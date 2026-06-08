Hiron se nakon više od 40 godina vraća u Bika: Evo šta od 19.6. donosi svakom znaku

Lavovi rođeni na početku znaka mogu ovaj tranzit osjetiti osobito snažno. Hiron iz Bika gradi napet odnos s njihovim Suncem i traži redefiniranje uspjeha. Sljedeće godine tražit će hrabrost da izgradite karijeru koja odgovara Vašim stvarnim vrijednostima. Vodenjaci, tijekom ljeta mogu se otvoriti stara obiteljska pitanja, sjećanja ili osjećaj da nigdje ne pripadate potpuno. Promjene vezane uz dom i obitelj mogu snažnije utjecati na Vaš unutarnji mir.

Hiron 19.6.2026. prelazi iz Ovna u znak Bika, gdje će se zadržati do 18.9. Njegov povratak u ovaj znak nakon više od četiri desetljeća otvara novo poglavlje koje će obilježiti odnos prema vlastitoj vrijednosti, novcu, tijelu i osjećaju životne sigurnosti.

Tijekom 2026. zadržat će se u Biku kratko pa će ovo razdoblje poslužiti kao uvod u glavni i kontinuirani dio višegodišnjeg ciklusa koji počinje njegovim ponovnim ulaskom u Bika 14.4.2027.

Prve teme pojavit će se brzo i vrlo konkretno. Mnogi će jasnije vidjeti koliko njihov mir ovisi o materijalnoj sigurnosti, tuđem priznanju, fizičkom izgledu, imovini ili osjećaju da uvijek moraju imati dovoljno za svaku moguću situaciju. Hiron u Biku otvara upravo ona mjesta na kojima se osjećaj vrijednosti tijekom godina povezao sa strahom od gubitka.

Hiron 19.6. prelazi iz Ovna u Bika

U astrološkoj simbolici Hiron pokazuje područje duboke osjetljivosti, staru ranu koju čovjek često pokušava zaštititi, prikriti ili nadoknaditi. Njegovi tranziti iznose tu temu na površinu kako bi se odnos prema njoj mogao promijeniti.

Hiron je posljednjih godina prolazio kroz Ovna i usmjeravao pažnju na identitet, samostalnost, hrabrost, pravo na postojanje i sposobnost da zauzmemo svoje mjesto. Mnogi su se suočavali s pitanjima osobne snage, potisnute ljutnje, ranjenog ponosa i osjećaja da se za vlastite potrebe moraju stalno boriti.

Ulaskom u Bika težište se premješta. Sada se otvaraju pitanja vrijednosti, stabilnosti i unutarnjeg oslonca. Koliko vjerujete da zaslužujete miran život? Koliko se sigurno osjećate kada ne možete kontrolirati budućnost? Na čemu gradite samopoštovanje? Što se događa kada nestane vanjska potvrda na koju ste se oslanjali?

Bik pripada elementu zemlje. Povezan je s novcem, hranom, tijelom, prirodom, imovinom, osobnim vrijednostima, uživanjem i sposobnošću da stvaramo čvrste temelje. Hiron će tijekom prolaska kroz ovaj znak pokazivati gdje su ti temelji oslabljeni strahom, iskustvom oskudice ili dubokim uvjerenjem da sigurnost uvijek može nestati.

Rana vlastite vrijednosti dolazi u prvi plan

Jedna od središnjih tema Hirona u Biku bit će odnos između osobne vrijednosti i vanjskih rezultata.

Ljudi često procjenjuju sebe prema zaradi, položaju, izgledu, produktivnosti ili onome što posjeduju. Takav sustav može dugo djelovati stabilno. Problem postaje vidljiv kada se okolnosti promijene. Gubitak posla, financijska neizvjesnost, promjena izgleda, starenje ili uspjeh druge osobe tada snažno pogađaju unutarnji osjećaj vrijednosti.

