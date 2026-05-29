Puni Plavi Mjesec u Strijelcu 31.5. otvara novu kozmičku priču: Što svaki znak Zodijaka sada treba znati

Ovo je drugi puni Mjesec u svibnju/maju i donosi trenutak promjene perspektive. Sunce u Blizancima u kontaktu s Uranom otvara prostor za nagle uvide, mentalna oslobođenja i neočekivane promjene smjera. Blizanci donose znatiželju, pitanje, informaciju i pokretljivost uma, dok Uran unosi element iznenađenja, oslobođenja i radikalnog buđenja. Pod ovim utjecajem možemo vidjeti mogućnosti koje su nam ranije bile nevidljive.

No ova promjena nije samo mentalna. Mjesec govori o tijelu, emocionalnoj memoriji i instinktivnom znanju. Strijelac govori o istini u njezinu najširem i najčišćem obliku. Zato ova lunacija može donijeti duboko, gotovo tjelesno prepoznavanje. Nešto jednostavno znamo. Ne zato što smo to racionalno dokazali, već zato što cijelo naše biće osjeća da je određena istina sazrela.

Saturn, u sekstilu prema Suncu u Blizancima i trigonu prema Mjesecu u Strijelcu, daje strukturu naletu Uranovih otkrića. To je važan korektiv. Bez Saturna, buđenje može postati nervoza, raspršenost ili potreba da se sve promijeni odjednom. Sa Saturnom, promjena dobiva oblik, ritam i odgovornost. On nas podsjeća da prava transformacija nije samo trenutak nadahnuća, već proces koji se utjelovljuje kroz vrijeme.

Ova lunacija ne želi da pobjegnemo iz života. Ona želi da u život uđemo dublje, prisutnije i istinitije. Traži transformaciju koja se ne događa samo u mislima, nego u ponašanju, tijelu, odlukama i svakodnevnom načinu postojanja.

Pluton, u skladnom odnosu sa Suncem u Blizancima i Mjesecom u Strijelcu, dodatno produbljuje proces. On nas vodi prema osobnoj istini koja se mora osloboditi buke kolektiva.

Puni Plavi Mjesec u Strijelcu otvara prostor da ponovno izaberemo svoju kozmičku priču. Ne priču koju nam je netko dodijelio. Ne onu koju smo naslijedili bez propitivanja. Nego onu koju svjesno biramo, oblikujemo i živimo.

Kako će puni Plavi Mjesec u Strijelcu utjecati na horoskopske znakove

Ovan

Ovnovima puni Plavi Mjesec u Strijelcu aktivira devetu kuću putovanja, obrazovanja, duhovne potrage, širenja vidika i osobne filozofije. Ovo je jedan od snažnijih poticaja u godini za izlazak iz poznatog. Život traži veći prostor, veću misao i hrabriju odluku.

U sljedeća dva tjedna otvaraju se teme putovanja, studija, jezika, radionica, međunarodnih kontakata, predavanja i prenošenja znanja.

Neki Ovnovi osjećat će snažan poriv da napokon krenu prema iskustvu koje ih već dugo privlači. Drugi će shvatiti da je vrijeme da svoje znanje podijele s drugima. Ova lunacija traži da napustite uske definicije vlastitih mogućnosti.

Ono što Vas istinski pali sada zaslužuje ozbiljniju pažnju.

Bik

Bikovima ova lunacija osvjetljava osmu kuću intimnosti, zajedničkog novca, povjerenja, dubokih veza i psihološke transformacije. To je područje u kojem površni odgovori brzo gube snagu. Puni Plavi Mjesec traži iskrenost u onome što dijelite, želite, skrivate ili prešućujete.

U ljubavi se otvara prostor za veću bliskost, ali i za jasnije suočavanje s onim što odnos traži. Stabilne veze ulaze u fazu dublje predanosti, a novi susreti nose jači intenzitet i snažnu privlačnost.

Samci mogu privući osobu koja ih neće ostaviti ravnodušnima. U financijskom smislu važno je pogledati zajedničke troškove, ulaganja, dugove, nasljedstva ili resurse koje dijelite s drugima.

Ova lunacija traži hrabrost da se suočite s onim što ima emocionalnu i materijalnu težinu.

