ulazi u Blizance. Ljudi postaju izravniji, brže donose odluke i lakše ulaze u rasprave. Informacije stižu sa svih strana, rasporedi se mijenjaju u posljednji trenutak, a strpljenje za spore odgovore postaje sve kraće.

Merkur 29.6. kreće retrogradno u Raku. Obiteljski dogovori, stambena pitanja, privatni razgovori i odluke donesene početkom mjeseca vraćaju se na provjeru. Jedna poruka ili informacija može promijeniti dojam o onome što se ranije činilo dogovorenim.

Nekoliko sati poslije, 30.6. rano ujutro, pun Mjesec u Jarcu pokazuje praktične posljedice prijašnjih odluka. Toga jutra Jupiter napušta Raka i ulazi u Lava. Završava jedno važno godišnje poglavlje i počinje novo razdoblje u kojem će hrabrost, stvaralaštvo, vidljivost i spremnost da se zauzme vlastito mjesto imati veliku ulogu.

Četiri znaka ovaj će slijed osjetiti kroz situacije koje više neće moći rješavati odgađanjem.

Rak

Rakovi se približavaju završetku jednog od najvažnijih astroloških razdoblja posljednjih godina. Jupiter je u njihovu znaku od 9.6.2025., a 30.6.2026. prelazi u Lava. Druga polovica mjeseca zato nosi osjećaj zatvaranja velike životne cjeline.

Proteklih godinu dana mnoge je Rakove natjeralo da ozbiljnije pogledaju vlastiti život. Neki su mijenjali dom, grad ili obiteljske okolnosti. Drugi su izašli iz odnosa u kojem su stalno popravljali raspoloženje druge osobe, preuzimali tuđe obaveze i pokušavali očuvati mir pod svaku cijenu.

Bilo je i Rakova koji su prvi put jasno rekli što žele. Prihvatili su posao koji ih više ispunjava, započeli privatni projekt, uredili prostor prema vlastitim potrebama ili počeli donositi odluke bez traženja odobrenja cijele obitelji.

Jupiter je tijekom boravka u Raku povećavao sve što je već postojalo. Zadovoljstvo je dobilo više prostora, a zanemareni problemi postali su preveliki za daljnje potiskivanje. Ondje gdje se dugo šutjelo počeli su ozbiljni razgovori. Ondje gdje je odnos funkcionirao samo zato što je Rak stalno popuštao pojavila se potreba za novim pravilima.

Sunce 21.6. ulazi u Raka i započinje njihovo rođendansko razdoblje. Fokus se vraća na osobne želje, tijelo, izgled, raspored i način života. Rakovi sve jasnije primjećuju koliko se vremena troši na tuđe potrebe i što im ostaje na kraju dana.

Obaveze prihvaćene iz osjećaja krivnje postaju teže. Obiteljska odanost više ne znači automatsko pristajanje na svaki zahtjev. Rakovi počinju razlikovati stvarnu bliskost od odnosa u kojem se njihova brižnost uzima zdravo za gotovo.

Merkur je tijekom cijelog mjeseca u Raku, a 29.6. kreće retrogradno na 26. stupnju znaka. Ta se točka nalazi vrlo blizu mjesta na kojem su se 9.6. susreli Venera i Jupiter. Razgovor, poznanstvo, poslovna ponuda ili osobna odluka s početka mjeseca vraćaju se na doradu.

Netko će promijeniti uvjete. Poslodavac će zatražiti dodatni razgovor. Član obitelji otvorit će pitanje koje se smatralo riješenim. Osoba koja je početkom mjeseca djelovala sigurno sada će tražiti još vremena ili dati potpuniji odgovor.

Rakovi će krajem mjeseca trebati pregledati ugovore, rezervacije, račune, poruke i obiteljske dogovore. Sitnica koja je ostala neizgovorena lako postaje izvor većeg nesporazuma. Očekivanje da će drugi sami prepoznati što Raku smeta ovaj put neće donijeti dobar rezultat.

