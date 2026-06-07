Veliki tarot horoskop za drugi dio 2026. – Prognoza za sve znakove Zodijaka…

Karta Kočije stavlja Ovnove pred razdoblje snažnog napretka. Sve ono što je tijekom prvog dijela godine bilo usporeno, odgođeno ili opterećeno vanjskim okolnostima počinje se kretati. Pred Vama je cilj koji zahtijeva punu koncentraciju. Imat ćete dovoljno energije za ostvarenje svojih planova, ali ćete morati jasno odrediti prioritete. Karta Kule donosi Vodenjacima razdoblje snažnih i brzih promjena. Situacija koja je dugo izgledala stabilno pokazat će svoje slabosti. Ono što se održavalo iz navike, straha ili potrebe za prividnom sigurnošću više neće moći ostati u istom obliku.

Druga polovica 2026. godine neće biti razdoblje mirovanja. Tarot najavljuje završetke koji otvaraju nova vrata, susrete koji mijenjaju planove i odluke koje se više neće moći odgađati.

Za neke znakove slijedi snažan ljubavni preokret, drugima dolazi prilika za poslovni i financijski napredak, dok će se pojedini pripadnici Zodijaka morati suočiti s istinom koju već dugo osjećaju, ali je još nisu spremni izgovoriti.

Energije od srpnja/jula do prosinca/decembra bit će intenzivne, ali i oslobađajuće. Ono što nema čvrste temelje moglo bi se raspasti, dok će odnosi, ideje i životni planovi koji imaju stvarnu vrijednost dobiti priliku za rast.

Tarot karte otkrivaju gdje nas očekuju najveći izazovi, ali i područja u kojima nam se otvaraju neočekivane mogućnosti. Nekima će druga polovica godine donijeti zatvaranje važnog poglavlja, nekima povratak nade, a nekima nagradu za trud koji dugo nije bio prepoznat.

Otkrijte koja karta prati Vaš znak i kakvu Vam poruku donosi za drugi dio 2026. godine.

OVAN – KOČIJA

Pokret · Usmjerenost · Ambicija · Pobjeda · Samokontrola

Karta Kočije stavlja Ovnove pred razdoblje snažnog napretka. Sve ono što je tijekom prvog dijela godine bilo usporeno, odgođeno ili opterećeno vanjskim okolnostima počinje se kretati. Pred Vama je cilj koji zahtijeva punu koncentraciju. Imat ćete dovoljno energije za ostvarenje svojih planova, ali ćete morati jasno odrediti prioritete.

U drugom dijelu 2026. više nećete imati strpljenja za neodređene dogovore i ljude koji stalno mijenjaju mišljenje. Preuzet ćete vodstvo ondje gdje ste ranije čekali tuđu odluku. Velik dio Vašeg uspjeha ovisit će o sposobnosti da obuzdate nagle reakcije. Brzina će Vam koristiti kada je prati dobar plan.

Poruka tarota: Odaberite smjer i ostanite mu vjerni. Rasipanje snage na nekoliko ciljeva odjednom udaljava Vas od rezultata koji Vam je najvažniji.

Ljubav: U postojećim vezama dolazi razgovor o budućnosti, zajedničkom životu, preseljenju ili planu koji uključuje veću odgovornost. Partner će očekivati jasan odgovor. Slobodni Ovnovi ulaze u odnos s osobom snažne volje i izraženog karaktera. Privlačnost će biti brza, a odnos dinamičan. Nadmetanje za prevlast moglo bi stvoriti prve napetosti.

Posao i financije: Otvara se prilika za napredovanje, promjenu radnog mjesta ili pokretanje samostalnog projekta. Putovanje, suradnja s ljudima iz drugoga grada ili širenje poslovanja donose korist. Financijski rast dolazi kroz odlučno djelovanje i bolju organizaciju, stoga pripazite na trošenje potaknuto trenutnim uzbuđenjem.

