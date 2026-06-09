Merkurova sjena počinje 13.6.: teme pokrenute sada vraćat će se još dva puta

Ovaj ciklus snažno će djelovati na privatni život. Pitanja stanovanja, odnosa s roditeljima i djecom, obiteljskih dogovora, nasljedstva, vlasništva, privatnih financija i emocionalnih granica tražit će pažljivo vođenje. Najveću težinu stvarat će nakupljeni osjećaji koji prate samu temu. Najizravniji utjecaj osjetit će osobe koje u natalnoj karti imaju Sunce, Mjesec, Merkur, Veneru, Mars ili Ascendent između 16° i 26° Raka, Jarca, Ovna ili Vage.

Merkur se od 1.6. kreće kroz Raka, znak sjećanja, obitelji, doma, pripadnosti i emocionalne sigurnosti. Njegov prolazak kroz ovaj znak 2026. traje neuobičajeno dugo, sve do 9.8., jer će između 29.6. i 24.7. biti retrogradan. Prije samog zaokreta slijedi razdoblje koje astrologija naziva predretrogradnom sjenom. Ono počinje 13.6. u ranim jutarnjim satima, kada Merkur dosegne 16°19′ Raka.

Od tog trenutka počinje prva faza procesa koji će trajati gotovo osam tjedana. Razgovori, odluke, dokumenti, obiteljske teme i unutarnje dvojbe koje se pokrenu nakon 13.6. prolazit će kroz tri faze. Najprije ćemo ih susresti dok se Merkur kreće izravno. Zatim će se vratiti tijekom retrogradnog hoda. Konačan oblik dobit će tek nakon 24.7., dok Merkur treći put prelazi isti dio Raka.

Što zapravo označava Merkurova sjena

Predretrogradna sjena počinje kada Merkur u izravnom hodu stigne na stupanj na kojem će završiti retrogradno kretanje. U ovom ciklusu riječ je o 16°19′ Raka. Merkur će se zatim kretati do 26°15′ Raka, gdje 29.6. stacionira retrogradno. Vraća se do početnog stupnja, ondje stacionira izravno 24.7., a zatim ponovno prolazi cijelom zonom do 26°15′ Raka. Postretrogradna sjena završava 7.8.

Isti dio zodijaka tako prima tri Merkurova prolaska. Prvi donosi temu. Drugi je razlaže, vraća, uspoređuje s prošlošću i otkriva ono što je previdio prvi pogled. Treći omogućuje primjenu zaključaka.

Ovaj raspored objašnjava zašto se prvi znakovi retrogradnog ciklusa često pojave prije službenog zaokreta. Poruka poslana u drugoj polovici lipnja/juna naknadno dobiva drukčije značenje. Dogovor koji djeluje dovršeno vraća se na doradu. Razgovor s članom obitelji otvara staru priču za koju smo vjerovali da je zaključena. Plan vezan uz stan, selidbu, roditelje ili privatne obveze traži dodatni dokument, novi rok ili preciznije uvjete.

Sjena pokazuje sadržaj ciklusa, dok stacioniranje pojačava njegov intenzitet. Dani oko 29.6. i 24.7. donose najsnažniji dojam zastoja jer se Merkur tada prividno gotovo zaustavlja na nebu. Misli kruže oko iste teme, odgovori kasne, a sitni propusti postaju vidljiviji.

Merkur u Raku pamti ton, pogled i ono što je ostalo neizrečeno

Merkur upravlja govorom, pisanjem, učenjem, dokumentima, prometom, informacijama, uređajima i svakodnevnom razmjenom podataka. U Raku se njegov način rada mijenja. Logika ostaje prisutna, ali odluke prolaze kroz osobni doživljaj, sjećanje i osjećaj sigurnosti.

U ovom znaku riječi nose emocionalnu povijest. Jedna kratka rečenica podsjeti nas na prijašnji sukob. Nečiji ton postaje važniji od samog sadržaja. Obiteljske poruke, stari razgovori, uspomene i prešućene zamjerke vraćaju se u središte pozornosti. Ljudi češće govore iz obrambenog položaja jer žele zaštititi ono što smatraju svojim: obitelj, dom, intimu, prošlost ili osjećaj pripadnosti.