Retrogradni Merkur u njihovu znaku vraća ih vlastitom načinu komunikacije. Koliko često kažu da je sve u redu samo da ne bi uznemirili druge? Koliko puta pristanu na plan, a zatim danima osjećaju ljutnju jer ih nitko nije pitao odgovara li im? Koliko se njihovih odluka i dalje temelji na strahu da će nekoga razočarati?

Prešućene potrebe ne nestaju. One se poslije vide kroz umor, povlačenje, razdražljivost ili iznenadnu odluku da se potpuno prekine nešto što se dugo pokušavalo održati. Kraj lipnja/juna traži raniju i jasniju komunikaciju.

Pun Mjesec u Jarcu 30.6. aktivira područje partnerstava. Tada postaje vidljivo tko nosi veći dio svakodnevnog tereta, tko donosi odluke i koliko se obećanja zaista provode.

U stabilnim odnosima slijedi ozbiljan razgovor o zajedničkim planovima, domu, poslu, obitelji ili raspodjeli obaveza. Netko će razgovarati o preseljenju. Netko o braku ili proširenju obitelji. Netko će zaključiti da zajednički život traži precizniji dogovor o novcu, kućanskim poslovima i vremenu koje svatko treba za sebe.

U odnosima koji već dugo funkcioniraju na teret jedne osobe izlazi ono što se više ne može nositi u tišini. Rakovima više neće biti dovoljno čuti da je nekome stalo. Tražit će ponašanje koje to potvrđuje u običnom utorku, tijekom neplaniranog troška, bolesti, obiteljskog problema ili napornog radnog tjedna.

Poslovna partnerstva prolaze sličnu provjeru. Uloge trebaju biti jasno određene. Rokovi, novac i odgovornost moraju imati precizan okvir. Suradnja u kojoj Rak obavlja većinu posla dok druga osoba dobiva jednako priznanje dolazi do točke odluke.

Jupiterov odlazak iz Raka 30.6. prenosi naglasak na prihode, imovinu, osobne resurse i cijenu rada. Sve što su Rakovi tijekom protekle godine naučili o sebi sada treba dobiti praktičnu vrijednost.

Netko će zatražiti povišicu. Netko će početi naplaćivati znanje koje je godinama dijelio besplatno. Drugi će promijeniti način raspolaganja novcem jer će prvi put jasno vidjeti koliko ga košta stalno spašavanje drugih.

Tijekom sljedećih godinu dana važnu će ulogu imati osjećaj vlastite vrijednosti. Rakovi koji su izgradili više samopouzdanja trebaju ga pokazati u pregovorima, cijenama, uvjetima rada i načinu na koji raspolažu svojim vremenom.

Druga polovica lipnja/juna donosi završni pregled razdoblja koje ih je mnogočemu naučilo. Do kraja mjeseca znat će tko ostaje uz njih kada više ne preuzimaju sve, što žele sačuvati i gdje je došlo vrijeme za granicu koja se više neće stalno pomicati.

Bik

Bikovi u drugoj polovici mjeseca ulaze u razdoblje koje izravno dira njihov identitet, tijelo, novac i osjećaj osobne vrijednosti. Mars se nalazi u Biku do 28.6., a Chiron 19.6. prvi put prelazi u njihov znak.

Marsov prolazak kroz Bika traje od 19.5. i tijekom lipnja/juna pojačava fizičku energiju, odlučnost i potrebu da se nešto konačno pokrene. Situacije koje su se mjesecima razvlačile postaju nepodnošljive. Bikovi žele jasan odgovor, precizne uvjete i rezultat koji se vidi.

To se odnosi na posao koji stalno donosi nova zaduženja bez bolje plaće, odnos u kojem se svaki razgovor vraća na istu točku, stambeno pitanje koje se odgađa i obiteljsku obavezu koju svi prepuštaju jednoj osobi.