Hiron u Biku pokazuje gdje je samopoštovanje postalo ovisno o dokazivanju. Netko će prepoznati da radi iznad svojih granica jer duboko vjeruje da vrijedi samo kada je koristan. Druga osoba shvatit će da traži potvrdu kroz izgled, status ili materijalne predmete. Netko će godinama ostajati u odnosu koji ga iscrpljuje jer se boji da bez te osobe neće imati dovoljno emocionalne ili financijske sigurnosti.

Ovaj tranzit traži iskren pogled na takve obrasce. Vrijednost koja ovisi o vanjskim okolnostima uvijek ostaje nestabilna. Dovoljna je jedna promjena da se cijela slika o sebi počne rušiti.

Hiron u Biku uči nas graditi stabilniji odnos prema sebi. Taj proces zahtijeva vrijeme, iskustvo i spremnost da se prepoznaju stara uvjerenja o tome što zaslužujemo.

Stari obrasci izlaze na površinu

Pitanja novca tijekom ovog ciklusa dobit će snažnu psihološku dimenziju. Financijske odluke često proizlaze iz iskustava koja smo stekli mnogo prije nego što smo počeli samostalno zarađivati.

Netko je odrastao u okruženju u kojem je novca uvijek nedostajalo. Netko je slušao stalne rasprave o troškovima. Netko je rano naučio da se ljubav pokazuje poklonima. Netko je prihvatio uvjerenje da bogatstvo donosi krivnju, pohlepu ili osudu. Takva iskustva kasnije oblikuju način na koji zarađujemo, trošimo, štedimo i primamo.

Hiron u Biku izvlači te obrasce iz pozadine. Strah od oskudice može se pojaviti čak i kod ljudi koji objektivno imaju dovoljno. Kompulzivno trošenje može postati način ublažavanja emocionalne praznine. Pretjerana štednja može biti pokušaj stvaranja apsolutne kontrole. Odbijanje primjerene naknade za vlastiti rad često otkriva teškoću s primanjem i priznavanjem osobne vrijednosti.

Tijekom prvog boravka Hirona u Biku korisno je pratiti emocionalne reakcije koje se pojavljuju uz novac. Osjećaj srama, zavisti, krivnje, straha ili napetosti daje važnu informaciju. Upravo ondje postoji tema koja zahtijeva dublje razumijevanje.

Na kolektivnoj razini jačat će rasprave o cijeni osnovnih potreba, raspodjeli resursa, vlasništvu, dugovima, hrani, zemlji i održivosti. Hiron razotkriva ranjivost sustava na koje se ljudi oslanjaju. Njegov prolazak kroz Bika otvorit će pitanja o tome koliko su postojeće strukture pravedne, stabilne i dostupne običnom čovjeku.

Tijelo će tražiti drugačiji odnos

Bik je snažno povezan s fizičkim tijelom i osjetilima. Hiron u ovom znaku usmjerava pažnju na iskustva zbog kojih je osoba izgubila prirodan osjećaj ugode u vlastitom tijelu.

Tu pripadaju sram zbog izgleda, stalna usporedba s drugima, osjećaj da tijelo mora zadovoljiti određene standarde i teškoća u prihvaćanju njegovih promjena. Mnogi su naučili tijelo promatrati kao projekt koji stalno treba popravljati. Hrana, težina, starenje i fizička privlačnost zbog toga postaju izvor trajne napetosti.

Hiron u Biku vraća svijest o tijelu kao mjestu stvarnog životnog iskustva. Tijelo nosi umor, zadovoljstvo, napetost, glad, potrebu za odmorom i reakcije koje razum često pokušava zanemariti. Tijekom ovog tranzita bit će teže nastaviti život u ritmu koji iscrpljuje organizam.

Potreba za sporijim tempom, redovitijim odmorom, prirodom i jednostavnijim navikama postat će izraženija. Bik traži konkretnost. Promjena se ovdje ne ostvaruje velikim obećanjima, već svakodnevnim postupcima koji postupno vraćaju povjerenje u vlastito tijelo.

