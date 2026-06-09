Restorani uvode velika pravila od 2026: Ukida se kečap u kesicama. Gostima se to ne sviđa

Na snagu stupa nova uredba kojom se zabranjuje korištenje jednokratne plastične ambalaže za dodatke jelima poput kečapa, majoneze i sličnih proizvoda.

Prema novim pravilima Evropske unije, ugostiteljski objekti više neće smjeti koristiti jednokratna plastična pakovanja za dodatke jelima. Zabrana obuhvata i pakovanja džemova, sosova, mlijeka za kafu, šećera i drugih začina.

Umjesto njih, restorani i kafići morat će preći na višekratne dozatore ili zajedničke posude iz kojih će gosti sami uzimati željene dodatke.

Izuzeci od pravila

Ipak, uredba predviđa određene izuzetke. Pravilo se ne odnosi na ambalažu koja se daje uz hranu za ponijeti namijenjenu neposrednoj konzumaciji, kao ni na situacije u kojima je takvo pakovanje neophodno iz zdravstvenih i higijenskih razloga, na primjer u bolnicama ili domovima za starije.

Građani podijeljeni oko nove mjere

Nova mjera dio je šire evropske strategije usmjerene na smanjenje količine plastičnog otpada. Međutim, reakcije javnosti za sada su podijeljene.

Dok jedni smatraju da je riječ o logičnom koraku ka održivijem poslovanju i zaštiti okoliša, drugi upozoravaju na moguće higijenske probleme.

Jedan korisnik društvenih mreža podržao je odluku i ocijenio da su jednokratna pakovanja nepotrebno rasipanje resursa:

„U restoranima bi trebalo da postoje velike boce ili dozeri s pumpicom i male papirne čašice. Ako hranu nosite kući, kečap svakako možete imati kod kuće“, napisao je.

Drugi korisnik također je pozdravio novu uredbu:

„Odlično, apsolutno prezirem te kesice.“

Pojavile se i zabrinutosti zbog higijene

S druge strane, dio građana nije uvjeren da će novo rješenje biti praktično.

„Nekada su velike boce kečapa bile sasvim uobičajene. Zatim su ih, zbog higijenskih standarda, zamijenila jednokratna pakovanja. A sada se i ona zabranjuju“, napisao je jedan korisnik.

Drugi je ukazao upravo na problem higijene:

„Zajedničke boce kečapa uvijek su ljepljive i pune otisaka prstiju desetina nepoznatih ljudi.“

Iako će nova pravila značajno smanjiti količinu plastičnog otpada, ostaje da se vidi kako će ih ugostitelji provesti u praksi i da li će gosti prihvatiti promjene koje ih očekuju već od ljeta 2026. godine.

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