Zato će ovaj retrogradni ciklus snažno djelovati na privatni život. Pitanja stanovanja, odnosa s roditeljima i djecom, obiteljskih dogovora, nasljedstva, vlasništva, privatnih financija i emocionalnih granica tražit će pažljivo vođenje. Najveću težinu stvarat će nakupljeni osjećaji koji prate samu temu.

Merkur u Raku također vraća osobne priče. Fotografije, pisma, poruke, dokumenti i predmeti iz prošlosti ponovno dobivaju značenje. Katkad ćemo shvatiti zašto nas određena situacija pogađa snažnije od onoga što okolnosti opravdavaju. Sadašnja situacija aktivira staro sjećanje, pa reakcija pripada i prošlosti i sadašnjosti.

Prvi pritisak osjetio se prije ulaska u sjenu

Merkur je početkom mjeseca već prošao kroz dva zahtjevna aspekta. U noći s 3. na 4.6. formirao je kvadrat s Neptunom u Ovnu. Taj aspekt zamagljuje razliku između dojma i činjenice. Informacije dolaze bez cijelog konteksta, riječi se tumače kroz očekivanja, a emocionalna pretpostavka lako preuzme mjesto jasnog podatka.

Dana 10.6. Merkur je formirao kvadrat sa Saturnom u Ovnu. Razgovori su postali ozbiljniji, rokovi stroži, a granice vidljivije. Ondje gdje je Neptun unosio maglu, Saturn je tražio dokaz, odgovornost i preciznost. Neke ideje naišle su na prepreku. Neke poruke zvučale su hladnije od pošiljateljeve namjere. Obveze koje su dugo čekale došle su na red.

Ta dva aspekta postavila su važan okvir. Ciklus u Raku traži razdvajanje osjećaja od pretpostavke te osjećaja od provjerljive činjenice. Emocija ostaje vrijedan podatak, ali zaključak traži još jedan korak: provjeru, pitanje i jasan odgovor.

Od 13.6. do 29.6.: prvi prolazak otkriva glavnu temu

Predretrogradna sjena počinje 13.6. oko 2:53. Od tada vrijedi pažljivije pratiti ono što se ponavlja. Tema ciklusa najčešće se pojavljuje kroz poruku na koju ne znamo odmah odgovoriti, odluku koja traži više vremena, obiteljsku obvezu koja se vraća ili osjećaj da u nekom dogovoru nedostaje važan podatak.

Prvi prolazak služi promatranju. Dobro je zabilježiti datume važnih razgovora, sačuvati verzije dokumenata i potvrditi usmene dogovore pisanim putem. Kod kupnje tehnike, rezervacija, putovanja, selidbe i administrativnih postupaka vrijedi provjeriti uvjete, rokove, adrese i kontakte. Takva pažnja smanjuje prostor za pogreške koje kasnije troše vrijeme.

U odnosima će se jasnije pokazati razlika između izgovorene poruke i onoga što je druga osoba čula. Rak reagira iz osjećaja, pa se neutralno pitanje ponekad doživi kao kritika, a kratka šutnja kao odbijanje. Razgovor postaje korisniji kada se izravno pita što je netko razumio i kako se osjeća, umjesto da se značenje zaključuje unaprijed.

29.6.: Merkur stacionira retrogradno u osjetljivoj točki ciklusa

Merkur 29.6. oko 19:36 stacionira retrogradno na 26°15′ Raka. Nekoliko sati poslije, 30.6. oko 1:57, pun Mjesec u Jarcu na 8°15′ osvjetljava os Rak–Jarac, odnosno odnos između privatnog i javnog života, emocionalnih potreba i odgovornosti, doma i obveza.

Ovaj raspored pojačava važnost odluka donesenih krajem mjeseca. Ono što osjećamo mora pronaći održiv oblik. Obiteljski zahtjevi traže raspored. Privatna nelagoda traži razgovor. Odluka o domu ili poslu traži realan plan. Pun Mjesec u Jarcu pokazuje posljedice ranijih izbora, dok stacionarni Merkur usporava zaključivanje i vraća nas na detalje.