Odnos prema uživanju također dolazi u fokus. Ljudi koji su naučili da se odmor mora zaslužiti mogli bi osjetiti koliko im je teško mirno primiti zadovoljstvo. Drugi će prepoznati da uživanje koriste kao bijeg od nezadovoljstva. Hiron otvara prostor za zreliji odnos prema ugodi, onaj koji ne stvara krivnju i ne vodi u pretjerivanje.

Nakon Urana ostaju pitanja koja više ne možemo zaobići

Ulazak Hirona u Bika dolazi nakon završetka dugog Uranova prolaska kroz isti znak. Uran je od 2018. pokretao snažne promjene u područjima novca, vrijednosti, prehrane, poljoprivrede, prirodnih resursa i odnosa prema tijelu. Mnogi su tijekom tih godina prošli kroz financijske promjene, drukčiji način rada i ozbiljno preispitivanje životnih prioriteta.

Uran je pomicao ono što je djelovalo čvrsto. Hiron sada pokazuje emocionalne posljedice tih promjena.

Nakon godina nestabilnosti ljudi su umorni od stalnog prilagođavanja. Potreba za sigurnošću postala je snažnija, ali stari modeli više ne pružaju jednaku zaštitu. Hiron u Biku postavlja pitanje kako izgraditi stabilnost u svijetu u kojem se okolnosti brzo mijenjaju.

Odgovor neće doći kroz potpuno uklanjanje neizvjesnosti. Stabilnost se gradi kroz jasne vrijednosti, realan odnos prema resursima, praktične sposobnosti i dublje povjerenje u vlastitu sposobnost prilagodbe. Vanjski svijet ne može dati trajno jamstvo. Unutarnji oslonac zato postaje presudan.

Venera i Pluton određuju ton ulaska

Bikom vlada Venera, a njezin položaj u trenutku Hironova ulaska daje važan kontekst cijelom tranzitu.

Samo dva dana prije ulaska Hirona u Bika, Venera u Lavu formira opoziciju s retrogradnim Plutonom u Vodenjaku. Ovaj aspekt pojačava teme moći, želje, kontrole, privlačnosti, novca i potrebe za priznanjem.

Venera u Lavu želi biti viđena, cijenjena i voljena. Pluton u Vodenjaku razotkriva dinamiku moći unutar odnosa i grupa. Njihova opozicija iznosi na površinu pitanje koliko vlastitu vrijednost predajemo u tuđe ruke.

Potreba za pažnjom lako se povezuje sa strahom od odbacivanja. Želja za ljubavlju može se pretvoriti u borbu za kontrolu. Financijska sigurnost može postati sredstvo upravljanja drugima. Društveni status može skrivati duboku nesigurnost.

Hiron ulazi u Bika dok su te teme još snažne. Zbog toga će početak tranzita biti povezan s jasnim uvidima u odnose u kojima se ljubav, novac, privlačnost i moć međusobno isprepliću.

Sunce u sekstilu s Hironom otvara prostor za svjesnu promjenu

Dva dana nakon Hironova ulaska u Bika, 21.6., Sunce na početku Raka formira sekstil s Hironom na početku Bika.

Ovo je podržavajući aspekt između vode i zemlje. Sunce u Raku usmjerava pažnju na emocionalnu sigurnost, dom, obitelj, pripadanje i unutarnji osjećaj zaštićenosti. Hiron u Biku govori o materijalnoj i tjelesnoj sigurnosti.

Njihov sekstil povezuje dvije važne potrebe: potrebu da se osjećamo emocionalno prihvaćeno i potrebu da imamo čvrsto tlo pod nogama.

Dani oko 21.6. donose mogućnost da jasnije razumijemo kako obiteljska iskustva utječu na današnji odnos prema novcu i vrijednosti. Netko će prepoznati da i dalje živi prema pravilima koja je usvojio u djetinjstvu. Netko će uvidjeti da sigurnost traži kroz pretjerano vezivanje, kontrolu ili gomilanje. Netko će prvi put osjetiti da može odabrati drukčiji način.

