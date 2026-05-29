PUN MJESEC U STRIJELCU (uticaj do sredine lipnja/juna) – Ni nebo nije granica

Vladar punog Mjeseca Jupiter je u Raku, na mjestu svoje egzaltacije, tako da nas očekuju dobre stvari i nova znanja, te sretne okolnosti.

Puni Mjesec je u Strijelcu, u nedjelju 31.5., Sunce je u Blizancima, nasuprotnom znaku. To su dva vedra, sretna, optimistična, razigrana, svestrana i pokretna znaka. Nikad tužni, dosadni ili monotoni.

Ako bismo nešto trebali izvući od Strijelca i Blizanaca onda su to bezbrižnost i lakoća življenja, te vječni optimizam. Ovi nas znakovi uče koliko god nevolja trajala, proći će, kao što sve prođe. Stvari se poslože na mjesto, a tuga ne može vječno trajati. Ovo su i znakovi vezani uz putovanja pa možemo gledati gdje ćemo putovati. A možemo putovati i unutar vlastite svijesti i po astralima.

Strijelac je povezan je putovanjima i to onim dalekim, jer upoznavajući druge narode i kulture, osoba može širiti svoje horizonte i stjecati mnoga znanja. A također, cijeli naš život je zapravo putovanje u kojem stječemo iskustva i tražimo smisao svega. Kada steknemo dovoljno iskustva i usvojimo mnoga znanja, imamo potrebu podijeliti ta znanja s drugim ljudima pa je tako ovaj znak povezan s učenjem i učiteljima. Idealno je vrijeme za učenja i edukacije.

Stječući znanja i zadobivajući uvide razvija se viši um, a preko njega možemo komunicirati s akašičkim poljem – poljem sveukupnih informacija. Pravo je vrijeme da se upoznamo s novim znanjima, pročitamo neku knjigu ili upišemo tečaj. Ili da se povežemo s akašom i dobijemo sva znanja koja su nam u ovom trenutku potrebna.

Blizanci, u kojima se nalazi Sunce, su pak znak koji je najviše od svega vezan uz komunikaciju pa nas očekuju susreti i druženja, razgovori i humor. Također, Blizanci su znak trgovaca (i lopova) pa je ovo pravo vrijeme da sklopimo neku prodaju ili potpišemo ugovor. Ili naučimo kako uspješno voditi posao.

Znak Strijelca prikazan je simbolom kentaura koji odapinje strijelu. Kentaur je pola životinja (konj) pola čovjek, što predstavlja čovjekovu animalnu prirodu, koja je sastavni dio svakog čovjeka, ali i težnju čovjeka da spozna da, osim animalne prirode, postoje viša znanja i viši uvidi koji se spoznaju putem višeg uma. Strijelac simbolizira određeni cilj koji pojedinac želi ostvariti i prema kojem je usmjeren.

Svaki čovjek ima neke ciljeve u životu kojima teži, jer kad smo bez cilja ulazimo u stanje rezigniranosti i stanje kada ne upravljamo svojim životom. Stoga nije niti čudo što je većina škola osobnog razvoja usmjerena kako podučiti pojedince da definiraju i ostvare svoje ciljeve.

Strijelac sa svojim vladarom Jupiterom simbol je optimizma, jer taj optimizam svakako je potreban da bi se cilj ostvario. Također, cilj je nešto vezano uz budućnost, nešto što tek treba nastati, pa je tako Strijelac usmjeren više prema budućim događajima nego prema sadašnjem trenutku.

Vladar punog Mjeseca Jupiter je u Raku, na mjestu svoje egzaltacije, tako da nas očekuju dobre stvari i nova znanja, te sretne okolnosti.

Irena Dumancic Baranja

Facebook komentari