Bik obično dugo promatra prije nego što donese odluku. Kada zaključi da je granica prijeđena, teško se vraća na staro. Druga polovica mjeseca donosi nekoliko takvih trenutaka. Netko će odbiti dodatni posao. Netko će prekinuti pregovore koji se vode bez poštovanja. Netko će prvi put otvoreno reći koliko ga košta održavanje odnosa koji izvana djeluje stabilno.

Mars u Biku pojačava i tjelesnu osjetljivost. Premalo odmora, neredoviti obroci, napetost i previše obaveza ostavljaju jasnije posljedice. Tijelo brzo pokazuje da tempo više nije održiv.

Bikovima koristi jednostavniji raspored. Manje sastanaka u jednom danu, dovoljno sna, uredniji obroci i odbijanje zadataka koji im automatski završavaju u rukama jer ih drugi izbjegavaju. Ponekad je najvažnija odluka otići kući na vrijeme i ostaviti tuđi problem osobi kojoj pripada.

Chironov ulazak u Bika 19.6. otvara mnogo dublju priču. U ovom znaku dotiče teme izgleda, tijela, novca, sigurnosti, talenta, samopouzdanja i prava na život u kojem stalna iscrpljenost nije dokaz vrijednosti.

Prvi signali tranzita bit će vrlo konkretni. Netko će primijetiti koliko dugo radi ispod cijene. Netko će shvatiti da njegova financijska sigurnost ovisi o dogovoru koji mu već godinama ne odgovara. Drugi će se suočiti s načinom na koji govori o vlastitom tijelu, godinama ili izgledu.

Ovdje se otvara i pitanje primanja. Bik često zna koliko nešto vrijedi kada procjenjuje tuđi rad, kvalitetu hrane, nekretninu ili predmet. Mnogo je teže jednako precizno odrediti vrijednost vlastitog vremena, iskustva i talenta.

Neki će se Bikovi tijekom ovog razdoblja zateći kako opravdavaju vlastitu cijenu osobi koja od početka traži način da plati manje. Drugi će shvatiti da stalno daju popuste, pristaju na neodređene rokove ili dodatne usluge bez naknade samo da bi izbjegli neugodnost.

Chiron u Biku postupno mijenja taj odnos prema sebi. Prvo pokazuje gdje boli, a zatim traži drukčiji izbor. Osjetljiva situacija vezana uz posao, novac, izgled ili odnos prema tijelu tijekom ljeta 2026. bit će uvod u proces koji će se snažnije razvijati od 2027.

Bikovi su često izdržljiviji nego što njihova okolina pretpostavlja. Upravo ih ta izdržljivost ponekad zadržava u situacijama koje su odavno potrošene. Mogu godinama podnositi neugodan raspored, loše uvjete ili emocionalno hladan odnos jer im je poznato stanje sigurnije od neizvjesnosti.

Chiron će postupno pokazivati razliku između života koji ima čvrste temelje i života koji se održava stalnim stiskanjem zuba. Prva iskustva ovog ljeta otkrit će gdje su Bikovi ostajali zbog straha od gubitka, premda ih je taj ostanak već mnogo koštao.

Mars 28.6. na posljednjem stupnju Bika gradi sekstil s Jupiterom na posljednjem stupnju Raka. To je snažan trenutak za razgovor, odluku, dogovor, pokretanje projekta ili rješavanje pitanja koje je dugo zahtijevalo hrabrost.

Ponuda koja se činila nedostižnom dobiva realnije uvjete. Razgovor s nadređenom osobom donosi rezultat. Dokument se napokon potpisuje. Obiteljsko pitanje dobiva praktično rješenje. Bikovi koji dobro znaju što žele završavaju mjesec s jasnim pomakom.