Sekstil stvara priliku, ali traži svjesno sudjelovanje. Razgovor, konkretna odluka, promjena navike ili postavljanje granice mogu pokrenuti važan proces.

Jupiter u Lavu povećava sve što je bilo potisnuto

Početkom srpnja/jula, 2.7., Jupiter na početku Lava formira kvadrat s Hironom na početku Bika. Ovaj aspekt snažno povećava teme otvorene Hironovim ulaskom.

Jupiter u Lavu želi rast, priznanje, kreativnost, velikodušnost i pravo na izražavanje. Hiron u Biku pokazuje osjetljivost povezanu s vrijednošću i sigurnošću. Njihov kvadrat može pojačati potrebu da se osjećaj unutarnje praznine nadoknadi većom potrošnjom, dramatičnim dokazivanjem, traženjem pažnje ili stvaranjem slike uspjeha.

U tom razdoblju lako se pretjera. Financijske odluke mogu biti vođene ponosom. Želja za priznanjem može potaknuti riskantne poteze. Tuđi uspjeh može otvoriti staru ranu manje vrijednosti.

Jupiter također širi svijest. Ono što postane vidljivo tijekom ovog kvadrata pruža priliku za važan uvid. Čovjek može jasno prepoznati razliku između stvarne želje i potrebe da drugima dokaže vlastitu vrijednost.

Venera u Djevici donosi prvi konkretan odgovor

Dana 10.7. Venera u Djevici formira trigon s Hironom u Biku. Istoga dana Sjeverni mjesečev čvor u Ribama gradi sekstil s Hironom.

Nakon intenzivnijeg početka srpnja/jula dolazi prizemljenija energija. Venera u Djevici pomaže kroz praktične odluke, organizaciju, razboritost i spremnost da se život uređuje korak po korak.

Ovo je povoljno vrijeme za realan pregled troškova, promjenu svakodnevnih navika, uređenje doma, rješavanje praktičnih pitanja i povratak jednostavnijem ritmu. Mali postupci tada imaju veću vrijednost od velikih izjava.

Sekstil Sjevernog mjesečevog čvora s Hironom pokazuje da susret s osjetljivom temom može usmjeriti osobu prema važnom sljedećem koraku. Stara rana tada prestaje određivati svaku odluku. Iskustvo postaje izvor zrelosti, razumijevanja i boljeg izbora.

Za koga će tranzit biti najsnažniji

Tijekom 2026. Hiron će stići samo do 0°52′ Bika. Zbog toga će ovaj prvi ulazak najviše osjetiti ljudi koji u natalnoj karti imaju planete, Ascendent, Medium Coeli ili druge važne točke na samom početku fiksnih znakova.

Bikovi s položajima na 0° i 1° ulaze u razdoblje vrlo osobnog suočavanja s identitetom, tijelom, vrijednošću i osjećajem sigurnosti. Pitanja koja su dugo bila prisutna u pozadini sada postaju jasna.

Lavovi će se suočavati s odnosom između potrebe za priznanjem i stvarnog samopoštovanja. Škorpioni će snažnije osjećati teme povjerenja, dijeljenja resursa i emocionalne vezanosti. Vodenjaci će preispitivati sigurnost, pripadanje i cijenu koju plaćaju kako bi zadržali slobodu ili određenu poziciju.

Osobe s planetima na posljednjim stupnjevima Ovna, Raka, Vage i Jarca i dalje će osjećati završnu fazu Hironova prolaska kroz Ovna. Hiron se u rujnu/septembru vraća u taj znak pa će neke teme vezane uz identitet, granice i pravo na vlastitu volju još jednom tražiti pažnju.

Prvi nagovještaj procesa koji traje godinama

Hiron će 3.8. krenuti retrogradno na 0°52′ Bika. Prema hrvatskom vremenu, 18.9. vratit će se u Ovna, gdje će završavati prethodno poglavlje. U Bika ponovno ulazi 14.4.2027. i tada započinje njegov puni višegodišnji prolazak kroz ovaj znak.