Kasnije istoga jutra, 30.6. oko 7:52, Jupiter napušta Raka i ulazi u Lava. Time završava širi ciklus rasta u rakovskim temama koji je trajao od lipnja/juna 2025. Merkur ostaje u Raku kako bi pregledao ono što se u tom razdoblju razvilo: gdje smo proširili dom, obitelj, osjećaj pripadnosti i emocionalne obveze te gdje je rast donio teret veći od očekivanog.

Retrogradni hod od 29.6. do 24.7.: povratak na mjesto nesporazuma

Tijekom retrogradnog hoda Merkur prelazi isti prostor unatrag, od 26°15′ do 16°19′ Raka. Vanjski zastoji tada često prate unutarnju reviziju. Um se vraća na ono što je već rečeno i traži drukčiju formulaciju. Stare poruke dobivaju novi kontekst. Ljudi iz prošlosti javljaju se zato što je razgovor ostao nedovršen ili zato što sada razumijemo vlastiti dio priče.

U obiteljskim odnosima ovaj ciklus otvara pitanja koja su se dugo rješavala prešutnim pravilima. Tko o kome brine? Tko donosi odluke? Tko nosi najveći dio praktičnog i emocionalnog tereta? Koje se obveze podrazumijevaju bez ikakvog jasnog dogovora? Retrogradni Merkur traži da takva pravila dobiju riječi.

Povratak prošlosti često služi razumijevanju, dok obnova starog odnosa ili povratak na prijašnju odluku ostaju samo jedna od mogućnosti. Neke priče vraćaju se kako bismo ispravili podatak, priznali vlastitu pogrešku, postavili granicu ili završili razgovor zrelije u odnosu na prvi pokušaj.

Kod ugovora, kupoprodaje, najma, putovanja i tehničkih pitanja potreban je dodatni pregled. Dokument ponekad sadrži staru adresu, pogrešan broj, nejasan rok ili stavku koju su obje strane različito protumačile. Dvostruka provjera sada ima veću vrijednost od brzine.

13.7.: konjunkcija Merkura i Sunca donosi ključnu informaciju

Najvažnija točka retrogradnog ciklusa stiže 13.7. oko 3:26, kada se Merkur i Sunce susreću na 20°42′ Raka. Ova inferiorna konjunkcija, u astrologiji poznata kao Merkurov cazimi, označava sredinu retrogradnog procesa.

Tada se često pojavljuje informacija koja mijenja razumijevanje cijele priče. Ne mora odmah dati konačno rješenje, ali pokazuje srž problema. Razgovor postaje iskreniji. Sjećanje povezuje dijelove koji ranije nisu imali smisla. Dokument ili podatak otkriva gdje je nastala pogreška. Vlastita reakcija postaje jasnija jer prepoznajemo njezin pravi izvor.

Budući da se susret događa u Raku, uvid će imati osoban ton. Odgovor se skriva u pitanju sigurnosti: što pokušavamo zaštititi, čega se bojimo izgubiti i zbog čega reagiramo obrambeno. Jasnoća stiže kada priznamo vlastitu potrebu bez optuživanja druge strane.

Dani oko 13.7. pogodni su za zapisivanje uvida, obnavljanje razgovora i pregled odluka donesenih nakon 13.6. Konačnu provedbu ipak treba uskladiti s razvojem situacije jer Merkur nastavlja retrogradni hod još desetak dana.

24.7.: izravni hod donosi pomak, a sjena traje do 7.8.

Merkur stacionira izravno 24.7. oko 00:58 na 16°19′ Raka. Osjećaj zastoja tada postupno popušta. Odgovori stižu, odgođeni razgovori nastavljaju se, a planovi dobivaju jasniji raspored.

Kasnije istoga dana Merkur formira sekstil s Venerom u Djevici. Taj aspekt pomaže da se osjetljiva tema izrazi smirenije i konkretnije. Lakše se pronalaze prihvatljive riječi, praktičan kompromis i način da se narušeni odnos popravi kroz djelo, dogovor ili jasnu gestu.