Istoga dana Mars ulazi u Blizance i aktivira područje prihoda i trošenja. Financijski tempo ubrzava. Otvaraju se dodatni poslovi, pregovori i nove ideje za zaradu, a raste i broj sitnih troškova koji lako prođu nezapaženo.

Bikovi trebaju precizno odrediti cijenu rada i uvjete suradnje. Rečenice poput „dogovorit ćemo se poslije“ krajem mjeseca stvaraju nepotrebne probleme. Sve što se odnosi na novac treba zapisati jasno, od roka plaćanja do opsega posla.

Jupiter 30.6. ulazi u Lava i tijekom sljedećih godinu dana širi teme doma, obitelji, nekretnina i privatnog života. Mnogi će razmišljati o preseljenju, kupnji, prodaji, renoviranju ili stvaranju prostora u kojem se svakodnevno osjećaju ugodnije.

Dom više neće biti mjesto u koje se samo vraćaju nakon napornog dana. Postat će važan dio njihove životne stabilnosti. Netko će urediti radni prostor. Netko će se odvojiti od obiteljskog okruženja koje ga sputava. Netko će ulagati u nekretninu ili obiteljski posao.

Druga polovica lipnja/juna pred Bika stavlja vrlo konkretno pitanje: koliko zaista vrijedi život koji svakodnevno gradi? Odgovor se vidi u zaradi, rasporedu, tijelu, odnosima i načinu na koji drugi postupaju s njegovim vremenom.

Chiron otvara osjetljivo mjesto, a Mars daje snagu za prvi ozbiljan korak. Kada Bik prestane miješati sigurnost s navikom, mnoge odluke postaju mnogo jednostavnije.

Blizanci

Blizanci ulaze u drugi dio mjeseca mladim Mjesecom u svom znaku. Mlad Mjesec događa se 15.6. na 24. stupnju Blizanaca i pokreće novi osobni ciklus.

Odluke donesene oko tog datuma određuju smjer sljedećih mjeseci, osobito u komunikaciji, obrazovanju, poslu, digitalnim projektima, putovanjima i javnom nastupu.

To može biti prijava za posao koju su dugo odgađali, pokretanje stranice ili vlastitog projekta, upis edukacije, razgovor o promjeni radnog mjesta ili odluka da svoj rad napokon pokažu široj publici.

Ovo je prvi mlad Mjesec u Blizancima otkako je Uran u travnju/aprilu ponovno ušao u njihov znak. Uran mijenja način na koji Blizanci razmišljaju, rade, govore i predstavljaju se drugima. Taj proces traje godinama, a sada se pojavljuju prvi konkretni znakovi smjera kojim će krenuti.

Stare uloge postaju tijesne. Posao koji se sastoji od stalnog ponavljanja istih postupaka počinje ih iscrpljivati. Ljudi s kojima više nemaju o čemu razgovarati oduzimaju im vrijeme. Obaveze prihvaćene prije nekoliko godina više ne odgovaraju osobi kakva danas postaju.

Blizanci žele više slobode, bržu razmjenu ideja i mogućnost da rade na način koji koristi njihovu inteligenciju. Rutina im neće smetati kada ima svrhu. Problem nastaje kada se svaki dan troši na zadatke koji ih ničemu ne uče i nikamo ne vode.

Mlad Mjesec otvara priliku za novi projekt, edukaciju, posao, važan razgovor ili promjenu osobnog smjera. Njegova pozicija traži odabir. Blizanci lako vide deset zanimljivih pravaca, no sredina lipnja/juna traži jedan ili dva koja zaista imaju vrijednost.

To znači odbiti sastanak koji nema cilj, ne ulaziti u svaki grupni razgovor i ne pokretati tri projekta prije nego što je prvi dobio jasan plan. Energija ovog razdoblja pruža mnogo ideja, ali vrijeme i pažnja ostaju ograničeni.