Razdoblje od 19.6. do 18.9. zato treba promatrati kao prvi jasan nagovještaj budućih tema. Događaji, razgovori i unutarnje reakcije iz tih mjeseci pokazat će gdje se nalazi najosjetljivija točka.

Vrijedi obratiti pažnju na situacije povezane s novcem, tijelom, samopoštovanjem, osjećajem pripadnosti i potrebom za kontrolom. Ono što se sada otvori vjerojatno će se vratiti u širem obliku tijekom 2027. i narednih godina.

Hiron u Biku traži stvarnu i održivu sigurnost. Ona počinje jasnim razumijevanjem vlastitih vrijednosti, realnim odnosom prema materijalnom svijetu i sposobnošću da svoju vrijednost ne predajemo promjenjivim okolnostima.

Od 19.6. počinjemo učiti koliko vrijedi ono što se ne može kupiti, izgubiti na tržištu ili potvrditi tuđim odobravanjem. Upravo tu nastaje oslonac koji može izdržati promjene.

Što može očekivati svaki znak pojedinačno

Najizraženiji utjecaj tijekom 2026. osjetit će osobe koje imaju podznak, Sunce, Mjesec ili osobne planete na samom početku Bika, Lava, Škorpiona i Vodenjaka.

Ovan

Nakon dugog prolaska Hirona kroz Vaš znak, pozornost se postupno premješta na novac, zaradu, osobne resurse i osjećaj vlastite vrijednosti. Tijekom prethodnih godina preispitivali ste tko ste, koliko slobodno pokazujete svoju osobnost i imate li pravo zauzeti svoje mjesto. Sada slijedi pitanje koliko cijenite ono što jeste i što nudite.

Od 19.6. mogu se otvoriti stare nesigurnosti povezane s prihodima, imovinom ili strahom da ćete ostati bez oslonca. Netko će shvatiti da svoj rad godinama naplaćuje manje nego što vrijedi. Netko će jasnije vidjeti koliko njegov osjećaj sigurnosti ovisi o stanju na računu, partnerovu prihodu ili posjedovanju određenih stvari.

Ovo razdoblje traži realan odnos prema novcu i vlastitim sposobnostima. Važno je prepoznati gdje podcjenjujete sebe, gdje trošite kako biste ublažili unutarnje nezadovoljstvo i gdje materijalnu sigurnost koristite kao jedino mjerilo uspjeha.

Prvi korak može biti sasvim praktičan: jasniji proračun, bolja cijena vlastitog rada ili odluka da prestanete ulagati energiju u ono što Vam ne donosi stvarnu vrijednost.

Bik

Ulazak Hirona u Vaš znak započinje duboko osoban ciklus. U prvi plan dolaze identitet, tijelo, samopouzdanje, način na koji se predstavljate svijetu i osjećaj da smijete biti vidljivi takvi kakvi jeste.

Tijekom ljeta mogu se aktivirati iskustva zbog kojih ste počeli sumnjati u vlastitu privlačnost, sposobnosti ili pravo da živite prema svojim vrijednostima. Moguće je da ćete postati osjetljiviji na tuđe procjene, promjene izgleda ili situacije u kojima se osjećate zanemareno. Najsnažnije će reagirati Bikovi rođeni na samom početku znaka te osobe koje imaju važne natalne položaje oko 0° i 1° Bika.

Hiron Vas usmjerava prema iskrenijem odnosu sa sobom. Tijelo će jasnije pokazivati gdje ste predugo išli protiv vlastitih potreba. Odnosi će pokazati gdje ste šutjeli kako biste sačuvali mir.

Poslovne situacije razotkrit će mjesta na kojima ste pristajali na manje. Ovo je početak sporog procesa u kojem se osobna vrijednost više neće temeljiti samo na izdržljivosti, korisnosti ili tuđem odobravanju.