Blizanci

Blizancima puni Plavi Mjesec pada u sedmu kuću partnerstva, braka, dogovora, poslovnih saveza i odnosa jedan na jedan. Budući da je Sunce u Vašem znaku, ova lunacija izravno postavlja pitanje ravnoteže između Vaših potreba i potreba druge strane.

U sljedeća dva tjedna odnosi dolaze u prvi plan. Veze koje imaju živu osnovu traže hrabriji korak, jasniji razgovor ili novi dogovor.

Samci mijenjaju pristup upoznavanju i prestaju trošiti energiju na kontakte koji ne nose stvarnu vrijednost. U nekim odnosima izlazi na površinu istina koja se dugo izbjegavala.

Ovo je lunacija zrelog sučeljavanja. Partnerstva se sada mjere iskrenošću, slobodom i sposobnošću da obje strane rastu.

Rak

Rakovima puni Plavi Mjesec aktivira šestu kuću svakodnevice, rada, zdravih navika, obaveza, organizacije i odnosa prema tijelu. Ako je proteklo razdoblje donijelo umor, kaos ili osjećaj da ste izgubili ritam, sada se javlja potreba za redom.

Ova lunacija potiče promjene u prehrani, kretanju, rasporedu, radnim obavezama i načinu na koji trošite energiju. Važno je izbjeći pretjerivanje.

Velike odluke imaju smisla samo ako se mogu održati u svakodnevici. Rakovi sada jasnije vide što im oduzima mir, gdje ih okolina opterećuje i koje navike više ne podržavaju njihovu vitalnost.

Uređenje prostora, bolja rutina i nježniji odnos prema tijelu postaju ključni.

Lav

Lavovima ova lunacija osvjetljava petu kuću ljubavi, užitka, djece, kreativnosti, javnog izražavanja i osobnog sjaja. Puni Plavi Mjesec u Strijelcu vraća Vas području u kojem život mora imati radost, strast i autentičan izraz.

U sljedeća dva tjedna raste potreba da pokažete talent, izgovorite osjećaje, pokrenete kreativni projekt ili privučete pažnju osobe koja Vam je važna.

Ovo je snažan trenutak za javni nastup, umjetničku ideju, romantičnu gestu ili odluku da prestanete skrivati ono što Vas čini posebnima.

Lavovi sada ostavljaju dojam i kada se posebno ne trude. Energija je vidljiva, topla i magnetska. Iskoristite je za ono što ima stvarnu kreativnu ili emocionalnu vrijednost.

Djevica

Djevicama puni Plavi Mjesec pada u četvrtu kuću doma, obitelji, korijena, privatnog života i emocionalnih temelja.

Ova lunacija traži da pogledate mjesto iz kojeg živite, doslovno i simbolički. Dom, obitelj i unutarnja sigurnost sada traže više pažnje.

Neke Djevice krenut će u pospremanje, uređivanje prostora, rješavanje papirologije, preslagivanje ormara ili promjenu životnog ambijenta. Druge će ozbiljnije razmišljati o preseljenju ili drukčijem odnosu prema obiteljskim obavezama.

Ovo je dobar trenutak za povezivanje s bliskim ljudima, ali bez potrebe da sve bude savršeno organizirano. Važniji je osjećaj pripadanja. Dom treba postati prostor u kojem se nova verzija Vas može opustiti i razvijati.

Vaga

Vagama ova lunacija aktivira treću kuću komunikacije, dogovora, učenja, pisanja, susjedstva, kraćih putovanja i svakodnevnih kontakata. Puni Plavi Mjesec u Strijelcu daje Vašim riječima veći domet. Ono što izgovorite sada može otvoriti vrata.

Ako radite na projektu, lansiranju, javnoj objavi, medijskom sadržaju ili važnom dogovoru, ovo je vrijeme za suradnju i jasnu komunikaciju. Ljudi će lakše razumjeti Vašu viziju ako je predstavite bez razvodnjavanja.

Vage sada dobivaju podršku kroz kontakte, prijatelje, zajednicu i ljude koji mogu proširiti doseg njihove ideje. Ne čekajte savršenu formulaciju.

Dovoljno je da poruka bude jasna, elegantna i istinita.