Ishod do kraja godine: Završavate 2026. s jasnim osjećajem napretka. Jedna važna pobjeda potvrdit će da ste dobro procijenili smjer kojim trebate nastaviti.

BIK – KRALJICA PENTAKLA

Sigurnost · Obilje · Dom · Praktičnost · Stabilnost

Bikovi u drugu polovicu godine ulaze pod zaštitom jedne od najstabilnijih karata u tarotu. Kraljica pentakla donosi mirnije okolnosti, bolju organizaciju svakodnevice i postupno jačanje materijalne sigurnosti. Vaš će fokus biti usmjeren na ono što ima trajnu vrijednost: zdrav dom, pouzdane odnose, siguran prihod i kvalitetno korištenje vremena.

Tijekom prethodnih mjeseci mnogo ste energije ulagali u rješavanje tuđih potreba. Sada dolazi razdoblje u kojem jasnije određujete koliko možete dati i što očekujete zauzvrat. Postat ćete pažljiviji prema vlastitim resursima. Vaše vrijeme, znanje i rad više neće biti dostupni svima pod jednakim uvjetima.

Poruka tarota: Čuvajte ono što ste izgradili. Vaša stabilnost raste kroz dosljedne odluke, uredne granice i poštovanje prema vlastitom radu.

Ljubav: Zauzeti Bikovi usmjerit će pažnju na zajednički dom, obiteljske planove i svakodnevnu sigurnost. Odnos postaje ozbiljniji kroz konkretne poteze. Razgovori o preseljenju, braku ili proširenju obitelji dobit će jasniji oblik. Slobodni Bikovi privući će osobu koja djeluje smireno, odgovorno i pouzdano. Taj odnos razvijat će se postupno.

Posao i financije: Kraljica pentakla povoljna je za povećanje prihoda, stabilizaciju poslovanja i ulaganje u dom ili nekretninu. Novac dolazi kroz kvalitetu, strpljenje i dobru reputaciju. Druga polovica godine pogoduje poslovima povezanim s ljepotom, hranom, prirodom, nekretninama, njegom i stvaranjem ugodnog prostora.

Ishod do kraja godine: U prosinac/decembar ulazite sigurniji u sebe i svoje odluke. Financijska situacija bit će jasnija, a obiteljske okolnosti mirnije.

BLIZANCI – LJUBAVNICI

Izbor · Povezivanje · Vrijednosti · Privlačnost · Odluka

Blizance u drugom dijelu 2026. prati karta Ljubavnika. Ona otvara snažne teme odnosa, izbora i osobnih vrijednosti. Pred Vama će se pojaviti dvije mogućnosti, dva smjera ili dvije osobe koje predstavljaju različite životne puteve. Odluka se neće moći temeljiti samo na logici. Morat ćete provjeriti odgovara li ono što birate osobi kakva ste postali.

Ova karta donosi i važno usklađivanje razuma i osjećaja. Imate sposobnost sagledati svaku situaciju iz više kutova, no tijekom druge polovice godine pretjerano analiziranje lako postaje način odgađanja odluke. Tarot Vas poziva da prepoznate razliku između otvorenog promišljanja i izbjegavanja odgovornosti.

Poruka tarota: Birajte ono uz što možete ostati svoji. Pravi izbor donosi unutarnje olakšanje čak i kada traži hrabrost.

Ljubav: Ljubavni život dolazi u prvi plan. Slobodni Blizanci ulaze u odnos obilježen snažnom mentalnom i fizičkom privlačnošću. Osoba koja dolazi može biti povezana s poslom, učenjem, putovanjem ili zajedničkim poznanicima. Zauzeti Blizanci razgovarat će o budućnosti veze. Sve što je ostalo nedorečeno tražit će jasan odgovor. U pojedinim odnosima pojavit će se iskušenje koje pokazuje koliko su partneri doista povezani.

