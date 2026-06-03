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Nebeski preokret 10. juna: Tri znaka dobijaju sve odjednom – ljubav, novac i sreću!

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Objavljeno prije 6 minuta

Od 10. juna dolazi snažan astrološki preokret koji bi za tri horoskopska znaka mogao označiti početak potpuno novog životnog perioda.

 Shutterstock / Dzhulbee

Strelac, Devica i Škorpija ulaze u fazu u kojoj se, prema astrološkim tumačenjima, istovremeno otvaraju vrata ljubavi, finansijskog napretka i unutrašnjeg zadovoljstva.

Strelac konačno dobija jasnoću u ljubavi i priliku za dodatnu zaradu kroz nove poslovne ponude koje dolaze u pravom trenutku.

Djevici se vraća sve što je dugo gradila – od finansijske stabilnosti do emotivnog balansa, uz moguće nove izvore prihoda i poboljšanje odnosa.

Škorpiji dolazi period snažne intuicije koja se pretvara u konkretne rezultate, posebno na polju finansija i privatnog života.

Ovaj period, kako se navodi, donosi osjećaj kao da se sudbina konačno “isplaćuje” za prethodne napore, a promjene bi mogle imati dugotrajan efekat.


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