Škorpion

Škorpionima puni Plavi Mjesec osvjetljava drugu kuću novca, osobnih vrijednosti, sigurnosti, imovine i samopoštovanja. Ovo je snažna financijska i vrijednosna lunacija. Pokazuje gdje novac odlazi, gdje energija curi i gdje vlastitu vrijednost treba postaviti jasnije.

U sljedeća dva tjedna otvaraju se teme prihoda, štednje, ulaganja, cijene rada i pametnijeg raspolaganja resursima.

Neki Škorpioni razmišljat će o dodatnom izvoru prihoda, većoj naplati, ulaganjima ili planu za važnu kupnju. Strijelac u ovoj kući širi financijsku sliku, ali traži mudrost.

Ušteđeno, zadržano i pravilno usmjereno sada ima veliku vrijednost. Ova lunacija podsjeća da sigurnost počinje jasnijim odnosom prema vlastitoj cijeni.

Strijelac

Strijelcima ovaj puni Plavi Mjesec pada u prvu kuću identiteta, tijela, osobnog početka, izgleda i projekata koji nose njihov potpis. Ovo je Vaša lunacija i jedan od važnijih trenutaka godine. Sve što se događalo proteklih mjeseci sada se skuplja u pitanje: tko ste postali i što više ne želite nositi sa sobom?

Ovo je vrijeme za osobni iskorak. Možete pokrenuti projekt, promijeniti stil, donijeti odluku koja Vas snažnije vraća sebi ili obilježiti završetak jednog razdoblja simboličnim činom.

Važno je izabrati nekoliko stvarno važnih ciljeva i dati im strukturu.

Raspršenost bi oslabila snagu ovog trenutka. Strijelci sada imaju priliku jasno pokazati novu verziju sebe. Bez objašnjavanja svima. Bez smanjivanja vlastitog smjera.

Jarac

Jarcima puni Plavi Mjesec aktivira dvanaestu kuću povlačenja, podsvijesti, završetaka, samoće, duhovnog uvida i emocionalnog otpuštanja. Ovo je tiha, duboka i ozbiljna lunacija. Njezin učinak možda se neće odmah vidjeti izvana, ali iznutra može biti iznimno snažan.

U sljedeća dva tjedna moguće su važne spoznaje o odnosima, navikama, strahovima i starim obrascima koji su Vas iscrpljivali.

Neki Jarci prepoznat će da je vrijeme za unutarnje zatvaranje jedne priče. Drugi će osjetiti potrebu za odmorom, tišinom, snom i većim odmakom od vanjske buke. Ovo nije faza forsiranja.

Vaša snaga sada raste kroz iskreno prepoznavanje onoga što treba završiti u Vama prije nego što se novi korak pokaže izvana.

Vodenjak

Vodenjacima ova lunacija pada u jedanaestu kuću prijatelja, zajednice, timova, društvenih mreža, vizije budućnosti i ljudi s kojima dijele ideje.

Puni Plavi Mjesec u Strijelcu osvjetljava Vaš krug i pokazuje tko je zaista dio Vašeg daljnjeg puta.

Ovo je odličan trenutak za okupljanje, zahvalnost, zajednički projekt, timski dogovor ili obnovu kontakata koji imaju stvarnu vrijednost. Ljudi koji su Vas podržavali sada zaslužuju priznanje.

Istodobno, jasnije se vidi gdje ste prerasli određene društvene prostore. Vodenjaci sada trebaju zajednicu koja potiče slobodu, misao i budućnost. Sve što je postalo prazna forma polako gubi privlačnost.

Ribe

Ribama puni Plavi Mjesec osvjetljava desetu kuću karijere, statusa, ciljeva, ambicije, javne slike i profesionalnih postignuća. Ovo je snažan trenutak za vidljivost i priznanje. Ono što ste gradili sada dolazi do točke u kojoj se rezultati jasnije vide.

U sljedeća dva tjedna moguće su važne profesionalne odluke, završetak projekta, nova odgovornost, javna potvrda ili prepoznavanje smjera koji ima veću budućnost.

Ribe sada trebaju ozbiljno pogledati vlastite ambicije. Trud koji ste ulagali ima težinu i zaslužuje priznanje.

No ova lunacija ne završava samo pljeskom. Ona otvara pitanje sljedećeg koraka. Vrijeme je da izaberete cilj koji odgovara zrelijoj verziji Vas.

Suzana Dulčić/ATMA