Posao i financije: Važan ugovor, partnerstvo ili suradnja obilježit će ovo razdoblje. Pažljivo pročitajte uvjete i provjerite dijelite li s drugom stranom iste ciljeve. Financije se popravljaju kroz udruživanje znanja, kontakata i različitih vještina. Ne donosite skupe odluke samo kako biste udovoljili drugima.

Ishod do kraja godine: Do kraja 2026. donosite odluku koja će odrediti velik dio Vašeg sljedećeg životnog poglavlja. Nakon nje više se nećete vraćati starim dvojbama.

RAK – MJESEC

Intuicija · Skrivene okolnosti · Snovi · Osjetljivost · Razotkrivanje

Karta Mjeseca vodi Rakove kroz duboko i emotivno razdoblje. U drugom dijelu godine neće sve biti vidljivo na prvi pogled. Ljudi će govoriti jedno, ponašati se drugačije, a Vaša će intuicija brzo registrirati razliku. Nemojte zanemarivati ono što osjećate kada činjenice još nisu potpuno jasne.

Ovo razdoblje traži strpljenje. Pojedine informacije dolazit će postupno. Tajne, neizgovorene namjere ili obiteljske teme iz prošlosti izlazit će na površinu. Vaš zadatak bit će odvojiti stvaran unutarnji osjećaj od straha koji se hrani starim iskustvima.

Snovi će biti intenzivniji, a potreba za povlačenjem izraženija. Manje vremena provodite među ljudima nakon kojih se osjećate umorno i zbunjeno.

Poruka tarota: Ne žurite s konačnim zaključkom. Promatrajte ponašanje, slušajte vlastiti osjećaj i pričekajte da se cijela slika pokaže.

Ljubav: U odnosima izlazi na vidjelo ono o čemu se dugo šutjelo. Zauzeti Rakovi morat će otvoreno govoriti o nesigurnosti, ljubomori ili osjećaju emocionalne udaljenosti. Iskrenost vraća bliskost u odnosima koji imaju dobru osnovu. Slobodni Rakovi susrest će osobu koja ih snažno privlači, ali će njezine namjere u početku biti teško procijeniti. Dajte odnosu vrijeme.

Posao i financije: Čuvajte povjerljive informacije i ne oslanjajte se na usmena obećanja. Ugovori, rokovi i financijski dogovori moraju biti jasno zapisani. Kreativni poslovi, psihologija, savjetovanje, umjetnost i rad koji traži intuiciju donose dobre rezultate.

Ishod do kraja godine: Ono što je tijekom ljeta djelovalo nejasno do kraja godine postaje potpuno razumljivo. Jedno razotkrivanje donijet će Vam mir i potvrditi ono što ste već osjećali.

LAV – SUNCE

Uspjeh · Vidljivost · Radost · Samopouzdanje · Ostvarenje

Lavovi dobivaju jednu od najsnažnijih i najpovoljnijih tarot karata. Sunce donosi otvorena vrata, priznanje, jasnoću i povratak životne energije. Nakon razdoblja u kojem ste morali dokazivati svoju vrijednost ili čekati povoljnije okolnosti, dolazi vrijeme u kojem Vaši rezultati postaju vidljivi.

Drugi dio 2026. stavlja Vas u središte događaja. Ljudi će tražiti Vaše mišljenje, društvo i vodstvo. Vaša prisutnost bit će zamijećena, a projekt u koji ste uložili mnogo rada dobiva podršku. Pritom ostanite svjesni ljudi koji su Vam pomagali dok uspjeh još nije bio siguran.

Sunce često donosi sretne vijesti povezane s djecom, obitelji, kreativnim projektima i javnim nastupom.

Poruka tarota: Pokažite što znate i zauzmite mjesto koje ste zaslužili. Sada nema razloga da umanjujete svoje sposobnosti.

Ljubav: Zauzeti Lavovi ulaze u toplije i otvorenije razdoblje. Zajedničko putovanje, obiteljska vijest ili ostvarenje važnog plana učvrstit će odnos. Slobodni Lavovi privlačit će mnogo pažnje. Jedan susret donosi iskrenu naklonost i odnos u kojem nećete morati nagađati što druga osoba osjeća.

