Zabranjeno voće: Zašto slobodne žene privlače zauzeti muškarci?

Psiholozi otkrivaju zašto status zauzetog muškarca kod mnogih žena povećava njegovu privlačnost – i šta se zapravo krije iza tog kontroverznog fenomena.

Jedan od ključnih razloga ove pojave leži u fenomenu koji psiholozi nazivaju “preotimanje partnera”. U jednoj poznatoj studiji Univerziteta Oklahoma State, čak 90 posto slobodnih žena iskazalo je interesovanje za muškarca za kojeg su vjerovale da je u vezi. S druge strane, kada su mislile da je isti muškarac slobodan, zanimao ih je samo 59 posto.

Naučnice Melisa Berkli i Džesika Parker objašnjavaju da oženjen muškarac služi kao neka vrsta društvenog dokaza kvaliteta.

Njegov status signalizira da ga je druga žena već “provjerila” i izabrala, što sugeriše da posjeduje poželjne osobine poput sposobnosti za posvećenost, pouzdanosti i emocionalne zrelosti.

Veza s granicama – intimnost bez tereta odgovornosti

Za neke žene, afera s oženjenim muškarcem nudi privlačnu strukturu odnosa s jasno definisanim granicama. To je prilika za romantiku i druženje bez tereta dugoročnog planiranja, kućnih obaveza i potpune emocionalne investicije koja dolazi sa ozbiljnom vezom.

Veza djeluje “sigurno” jer ima ograničenja: nema potpune posvećenosti, nema pritiska budućnosti, nema odgovornosti. Takav odnos može biti idealan za žene koje su fokusirane na karijeru ili jednostavno nisu spremne za brak i djecu.

On pruža intimnost, ali istovremeno čuva autonomiju i ne zahtijeva potpunu ranjivost, što je često privlačno osobama koje se plaše vezivanja ili su u prošlosti bile povrijeđene.

Uzbuđenje, ego i takmičenje

Osim praktičnih razloga, tu su i snažni emocionalni pokretači. Element “zabranjenog voća” stvara uzbuđenje i pojačava strast. Tajnovitost, skriveni sastanci i osjećaj da se radi nešto nedozvoljeno mogu biti snažan afrodizijak.

Mnoge žene u ovakvim aferama doživljavaju i značajan podsticaj za ego. Biti izabrana umjesto supruge pruža osjećaj moći, posebnosti i potvrde sopstvene privlačnosti.

Stručnjaci upozoravaju da iza takve potrebe za potvrdom često stoje dublji problemi, poput niskog samopouzdanja ili neriješenih porodičnih obrazaca. Za neke žene, takmičenje sa suparnicom važnije je od samog muškarca, a pobjeda u tom nadmetanju hrani osjećaj superiornosti.

Iako afere s oženjenim muškarcima mogu donijeti kratkoročne praktične koristi i emocionalna uzbuđenja, cijena je dugoročno često previsoka. Takve veze izgrađene su na tajnosti i obmani, što onemogućava razvoj duboke intimnosti i povjerenja.

Žene ostaju u sporednoj ulozi, suočene s emocionalnom izolacijom i bolnom spoznajom da nikada nisu prioritet. Terapeutski savjet je jasan: ako muškarac nije napustio svoju suprugu uprkos obećanjima, njegovi postupci govore više od riječi.

Na kraju, veza koja počne “preotimanjem partnera” rijetko preraste u stabilan i sretan odnos, ostavljajući učesnike u iscrpljujućem krugu nade i razočarenja, prenosi Avaz.