Blizanci

Hiron ulazi u područje podsvijesti, povlačenja, završetaka i svega što ste dugo držali izvan pogleda. Tijekom ovog kratkog boravka u Biku mogu se vratiti stare emocije, snovi, sjećanja ili strahovi koje niste potpuno obradili.

Možete osjetiti snažniju potrebu za samoćom, odmorom i smanjenjem vanjske buke. Um koji je navikao stalno analizirati i tražiti nova objašnjenja sada će trebati prostor u kojem ne mora odmah pronaći odgovor. Potisnuta tuga, osjećaj krivnje ili umor mogu se pokazati kroz tijelo, nesanicu i pad koncentracije.

Važno je obratiti pažnju na obrasce samosabotiranja. Možda se povlačite upravo kada Vam se približi nešto dobro. Možda stalno ostajete dostupni drugima kako ne biste morali čuti vlastite potrebe.

Hiron ovdje traži mir, iskrenost i završavanje unutarnjih priča koje su izgubile svoju stvarnu snagu. Razdoblje do 18.9. daje Vam prvi uvid u ono što ćete od 2027. mnogo dublje razrješavati.

Rak

Hiron u Biku aktivira područje prijateljstava, grupa, zajednice, društvenih kontakata i dugoročnih planova. Pitanje pripadnosti postaje važnije. Jasnije ćete osjećati gdje ste prihvaćeni, gdje se samo prilagođavate i u kojim odnosima više ne možete biti svoji.

Stara iskustva isključenosti mogu se ponovno javiti. Netko će se udaljiti od društva u kojem se dugo osjećao nevidljivo. Netko će prepoznati da održava prijateljstva iz navike, osjećaja dužnosti ili straha od usamljenosti. Mogu se promijeniti i ciljevi koje ste godinama smatrali važnima.

Ovaj tranzit pomaže Vam pronaći ljude s kojima dijelite stvarne vrijednosti. Kvaliteta odnosa postaje važnija od broja kontakata. Novi planovi razvijat će se sporije, ali će imati čvršću osnovu.

Obratite pozornost na susrete i odluke između 19.6. i 18.9. jer mogu nagovijestiti zajednice, projekte i prijateljstva koja će obilježiti sljedeće godine.

Lav

Hiron ulazi u područje karijere, javnog položaja, ugleda i odnosa prema autoritetu. Tijekom ovog razdoblja mogu se otvoriti pitanja uspjeha, vidljivosti i profesionalnog priznanja. Ono što ste postigli možda Vam više neće biti dovoljno ako iza toga ne osjećate smisao i osobno zadovoljstvo.

Moguće su situacije u kojima ćete se osjećati nedovoljno cijenjeno ili ćete snažnije reagirati na kritiku nadređenih i javnosti. Netko će shvatiti da godinama pokušava ostvariti cilj koji su mu odredili obitelj, društvo ili potreba za dokazivanjem. Netko će se suočiti sa strahom od preuzimanja veće odgovornosti.

Lavovi rođeni na početku znaka mogu ovaj tranzit osjetiti osobito snažno. Hiron iz Bika gradi napet odnos s njihovim Suncem i traži redefiniranje uspjeha.

Vaša profesionalna vrijednost ne svodi se na titulu, položaj ili količinu pažnje koju dobivate. Sljedeće godine tražit će hrabrost da izgradite karijeru koja odgovara Vašim stvarnim vrijednostima.

Djevica

Hiron prolazi područjem obrazovanja, svjetonazora, vjere, putovanja i životnog smisla. Mogu se otvoriti stare nesigurnosti povezane sa znanjem, školovanjem ili osjećajem da nemate dovoljno iskustva kako biste govorili o nečemu što dobro poznajete.

Neki će preispitati uvjerenja na kojima su dugo temeljili životne odluke. Drugi će osjetiti potrebu za dodatnim učenjem, promjenom profesionalnog smjera ili povratkom temi koju su nekada napustili.

Susret s drukčijim kulturama, ljudima i idejama može pokazati koliko ste se držali poznatog samo zato što Vam je pružalo osjećaj kontrole.