Posao i financije: Sunce donosi uspjeh u javnim poslovima, vodstvu, edukaciji, kreativnim zanimanjima i samostalnim projektima. Slijedi priznanje, nova pozicija ili povećanje prihoda. Važno je razumno upravljati novcem jer će raspoloženje poticati velikodušnost i veće troškove.

Ishod do kraja godine: Jedan od najvažnijih ciljeva za 2026. bit će ostvaren. Kraj godine dočekujete s više sigurnosti, optimizma i osobne slobode.

DJEVICA – PRAVDA

Odgovornost · Ravnoteža · Odluka · Istina · Posljedice

Djevice će drugu polovicu 2026. provesti pod utjecajem karte Pravde. Ovo je vrijeme svođenja računa, rješavanja službenih pitanja i donošenja odluka koje se više ne mogu odgađati. Rezultati će biti izravno povezani s trudom koji ste ranije uložili.

Karta Pravde traži preciznost. Sve što je uredno, jasno i dobro dokumentirano ide Vam u prilog. Neuredni dogovori, neizgovorena očekivanja i preuzimanje tuđih obveza stvarat će pritisak. Morat ćete odrediti gdje završava Vaša odgovornost.

Sudski, administrativni ili poslovni postupak dolazi do važnog rješenja. Činjenice će imati veću težinu od obećanja i osobnih simpatija.

Poruka tarota: Donesite odluku koju ćete moći poštovati i nakon što se emocije smire. Budite pošteni prema drugima i jednako pošteni prema sebi.

Ljubav: U ozbiljnim vezama dolazi odluka o formaliziranju odnosa, zajedničkoj imovini ili podjeli obveza. Svaka neravnoteža postat će očita. Slobodne Djevice privući će zrelu i racionalnu osobu koja cijeni iskrenost. Povratak osobe iz prošlosti otvorit će pitanje je li došlo do stvarne promjene.

Posao i financije: Ugovori, dokumenti, pregovori i službeni razgovori bit će važni. Vaša pedantnost donosi prednost. Financijska situacija zahtijeva točan pregled prihoda, obveza i dugova. Povoljan ishod dolazi kroz razumno planiranje i poštovanje dogovorenih rokova.

Ishod do kraja godine: Jedno dugo otvoreno pitanje konačno se rješava. Osjećat ćete olakšanje jer ćete točno znati na čemu ste.

VAGA – ZVIJEZDA

Nada · Oporavak · Nadahnuće · Budućnost · Povjerenje

Karta Zvijezde donosi Vagama obnovu vjere u vlastiti put. Nakon zahtjevnog razdoblja postaje jasnije što želite zadržati, a čemu više ne pripadate. U Vaš život ulaze ljudi i okolnosti koji Vas podsjećaju da ne morate stalno birati između mira i vlastitih potreba.

Druga polovica godine povoljna je za osobne projekte, javno djelovanje, kreativnost, rad na internetu i povezivanje s većom zajednicom. Ideja koju ste dugo nosili u sebi dobiva pravi oblik. Dobit ćete podršku s neočekivane strane.

Zvijezda donosi i emocionalni oporavak. Razočaranje koje je obilježilo prethodno razdoblje postupno gubi snagu. Ponovno ćete se lakše povezivati s ljudima.

Poruka tarota: Gledajte dalje od trenutačnih okolnosti. Ono što sada započinjete ima potencijal rasti tijekom sljedećih nekoliko godina.

Ljubav: Slobodne Vage ulaze u razdoblje novih poznanstava. Ljubav se povezuje s internetom, prijateljskim krugom, putovanjem ili osobom koja živi na udaljenosti. U postojećim vezama vraća se osjećaj bliskosti nakon iskrenog razgovora. Partnerstvo dobiva novi zajednički cilj.