Venera iz Lava 16. i 17.6. gradi aspekte s Uranom, Neptunom i Plutonom. Razgovori postaju življi, poznanstva intenzivnija, a jedna informacija mijenja način na koji Blizanci promatraju osobu, suradnju ili budući plan.

Netko koga su doživljavali samo kao poznanika pokazat će veće zanimanje. Razgovor preko interneta može otvoriti poslovnu priliku. Osoba iz drugog grada ili drugačije sredine donosi ideju koju vrijedi razmotriti.

Opozicija Venere i Plutona 17.6. otkriva skrivene motive. Netko pokušava usmjeravati razgovor. Netko želi pristup informacijama koje mu nisu potrebne. Netko pohvalama pokušava stvoriti osjećaj obaveze.

Blizanci trebaju pažljivo birati kome otkrivaju planove. Njihove ideje privlače pozornost, ali zanimanje drugih ljudi nema uvijek istu vrijednost. Jedna osoba želi surađivati, druga želi preuzeti dobru ideju, a treća traži samo zabavu i brz pristup njihovim kontaktima.

Najkvalitetnije suradnje potvrđuju se 25.6., kada Venera ulazi u trigon sa Saturnom. Tada postaje jasno tko poštuje rokove, tko odgovara na poruke i tko se pojavljuje kada treba obaviti stvarni dio posla.

Ozbiljan dogovor krajem mjeseca neće se temeljiti na velikim riječima. Imat će jasan raspored, podjelu zadataka, financijski okvir i osobu koja zna što preuzima.

Mars 28.6. ulazi u Blizance i donosi velik porast energije. Tempo se ubrzava, raste broj sastanaka, poziva, poruka i odlazaka. Blizanci postaju izravniji i manje spremni čekati da drugi odrede smjer.

To je odličan trenutak za pokretanje, pregovore i izlazak iz zastoja. Ipak, donosi i veću sklonost brzom odgovoru, raspravi i donošenju odluke prije nego što su dostupne sve informacije.

Mars se nakon ulaska u Blizance približava Uranu, a njihov egzaktni susret slijedi 4.7. Završni dani lipnja/juna već nose pojačanu napetost, nestrpljenje i potrebu da se plan promijeni preko noći.

Tehnički problem, odgođen prijevoz, pogrešno poslana poruka ili neočekivana vijest mogu promijeniti raspored. Blizancima koristi ostaviti prazninu između obaveza i ne planirati svaki sat dana kao da se ništa nepredviđeno neće dogoditi.

Brzina će im pomoći kada imaju jasan cilj. Bez tog cilja dan će proći u odgovaranju na poruke, preskakanju s jedne obaveze na drugu i osjećaju da su bili stalno zauzeti, a važan posao i dalje stoji.

Merkur, njihov vladar, 29.6. kreće retrogradno u Raku. Za Blizance se ovaj ciklus snažno povezuje s novcem, računima, ugovorima, cijenom rada i osobnim vrijednostima.

Stara financijska tema vraća se na stol. Uplata kasni. Trošak je pogrešno obračunat. Dogovoreni uvjeti dobivaju novu verziju. Pojavljuje se ponuda koja je već jednom bila odbijena, sada s drukčijim okolnostima.

Blizanci krajem mjeseca trebaju pregledati pretplate, račune, bankovne izvatke i rokove plaćanja. Sitni automatski troškovi lako se nakupe, a usmeni dogovor bez jasnog iznosa postaje izvor nesporazuma.

Pun Mjesec u Jarcu 30.6. osvjetljava kredite, dugove, poreze, nasljedstvo, zajednički novac i financijske odnose s partnerom ili obitelji. Brojke trebaju biti dostupne svima koji sudjeluju u dogovoru.

Netko će odlučiti zatvoriti dug. Netko će pokrenuti razgovor o podjeli troškova. Drugi će otkriti da zajednički financijski plan postoji samo na riječima i da stvarni teret nosi jedna osoba.

