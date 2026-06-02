SEDMIČNI HOROSKOP od 8.6. do 14.6. – Najsretniji znakovi će biti Rak, Vodenjak, Vaga

Ovan

LJUBAV: Zbog povećane aktivnosti na drugim područjima života povremeno ćete morati odgoditi neki ljubavni susret. Potrudite se da nekim darom pokažete pažnju partneru kako se ne bi osjećao zapostavljen. Samci će spajati ugodno s korisnim.

KARIJERA: Vjerojatno će vas svako malo nadgledati, ali vi ćete to ili zanemariti ili se praviti ludi. Kontroliranje nikad nije ugodno, no ovaj put će se okrenuti u vašu korist. Dobit ćete dodatne bodove. Neki usavršavaju svoja znanja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Brinut ćete se zbog novca.

Bik

LJUBAV: Malo je vjerojatno da ćete olabaviti kočnice. Opuštanje je nešto što bi vam u ovom trenutku dobro došlo, ali vi stalno želite nešto pod svaku cijenu, gotovo na silu. Kad bi se malo opustili, sve bi izgledalo drukčije. Razmislite.

KARIJERA: Postavili ste stvari na njihovo mjesto i sad ćete raditi mirnije. Vama sada tako i odgovara. Dosta vam je buke. Posebno dobro razvijat će se samostalni poslovi, odnosno oni u kojim možete pokazati svoju individualnost. Bit ćete kreativni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u prirodi.

Blizanci

LJUBAV: Mnogi će konačno uspjeti otvoriti svoje srce i osloboditi se prepreka koje su ih kočile. Bit će to napredak u vašim osobnim odnosima. Druga strana će vas podržati i razumjeti. Bit ćete ohrabrivani da idete dalje.

KARIJERA: Nitko se ne voli baviti nečim što smatraju gotovim, ali zaostatke ćete morati rješavati. Radi se samo o sitnicama oko kojih se ne treba živcirati. Prihvatite to kao dio posla kroz koji trebate proći da bi stigli do nečeg većeg i uzbudljivijeg.

ZDRAVLJE&SAVJET: Male financijske brige.

Rak

LJUBAV: Možete očekivati mirne ljubavne dane. Ako je prije zapelo između vas i partnera, sad ćete se oboje otvoriti i sami od sebe počet ćete se povjeravati jedno drugome. To će ojačati vaš odnos. Samci će težiti sigurnosti, pa će tražiti samo ozbiljnu vezu.

KARIJERA: Neće biti mnogo vremena za argumentiranje i analiziranje. Trebat će reagirati u trenutku i donositi ispravne odluke. Vi ste po prirodi spretni, pa ćete se i ovaj put dobro snaći. Dat ćete sve od sebe da uspijete. Dobro ćete komunicirati sa svima.

ZDRAVLJE&SAVJET: Mali pad imuniteta.

Lav

LJUBAV: Povremene nesuglasice između vas i voljene osobe bit će povezane s vašim bučnijim reagiranjem ili sa sitnicama. Suzdržite se od komentara i usredotočite na ono što je dobro i ono što je važno. Tako ćete se oboje osjećati bolje i biti mirniji.

KARIJERA: Na dnevni red opet će se vratiti neke teme iz prošlosti ili ćete morati surađivati s ljudima koji vam baš nisu sjeli. No što je, tu je. Treba ostati sabran i profesionalno odraditi svoj dio posla. Kasnije ćete biti zadovoljni što ste se tako postavili.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite tamo gdje vam je dobro.

Djevica

LJUBAV: U ljubavnom životu bit ćete usredotočeni na svakodnevicu. Nećete imati velike prohtjeve, nego dapače, bit ćete manje zahtjevni nego inače. Oni koji su još sami ljubav će potražiti na običnim mjestima i bez pritiska da je moraju naći. To će biti opuštajuće.

KARIJERA: Sve ćete se bolje povezivati s ljudima iz struke. Neki će dobiti priličnu količinu informacija kroz koje će proširiti svoja znanja i uspostaviti nove potencijalne suradnje. Bit ćete osoba otvorena za sve. Neki će putovati zbog posla.