Posao i financije: Vaš talent postaje vidljiv široj publici. Povoljne su suradnje, digitalni projekti, umjetnost, dizajn, savjetovanje i poslovi povezani s komunikacijom. Financijski rast bit će postupan, ali stabilan. Uložite u znanje i kvalitetnu prezentaciju svoga rada.

Ishod do kraja godine: Do kraja 2026. vidjet ćete prve ozbiljne rezultate plana koji Vam vraća motivaciju. Osjećaj razočaranja zamijenit će jasna slika budućnosti.

ŠKORPION – SMRT

Završetak · Oslobađanje · Promjena · Obnova · Novi ciklus

Škorpione prati karta Smrti, jedan od najvažnijih arhetipova velikih životnih promjena. U drugom dijelu 2026. završava se proces koji traje već dulje vrijeme. Odnos, posao, uvjerenje ili način života koji je iscrpio svoju svrhu odlazi iz Vaše svakodnevice.

Škorpioni često dugo podnose zahtjevne situacije jer žele zadržati kontrolu nad trenutkom završetka. Ova karta pokazuje da će okolnosti ubrzati ono što ste već osjećali. Oslobađanje će u početku tražiti prilagodbu, a zatim donijeti veliku količinu energije koju ste trošili na održavanje starog stanja.

Promijenit će se i način na koji doživljavate sebe. Manje ćete se objašnjavati, a jasnije birati ljude kojima dopuštate pristup svome životu.

Poruka tarota: Prihvatite završetak koji se već događa. Svaki pokušaj vraćanja na staro samo produljuje razdoblje iscrpljenosti.

Ljubav: Odnosi bez iskrenosti ulaze u završnu fazu. Stabilni parovi prolaze kroz duboku promjenu dinamike i ostavljaju iza sebe stare zamjerke. Slobodni Škorpioni zatvaraju emotivnu priču koja ih je sprječavala da budu potpuno prisutni u novom odnosu. Nova ljubav dolazi nakon jasnog emocionalnog reza.

Posao i financije: Promjena radnog mjesta, načina poslovanja ili izvora prihoda otvorit će novi smjer. U početku ćete morati napustiti poznatu sigurnost. Financije traže uklanjanje nepotrebnih troškova, dugova i obveza koje više nemaju smisla.

Ishod do kraja godine: Prosinac/decembar dočekujete znatno rasterećeniji. Ono čega ste se teško odricali više neće imati vlast nad Vašim odlukama.

STRIJELAC – SVIJET

Ostvarenje · Završetak ciklusa · Putovanje · Širenje · Nagrada

Strijelcima karta Svijeta donosi završetak velikog ciklusa i ostvarenje cilja na kojem su dugo radili. Drugi dio 2026. obilježit će rezultati, putovanja, međunarodne veze i osjećaj da se Vaš život širi izvan dosadašnjih granica.

Projekt, školovanje, pravni postupak ili životna faza dolazi do uspješnog završetka. Dobit ćete potvrdu da su prethodni napori imali smisla. Mnogi Strijelci promijenit će mjesto stanovanja, češće putovati ili se poslovno povezati s inozemstvom.

Karta Svijeta donosi zadovoljstvo, ali traži i svijest da završetak jednog cilja otvara pitanje što želite dalje. Dajte sebi dovoljno vremena da priznate koliko ste napredovali.

Poruka tarota: Prihvatite zasluženu nagradu. Završite započeto i oslobodite prostor za veći cilj.

Ljubav: Veze na daljinu dobivaju jasan smjer. Partneri donose odluku o zajedničkom životu, putovanju ili preseljenju. Slobodni Strijelci upoznat će osobu iz drugačijeg kulturnog ili životnog okruženja. Odnos će proširiti Vaš pogled na ljubav i budućnost.