Druga polovica lipnja/juna za Blizance počinje osobnom odlukom, a završava snažnim ubrzanjem. Mlad Mjesec otvara smjer. Mars daje energiju. Retrogradni Merkur traži financijsku provjeru prije većih obaveza.

Najviše dobivaju Blizanci koji odaberu jasan cilj i prestanu davati jednaku važnost svakom razgovoru, pozivu i ideji koja im se nađe na putu.

Lav

Lavovi ulaze u drugi dio mjeseca s Venerom u svom znaku. Venera je u Lava prešla 13.6. i ostaje u njemu do 9.7. Donosi veću vidljivost, više društvenih prilika i snažniju potrebu da Lav živi i radi u skladu sa sobom.

Ljudi lakše primjećuju njihov izgled, nastup, ideje i energiju. Pozivi stižu češće. Otvaraju se prilike za druženje, suradnju, javni nastup i upoznavanje novih ljudi. Lavovi koji se bave kreativnim ili javnim poslom mogu privući više interesa za ono što rade.

Sredina mjeseca vrlo je aktivna. Venera 16.6. gradi sekstil s Uranom, a 17.6. trigon s Neptunom i opoziciju s Plutonom. Nova poznanstva dolaze neočekivano. Razgovor s osobom iz druge sredine otvara novu ideju. Plan povezan s putovanjem, obrazovanjem, internetom ili javnim projektom dobiva podršku.

U ljubavi se lako javlja snažna privlačnost prema osobi koja odudara od uobičajenog izbora. Odnos se razvija brzo, poruke postaju intenzivne, a osjećaj bliskosti raste prije nego što su se ljudi zaista upoznali u svakodnevnim okolnostima.

Opozicija Venere i Plutona 17.6. donosi pitanja kontrole, ljubomore, moći i emocionalnog utjecaja. Netko želi znati gdje je Lav, s kim razgovara i zašto nije odgovorio odmah. Druga osoba koristi povlačenje, pohvale ili dramatiziranje kako bi zadržala Lavovu pažnju.

Lavovi vrlo brzo osjećaju kada ih netko pokušava impresionirati ili vezati kroz pritisak. Ovaj aspekt traži jasne granice, osobito u odnosima koji su počeli naglo i dobili snažan intenzitet prije nego što je izgrađeno povjerenje.

U postojećim odnosima mogu izaći stare teme povezane s ljubomorom, utjecajem i ravnotežom moći. Razgovor koji se dugo izbjegavao više neće stati u nekoliko umirujućih rečenica. Lav treba jasno znati ima li odnos prostor za dvije snažne osobe ili se od njega stalno očekuje da smanji sebe kako bi druga strana bila mirna.

U poslovnim odnosima postaje očito tko pokušava preuzeti zasluge, nametnuti uvjete ili koristiti Lavovu vidljivost za vlastiti interes. Pohvala lako zvuči ugodno, ali njezina prava vrijednost vidi se u načinu na koji se dijele novac, odgovornost i priznanje.

Ljudi koji poštuju Vaš rad neće očekivati da se odrekne autoriteta kako bi suradnja opstala. Neće umanjivati njegov doprinos pred drugima ni tražiti stalnu dostupnost bez jasnog razloga.

Venera 25.6. ulazi u trigon sa Saturnom. Odnosi i suradnje tada dobivaju stabilniji oblik. Dogovor se potvrđuje, projekt dobiva rok, a osoba koja je ozbiljna pokazuje to ponašanjem.

U ljubavi se smanjuje potreba za nagađanjem. Netko dosljedno zove, pojavljuje se kada je dogovoreno i govori jasno o svojim namjerama. U postojećem odnosu donosi se odluka o zajedničkom planu koji traži vrijeme, novac ili veću obavezu.

Na poslu se tada lakše definira ugovor, honorar, podjela zadataka ili dugoročnija suradnja. Lavovi dobivaju priliku pretvoriti dobru ideju u nešto što ima raspored, odgovorne osobe i realne uvjete.