Treći prolazak kroz zonu sjene traje do 7.8. Tada se donose odluke na temelju svega što smo saznali tijekom prethodnih faza. Ispravljaju se dokumenti, potvrđuju novi rokovi, razgovori dobivaju zaključak, a planovi se prilagođavaju stvarnim okolnostima.

Merkur 7.8. oko 5:37 doseže 26°15′ Raka i napušta postretrogradnu sjenu. U Lava prelazi 9.8., čime se završava njegov dugi boravak u Raku. Tek tada komunikacija izlazi iz dugog procesa emocionalne revizije i poprima otvoreniji, izravniji ton.

Tko će ciklus osjetiti najizravnije

Najizravniji utjecaj osjetit će osobe koje u natalnoj karti imaju Sunce, Mjesec, Merkur, Veneru, Mars ili Ascendent između 16° i 26° Raka, Jarca, Ovna ili Vage.

Planeti i važne točke u Raku primit će konjunkciju pa će se teme odnositi na identitet, odluke, osjećaje ili odnose, ovisno o uključenom planetu. Položaji u Jarcu primit će opoziciju i otvoriti pitanje ravnoteže između privatnih potreba i vanjskih zahtjeva. Položaji u Ovnu i Vagi primit će kvadrat pa će tražiti konkretan izbor, promjenu načina komunikacije ili drukčiju raspodjelu odgovornosti.

Važna je i natalna kuća kroz koju Merkur prolazi. Ondje će se odvijati glavni dio priče. U četvrtoj kući naglasak pada na dom i obitelj, u sedmoj na partnerstva, u desetoj na karijeru i javne odluke, a u prvoj na identitet, tijelo i osobni smjer. Bez natalne karte opća simbolika daje temu, dok kuća pokazuje područje života.

Kako ovaj ciklus pretvoriti u koristan proces

Najbolji odgovor na Merkurovu sjenu je svjesno usporavanje ondje gdje pogreška nosi ozbiljne posljedice. Vrijedi pročitati dokument još jednom, potvrditi vrijeme sastanka, spremiti sigurnosnu kopiju, provjeriti kartu putovanja i ostaviti dovoljno prostora između obveza.

U odnosima najviše koristi donosi precizno pitanje. Obrana od značenja koje smo sami pripisali tuđim riječima samo produbljuje nesporazum. Merkur u Raku lako pretvara stari osjećaj u sadašnji zaključak. Kada prepoznamo tu razliku, razgovor postaje pošteniji.

Velike odluke ostaju moguće uz jasne podatke, realne rokove i spremnost na naknadnu prilagodbu. Ako nešto već dugo planirate, imate dovoljno informacija i razumijete uvjete, nastavak je sasvim moguć. Rizik raste kada se djeluje pod pritiskom, bez provjere ili samo zato što emocionalna nelagoda traži trenutačno rješenje.

Ovaj ciklus najviše koristi ljudima koji pristaju revidirati vlastitu priču. Sjećanje je selektivno, obiteljski odnosi imaju više verzija istog događaja, a osjećaj sigurnosti često ovisi o obrascima koje smo davno usvojili. Merkur kroz Raka traži da ih napokon izgovorimo, provjerimo i odlučimo služe li nam još.

Ono što počinje u sjeni traži tri pogleda

Od 13.6. do 7.8. Merkur tri puta prolazi između 16°19′ i 26°15′ Raka. Prvi prolazak pokazuje temu. Retrogradni prolazak otkriva propuštene dijelove. Završni prolazak donosi odluku koja se oslanja na potpuniju sliku.

Zato događaje nakon 13.6. vrijedi promatrati pažljivo. Ono što se ponovi nosi važnu informaciju. Ono što se uspori traži bolju pripremu. Ono što se vrati još čeka završni oblik.

Merkurova sjena 2026. usmjerava pažnju prema domu, obitelji, emocionalnoj memoriji i načinu na koji govorimo kada se osjećamo nesigurno. Najvažniji zadatak bit će razlikovati činjenicu od pretpostavke, sadašnju situaciju od stare rane te iskrenu potrebu od obrambene reakcije.

Nakon takve revizije retrogradni Merkur dobiva jasnu funkciju: pomaže nam urediti ono što nam je osobno važno.

Suzana Dulčić/ATMA

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