Posao i financije: Uspjeh dolazi kroz međunarodne projekte, obrazovanje, izdavaštvo, turizam, internet i rad s velikim brojem ljudi. Završetak važnog posla donosi nagradu ili bolju profesionalnu poziciju. Financije rastu, a dio novca bit će usmjeren na putovanje, školovanje ili preseljenje.

Ishod do kraja godine: Jedna velika životna etapa završava uspješno. U 2027. ulazite slobodniji, iskusniji i spremni za širi raspon mogućnosti.

JARAC – KRALJ PENTAKLA

Novac · Autoritet · Sigurnost · Uspjeh · Dugoročni rezultati

Jarci ulaze u izrazito snažno materijalno razdoblje. Kralj pentakla donosi potvrdu stručnosti, povećanje odgovornosti i priliku da zauzmete stabilniju profesionalnu poziciju. Trud koji ste ulagali bez trenutne nagrade počinje donositi konkretne rezultate.

Vaše će odluke biti usmjerene na dugoročnu korist. Manje će Vas zanimati brza obećanja, a više ono što ima provjerenu vrijednost. Druga polovica godine povoljna je za vođenje posla, ulaganja, kupnju imovine i stvaranje sigurnije financijske strukture.

U Vašem životu važnu ulogu može imati iskusna, utjecajna ili financijski stabilna osoba. Njezin savjet ili ponuda otvorit će ozbiljnu priliku.

Poruka tarota: Vjerujte iskustvu koje ste stekli. Sada znate razlikovati vrijednu priliku od ponude koja samo dobro zvuči.

Ljubav: Jarci će tražiti stabilnost, odanost i emocionalnu zrelost. Površni odnosi brzo će izgubiti Vašu pažnju. Zauzeti pripadnici znaka razgovarat će o zajedničkoj imovini, domu i dugoročnim planovima. Slobodni Jarci privući će osobu koja zna što želi i spremna je graditi odnos.

Posao i financije: Ovo je jedno od najboljih razdoblja za razvoj karijere i jačanje prihoda. Moguće je unapređenje, povećanje plaće ili uspjeh vlastitog poslovanja. Dobro procijenjena investicija donosi korist. Izbjegavajte preuzimanje financijske odgovornosti za ljude koji odbijaju urediti vlastite obveze.

Ishod do kraja godine: Završavate godinu s jačom pozicijom, većom sigurnošću i konkretnim dokazom da Vaša strategija daje rezultate.

VODENJAK – KULA

Nagla promjena · Istina · Rušenje ograničenja · Oslobađanje · Novi temelj

Karta Kule donosi Vodenjacima razdoblje snažnih i brzih promjena. Situacija koja je dugo izgledala stabilno pokazat će svoje slabosti. Ono što se održavalo iz navike, straha ili potrebe za prividnom sigurnošću više neće moći ostati u istom obliku.

Promjena može doći kroz posao, odnos, stanovanje ili način na koji ste organizirali svakodnevni život. Prva reakcija bit će iznenađenje, a ubrzo ćete shvatiti koliko Vas je stara struktura ograničavala. Kula razotkriva činjenice koje su dugo bile potisnute.

Vaša prirodna sposobnost prilagodbe pomoći će Vam da brzo pronađete novo rješenje. Drugi ljudi sporije će razumjeti odluke koje Vi već smatrate nužnima.

Poruka tarota: Nemojte obnavljati nešto što se raspalo zbog loših temelja. Iskoristite oslobođeni prostor za stvaranje održivijeg života.

Ljubav: U odnosima dolazi trenutak potpune iskrenosti. Nagomilano nezadovoljstvo izlazi kroz razgovor koji mijenja dosadašnju dinamiku. Neki će se parovi razići, dok će drugi potpuno reorganizirati odnos. Slobodni Vodenjaci doživjet će iznenadnu i snažnu privlačnost koja ruši njihova dosadašnja očekivanja.

Posao i financije: Promjene u tvrtki, timu ili načinu rada zahtijevat će brzu prilagodbu. Rezervni plan bit će iznimno važan. Izbjegavajte rizična ulaganja i čuvajte novčanu zalihu. Poslovna ideja koja se pojavi nakon neočekivane promjene imat će velik potencijal.

