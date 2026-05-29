Mračne tajne u vezama: Ovan puca od ljubomore, Djevici nemoguće udovoljiti!

Ovan

Pripadnici ovog znaka vrlo su eksplozivni zbog sulude ljubomore.

S Ovnom vas u ljubavi očekuje dosta problema. Oni vole tražiti razlog za svađu i tamo gdje ga nema, najčešće svojom posesivnošću i impulsivnim scenama pred drugima.

Pravi su majstori u pasivnoj agresiji, pa ako im nešto nije po volji, očekujte da će vam bezbroj puta i na najgori mogući način to nabiti na nos.

Bik

Ovaj znak muči partnericu ignoriranjem. Kao i kod Ovna, Bikove u ljubavi najčešće ometa ljubomora.

Partnera mogu mučiti i glumeći kako je sve u redu.

Na kraju svake rasprave, svađa će završiti ako priznate Biku da je upravu, jer je on uvijek najpametniji.

Blizanci

Blizanci nikada nisu zadovoljni. Prevrtljivi pripadnici ovog znaka u odnosu su najviše usredotočeni na sebe, a s druge strane očekuju da se stalno trudite oko njih.

Namjerno će provocirati ljubomoru, jer vole kad neko pleše oko njih. Teške riječi i uvrede im nisu strane.

Rak

Rakovi se vrlo lako uvrijede, a teško praštaju. Najgora stvar kod Rakova je što se mogu uvrijediti na gotovo sve što im kažete.

Opsjednuti su mišljenjem okoline, a u ljutnji postaju bezosjećajni i osvetnički nastrojeni i spremni su zauvijek zamrziti onoga tko ih je jako povrijedio.

Lav

Lavovi će uvijek pronaći opravdanje za sebe.

Pripadnici ovog znaka nanjušit će slabosti svog partnera i svaki put kad se osjete ugroženo, prebacivat će krivnju kako bi oni sami ispali bolji.

Postaju užasno naporni ako im se ne poklanja onoliko pažnje koliko smatraju da zaslužuju.

Djevica

Očekivanjima Djevice nemoguće je udovoljiti. Uvijek su spremne na kritiku, a najgori su prema ljubavnim partnerima. Kako su i u ljubavi perfekcionisti, sve mora biti onako kako su oni zamislili, a ako nije, bit će lošeg raspoloženja.

Sklone su provjeravanju partnera, a često su posesivni.

Vaga

Vage uvijek sve znaju bolje od vas. S njima čovjek teško može znati na čemu je, jer zbog sitnice mogu promijeniti stav i raspoloženje. Imaju skup pravila kako se njihova izabranica mora ponašati, pa čak i oblačiti.

Smatraju da ih partnerica treba slušati u svemu, pa zato zauzimaju stav pametnjakovića i savjetnika.

Škorpion

Pripadnici ovog znaka nisu postojani u ljubavi. Oni su skloni flertu i aferama.

Skloni su manipulaciji i lažima kako bi došli do svog cilja. Ukoliko im stanete na žulj, napast će vaše samopouzdanje.

Ako ih osramotite pred društvom, teško će vam to oprostiti.

Strijelac

Strijelac je uvijek sam sebi na prvom mjestu. Iako će se zakleti na vječnu ljubav i predanost, pripadnici ovog znaka stalno će gledati što njima odgovara i kako će situaciju okrenuti u svoju korist.

Ako pogriješite, očekujte da će vam pametovati, ali ni slučajno ne pokušavajte isto u obrnutoj situaciji, jer će Strijelac to doživjeti kao najdublju emocionalnu uvredu.

Jarac

Ovaj znak će izluditi partnericu svojim očekivanjima. Poput Djevice, Jarčevi imaju velika očekivanja od partnerice, a to će joj u svakom trenutku davati do znanja.

Mogu misle jedno, a govore nešto sasvim drugo, a ponašaju se tako da vam ništa nije jasno.

U stanju su jako dobro sakriti osjećaje i inzistiraju na tome da problem nikada nije u njima.

Vodenjak

Vodenjak ne zna što znači biti predan partner. Pripadnici ovog znaka toliko se ponose svojom individualnošću da se uz njih nitko ne osjeća u potpunosti voljenim. Obožavaju se inatiti, ali i glumatati kako bi došli do svog cilja.

Ako su povrijeđeni, to nikada neće priznati, ali vratit će vam dvostruko.

Ribe

Ribe svoje strahove skrivaju optužbama. Svjesne su svoje nesebičnosti u ljubavi, zbog čega je prisutan strah da im nećete uzvratiti istom mjerom. Konstantno testiraju partnerovu ljubav, a ljubomorni su i bez pravog razloga.

Ipak, to će rijetko priznati, a vrlo uvjerljivo će vam nametnuti osjećaj krivnje, piše zenskimagazin.rs

