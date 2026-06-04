Za tri znaka ovaj bi produženi vikend mogao početi bolje nego što očekuju…

Dok će neki produženi vikend iskoristiti za odmor i bijeg od svakodnevnih obveza, pripadnici triju horoskopskih znakova mogli bi imati dodatni razlog za dobro raspoloženje. Zvijezde im donose ugodna iznenađenja, lijepe vijesti i osjećaj da se stvari napokon kreću u željenom smjeru. Prema astrologiji, najviše razloga za optimizam imaju Lavovi, Vage i Strijelci.

Lav

Lavovi ulaze u produženi vikend puni energije i optimizma. Mnogi će dobiti potvrdu da se trud koji su ulagali posljednjih tjedana napokon počinje isplaćivati.

Za neke će to biti pohvala ili priznanje na poslu, dok bi drugi mogli primiti vijest koja će ih razveseliti na privatnom planu. Nije isključena ni neočekivana financijska korist ili prilika koju nisu planirali.

Pred Lavovima su brojni susreti i druženja. Upravo bi jedan razgovor mogao otvoriti vrata novim poznanstvima ili zanimljivim planovima za ljeto.

Vaga

Vage će tijekom narednih dana osjetiti veliko olakšanje. Situacija koja ih je dugo opterećivala mogla bi se početi razvijati u njihovu korist. Mnogi pripadnici ovog znaka dobit će odgovor koji čekaju ili će napokon donijeti odluku oko koje su se dugo dvoumili.

Za slobodne Vage moguć je zanimljiv susret tijekom izlaska, putovanja ili druženja s prijateljima. Oni koji su u vezi mogli bi provesti više kvalitetnog vremena s partnerom i ponovno osjetiti bliskost koja im je nedostajala.

Strijelac

Strijelci će imati osjećaj da se nešto važno pokrenulo. Produženi vikend mogao bi im donijeti poziv, prijedlog ili priliku koju nisu očekivali. Iako će isprva biti iznenađeni, vrlo brzo će shvatiti da se iza te situacije krije nešto pozitivno.

Ovo je idealno razdoblje za putovanja, izlete i spontane odluke. Upravo izvan svakodnevne rutine Strijelci bi mogli doživjeti najljepše trenutke vikenda, piše index.

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