Ishod do kraja godine: Nakon burnijeg razdoblja imat ćete jasniji osjećaj slobode. Kraj godine donosi novi temelj koji odgovara Vašim stvarnim prioritetima.

RIBE – VISOKA SVEĆENICA

Intuicija · Mudrost · Tišina · Tajno znanje · Unutarnja jasnoća

Ribe u drugu polovicu 2026. ulaze pod vodstvom Visoke svećenice. Ova karta pojačava intuiciju, sposobnost čitanja neizgovorenih poruka i potrebu za dubljim razumijevanjem vlastitih osjećaja. Odgovori neće dolaziti kroz buku i tuđa mišljenja. Pronaći ćete ih kada se udaljite od vanjskog pritiska.

Tijekom ovog razdoblja saznat ćete važnu informaciju koja mijenja Vaše viđenje jedne osobe ili situacije. Nećete morati tražiti istinu na silu. Ona će se pokazati u pravom trenutku.

Visoka svećenica često prati učenje, duhovni rad, savjetovanje, psihologiju i proučavanje skrivenih slojeva ljudskog ponašanja. Vaše će razumijevanje drugih biti snažno, ali čuvajte granicu između suosjećanja i preuzimanja tuđih tereta.

Poruka tarota: Vjerujte prvom tihom osjećaju koji se pojavi prije nego što ga um počne objašnjavati. Vaša intuicija vidi ono što riječi skrivaju.

Ljubav: U postojećim vezama tražit ćete dublju emocionalnu povezanost. Površni razgovori više Vas neće zadovoljavati. Partner će morati biti spreman pokazati iskrene osjećaje. Slobodne Ribe mogu ući u diskretan odnos koji se u početku razvija daleko od pogleda drugih. Budite pažljivi ako druga osoba uporno skriva važne dijelove svoga života.

Posao i financije: Povoljni su poslovi koji zahtijevaju istraživanje, kreativnost, savjetovanje i rad iza scene. Nemojte prerano otkrivati svoje planove. Financijske odluke donosite nakon detaljne provjere. Informacija do koje dolazite tijekom jeseni pomoći će Vam da izbjegnete pogrešan potez.

Ishod do kraja godine: Završavate godinu s dubokim unutarnjim uvidom. Jasno ćete znati kome vjerujete, što želite sačuvati i u kojem smjeru trebate nastaviti.

Završna poruka tarota za drugi dio 2026.

Druga polovica 2026. donosi razdoblje u kojem će odluke imati dugoročan utjecaj. Mnogi će znakovi zatvoriti priče koje su ih pratile nekoliko godina. Drugi će dobiti potvrdu da su strpljenje, disciplina i dosljednost bili pravi izbor.

Lavovi, Strijelci, Jarci, Vage i Bikovi imaju karte koje snažno podržavaju uspjeh, rast i stabilizaciju. Ovnovi i Blizanci morat će jasno odabrati smjer. Djevice dolaze do pravednog rješenja, dok Rakovi trebaju pažljivo promatrati ono što se odvija ispod površine.

Škorpioni i Ribe prolaze kroz duboku unutarnju promjenu, dok Vodenjaci mijenjaju strukture koje više ne odgovaraju njihovim stvarnim potrebama. Njihovi najveći pomaci počet će odlukom da više ne ignoriraju ono što već znaju.

Drugi dio 2026. traži hrabrost, osobnu odgovornost i spremnost da se život promatra bez uljepšavanja. Tamo gdje postoji jasan temelj dolazi rast. Tamo gdje se godinama odgađala istina dolazi odluka.

Do kraja godine svaki će znak dobiti priliku završiti ono što mu oduzima snagu i usmjeriti se prema životu koji odgovara njegovim stvarnim vrijednostima.

Suzana Dulčić/ATMA

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