Hiron u ovom području traži znanje koje ima praktičnu vrijednost. Vaše iskustvo, uključujući pogreške i razdoblja sumnje, može postati ono iz čega ćete kasnije učiti druge. Tijekom ovog prvog ulaska u Bika obratite pažnju na teme koje Vas snažno privlače. One mogu postati važan dio Vašeg razvoja tijekom sljedećih godina.

Vaga

Hiron u Biku aktivira područje zajedničkog novca, dugova, kredita, nasljedstva, intimnosti, povjerenja i emocionalne ovisnosti. Ovo je osjetljivo razdoblje u kojem se jasnije vide odnosi unutar kojih novac i osjećaji postaju teško razdvojivi.

Možete prepoznati koliko Vas strah od gubitka veže uz osobu, posao ili financijski dogovor koji Vam više ne odgovara. Mogu se otvoriti razgovori o podjeli troškova, ulaganju, dugovanjima ili odgovornosti prema zajedničkoj imovini. U bliskim odnosima pojavit će se pitanja povjerenja, ranjivosti i sposobnosti da drugoj osobi pokažete ono što obično skrivate.

Ovaj tranzit traži jasne dogovore i emocionalnu iskrenost. Sve što se temelji na neizgovorenim očekivanjima postaje osjetljivije. Razdoblje do 18.9. daje priliku da uočite gdje ste svoju sigurnost prepustili tuđim odlukama.

Financijska i emocionalna samostalnost postat će važan dio procesa koji se nastavlja 2027.

Škorpion

Hiron se kreće područjem partnerskih odnosa, braka, poslovnih suradnji i važnih ugovora. Odnosi postaju ogledalo kroz koje jasnije vidite vlastite rane povezane s povjerenjem, odbacivanjem, odanošću i osjećajem osobne vrijednosti.

Možete snažnije reagirati na partnerovu udaljenost, kritiku ili promjenu ponašanja. Stare priče o tome da Vas drugi ne biraju, ne cijene ili ne razumiju mogu se vratiti kroz novu situaciju. Škorpioni rođeni na samom početku znaka ovaj će utjecaj osjećati izraženije.

Hiron u Biku traži stabilnije i otvorenije odnose. Pitanje će biti koliko možete ostati bliski s nekim bez potrebe da kontrolirate ishod. Partnerstva koja imaju zdravu osnovu mogu postati dublja kroz iskrene razgovore.

Odnosi izgrađeni na strahu, financijskoj ovisnosti ili stalnom dokazivanju pokazat će gdje je potrebna promjena. Tijekom ljeta dobit ćete prvi nagovještaj tema koje će obilježiti Vaše odnose u godinama koje dolaze.

Strijelac

Hiron ulazi u područje svakodnevnog rada, zdravlja, navika, obveza i odnosa prema korisnosti. Možete postati svjesniji cijene koju tijelo plaća zbog tempa kojim živite. Umor, napetost i pad motivacije pokazat će gdje Vaša svakodnevica više nema dobru ravnotežu.

Na poslu se mogu otvoriti pitanja vrijednosti, naknade i raspodjele odgovornosti. Netko će shvatiti da preuzima tuđe zadatke kako bi dokazao da je potreban. Netko će prepoznati koliko ga iscrpljuje radno okruženje u kojem se trud podrazumijeva, a priznanje izostaje.

Ovo je dobro razdoblje za uvođenje jednostavnih i održivih navika. Tijelu će više odgovarati dosljednost od naglih promjena.

Manje obveza, kvalitetnija prehrana, redovit odmor i jasnije granice na poslu mogu učiniti veliku razliku. Hiron Vas uči da Vaša vrijednost postoji i u danima kada ne postižete maksimalne rezultate.

Jarac

Hiron prolazi područjem ljubavi, kreativnosti, djece, uživanja i osobnog izražavanja. Otvaraju se pitanja koliko si dopuštate radost, spontanost i stvaranje bez potrebe da sve ima praktičnu svrhu.