Krajem mjeseca ulaze u tišu fazu prije snažnog novog početka. Sunce je od 21.6. u Raku i prolazi područjem odmora, završetaka i pripreme za rođendanski ciklus.

Potreba za povlačenjem raste. Društvena energija Venere i unutarnji umor mogu stvarati neobičnu kombinaciju. Lav želi biti među ljudima, ali mu nakon susreta treba više vremena nasamo. Tijelo traži san, jednostavniji raspored i odmak od stalne izloženosti.

Stari osjećaji, neriješeni odnosi i planovi koji su izgubili smisao dolaze na pregled. Lavovi mogu shvatiti da već dugo održavaju neku suradnju zbog reputacije, navike ili tuđih očekivanja, iako ih ona više ne veseli.

Retrogradni Merkur u Raku od 29.6. pojačava taj proces. Vraćaju se razgovori koji nisu dobili zaključak. Informacija koja je bila skrivena izlazi na površinu. Netko iz prošlosti ponovno se javlja, a Lav sada jasnije vidi zašto je odnos tada završio ili ostao nedorečen.

Završnica mjeseca traži sporiji odgovor. Poruku napisanu u afektu vrijedi pročitati još jednom prije slanja. Privatna informacija ne treba odmah postati tema javnog razgovora. Lavovima koristi prvo razjasniti što zaista osjećaju, a zatim odlučiti koliko žele podijeliti s drugima.

Pun Mjesec u Jarcu 30.6. osvjetljava posao, svakodnevne obaveze, zdravlje i raspored. Tada se jasno vidi gdje ih način rada iscrpljuje.

Previše zadataka, loša organizacija ili stalno rješavanje tuđih problema više se ne mogu pokrivati entuzijazmom. Tijelo će vrlo precizno pokazati kada je tempo postao pretjeran.

Neki Lavovi mijenjat će raspored rada. Drugi će napokon zatražiti pomoć, raspodijeliti obaveze ili odbiti zadatak koji ne pripada njihovoj ulozi. Netko će odlučiti da više neće odgovarati na poslovne poruke tijekom cijele večeri.

Nekoliko sati poslije stiže najvažniji događaj za ovaj znak. Jupiter 30.6. ulazi u Lava i ostaje u njemu do 26.7.2027. Počinje godina većeg osobnog rasta, vidljivosti, obrazovanja, putovanja i projekata koji traže više samopouzdanja.

Lavovi će tijekom tog razdoblja lakše privlačiti pozornost, ljude i prilike. Njihov rad dopire do šire publike. Otvaraju se mogućnosti za vođenje tima, vlastiti posao, javni nastup, kreativni projekt ili položaj koji nosi veću odgovornost.

Jupiter povećava ono čemu Lav posvećuje energiju. Dobro postavljen projekt dobiva više prostora. Ambicija raste. Ljudi koji su ih ranije promatrali sa strane sada žele surađivati.

Uz širenje dolazi i potreba za dobrom procjenom. Lavovi će trebati paziti koliko obećavaju, koliko troše i koliko obaveza preuzimaju samo zato što im se pružila prilika. Svaka otvorena vrata ne vode prema životu koji žele.

Pravi razvoj Jupiterova tranzita vidjet će se tijekom srpnja/jula, kada uspostavi prve snažne aspekte s Neptunom, Plutonom i Uranom. Ipak, promjena počinje već 30.6.

Tema, ponuda ili osoba koja se pojavi krajem mjeseca pokazat će gdje će se tijekom sljedećih godinu dana otvoriti najveći prostor za rast. Lavovi u to razdoblje ulaze spremniji pokazati što znaju, preuzeti zasluženo mjesto i ulagati energiju u prilike koje imaju stvarnu budućnost.

Suzana Dulčić/ATMA

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