ZDRAVLJE&SAVJET: Moguć je posjet naporne rodbine.

Vaga

LJUBAV: Bit ćete aktivni u stvaranju kontakata pa ako ste još sami, mogli biste nekoga upoznati. Barem za ugodan razgovor uz kavu. Neki će potrošiti više od planiranog kako bi impresionirali dragu im osobu. Ipak, kad sve zbroje, bit će zadovoljni.

KARIJERA: Poboljšat će se ozračje na radnom mjestu i unatoč povremenom umoru, vi ćete raditi lakše. Odnosi s kolegama također će postati bolji. Male frustracije mogu se pojaviti zbog financijskih teškoća koje su prolaznog karaktera.

ZDRAVLJE&SAVJET: Učinite nešto za svoju kondiciju.

Škorpion

LJUBAV: U vašim osobnim odnosima ovih će dana vladati opuštenost i ugodno ozračje . Bit ćete zadovoljni, ali i skloni tome da se prilagođavate pod svaku cijenu. Ne mora baš sve biti onako kako vaš partner želi. Ponešto neka bude i po vašem.

KARIJERA: Nastavit ćete tihu diplomatsku suradnju, a ono što dogovorite, provodit ćete u djelo odmah. Tako će se izmjenjivati dva načina rada: jedan tiši, a drugi dinamičniji. Vi ćete se bez problema prilagođavati čas jednom, čas drugom.

ZDRAVLJE&SAVJET: Manje jedite, više se bavite sportom.

Strijelac

LJUBAV: Postat će vam zanimljivije jer će biti više prilika za kretanja među osobama suprotnog spola. No bit će i provokacija. Stoga ne skačite na svaki izazov koji vam možda u prvi tren nije ugodan. Idite polako ali sigurno.

KARIJERA: Vaše zasluge pomalo izlaze na vidjelo, a na vama je da se još malo strpite dok se ne pokažu sasvim jasno. Ne forsirajte svoje stavove čak i ako ste u pravu. Pametnije je pričekati da i drugima zasvijetli. To što vi vidite bolje, vaše je prednost.

ZDRAVLJE&SAVJET: Stvari će doći na svoje mjesto.

Jarac

LJUBAV: U vašim osobnim odnosima svi će izazovi biti usmjereni na temu tolerancije, a upravo će ovladavanje istom biti ono što će vas odvesti korak prema naprijed. Ovo su dani kad ćete imate priliku vježbati uvažavanje jedno drugoga. Poradite na tome.

KARIJERA: Neki će, htjeli ne htjeli, biti u iskušenju da podlegnu vlastitoj pohlepi. Proanalizirajte ono što imate i ako uvidite da vam je to dostatno za normalan život, ne tražite više od toga. Skromnost je oduvijek zapravo bila vrlina.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite umjereni u svemu.

Vodenjak

LJUBAV: Pojavit će se potreba za zaštitom u privatnom. Ipak, ne gnjavite partnera da vas stalno drži kao kap vode na dlanu, jer može postati naporno. Prihvatite da je i ovako dobro, a više proanalizirajte sebe. Vidjet ćete da ste sami dovoljno jaki.

KARIJERA: Još će biti dosta borbe, ali već se naziru i neke pobjede. Vaš fokus interesa sad će se prebaciti na viša znanja. Mnogi će gledati da usavrše svoju stručnost. Oni koji uče bit će na dobitku. Studeni vjerojatno prolaze ispite, ali uz suradnju i diplomaciju.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne idite preko svojih granica.

Ribe

LJUBAV: Netko od vaših suradnika mogao bi vam se jako svidjeti. Možda ćete dvojiti što učiniti, da li se otvoriti za moguću vezu. U svakom slučaju, ako slušate svoje srce, ne možete pogriješiti. Oni u vezama bit će vrlo društven par.

KARIJERA: Izgledna su poslovna putovanja, nova učenja, otkrivanja novih spoznaja. Učenici i studenti bit će uspješni. Oni koji rade svaki će dan imati na pameti sve više odličnih ideja. Intelektualni djelatnici briljirat će u svom radu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne namećite svoje stavove, piše ehoroskop.net.

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