Može se pojaviti stara nesigurnost povezana s talentom, privlačnošću ili strahom da će drugi odbaciti ono što iskreno pokažete. Netko će ponovno razmišljati o kreativnom projektu koji je odavno napustio. Netko će kroz ljubavni odnos vidjeti koliko teško prima pažnju i nježnost bez potrebe da ih prethodno zasluži.

U odnosu s djecom mogu se aktivirati vlastita iskustva iz djetinjstva. To donosi priliku da prepoznate obrasce koje više ne želite prenositi. Hiron u Biku postupno vraća kontakt s jednostavnim zadovoljstvima.

Tijekom ovog prvog razdoblja važno je primijetiti što Vas istinski veseli i gdje ste postali pretjerano ozbiljni prema sebi.

Vodenjak

Hiron aktivira područje doma, obitelji, korijena, prošlosti i emocionalne sigurnosti. Tijekom ljeta mogu se otvoriti stara obiteljska pitanja, sjećanja ili osjećaj da nigdje ne pripadate potpuno. Promjene vezane uz dom i obitelj mogu snažnije utjecati na Vaš unutarnji mir.

Vodenjaci rođeni na početku znaka osjetit će ovaj tranzit intenzivnije. Mogu se suočiti s razlikom između slike neovisnosti koju pokazuju svijetu i potrebe za sigurnim mjestom na kojem ne moraju ništa dokazivati.

Obiteljski obrasci povezani s novcem, imovinom i raspodjelom odgovornosti također mogu doći u prvi plan. Netko će uređivati dom, rješavati pitanje vlasništva ili mijenjati mjesto stanovanja.

Netko će prvi put jasno postaviti granice članovima obitelji. Hiron Vas vodi prema stvaranju sigurnosti koja ne ovisi o ponavljanju starih obiteljskih pravila.

Ribe

Hiron ulazi u područje komunikacije, razmišljanja, učenja, odnosa s braćom i sestrama te svakodnevnog okruženja. Tijekom ovog tranzita možete jasnije vidjeti koliko su Vas tuđe riječi tijekom života oblikovale.

Stare kritike, osjećaj da Vas nitko ne sluša ili strah da ćete reći nešto pogrešno mogu ponovno postati osjetljivi. Neki će izbjegavati važne razgovore, dok će drugi osjetiti potrebu napokon izgovoriti ono što su dugo zadržavali za sebe.

Hiron u Biku traži mirniji, jasniji i sigurniji način izražavanja. Vaše riječi dobivaju veću težinu kada proizlaze iz iskustva i osobnih vrijednosti. Povoljno je vrijeme za pisanje, učenje, razgovor sa stručnom osobom i popravljanje odnosa u kojima su nesporazumi dugo ostali neriješeni.

Tijekom ovog prvog ulaska u Bika mogu se pojaviti teme o kojima ćete sljedećih godina mnogo govoriti, pisati ili podučavati druge. Upravo iskustvo zbog kojeg ste se nekada osjećali neshvaćeno može postati temelj Vašeg autentičnog glasa.

Prvi uvid u ciklus koji se nastavlja 2027.

Razdoblje od 19.6. do 18.9. donosi početni uvid u područje života koje će Hiron temeljito mijenjati nakon povratka u Bika 14.4.2027. Tijekom 2026. neće se razviti cijela priča. Pojavit će se prve situacije, razgovori i unutarnje reakcije koje pokazuju gdje postoji osjetljiva točka.

Najvažnije je pratiti ono što se ponavlja. Financijska odluka, odnos prema tijelu, osjećaj nepripadanja, profesionalna nesigurnost ili pitanje povjerenja mogu pokazati smjer budućeg procesa.

Hiron u Biku djeluje polako i konkretno. Promjena počinje ondje gdje prestajemo zanemarivati vlastite potrebe i počinjemo graditi sigurnost koja ima stvaran temelj.

Suzana Dulčić/ATMA

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