Dugme na klimi koje skoro niko ne koristi: Jedan klik uklanja buđ, neprijatne mirise i prljavštinu

Ova opcija, poznata i pod nazivima „Active Clean“ ili „iClean“, postala je viralna na društvenim mrežama nakon što su korisnici otkrili koliko je zapravo korisna za održavanje klime bez dodatnih troškova i komplikovanog čišćenja.

Šta radi dugme „Clean“ na klima-uređaju?

Funkcija „Clean“ služi za automatsko samočišćenje unutrašnje jedinice klima-uređaja. Tokom rada klima u sebi skuplja prašinu, vlagu, masnoću i sitne naslage koje vremenom mogu izazvati neprijatne mirise i razvoj buđi.

Kada uključite ovu opciju, uređaj pokreće poseban proces čišćenja:

isparivač se naizmjenično smrzava i odmrzava

uklanjaju se naslage prašine i nečistoće

visoka temperatura uništava vlagu i bakterije

unutrašnjost uređaja se na kraju potpuno suši

Na taj način klima ostaje čistija, a zrak u prostoru svježiji i zdraviji.

Kako se aktivira funkcija samočišćenja?

Postupak je veoma jednostavan i traje manje od pola sata.

Potrebno je da:

Klima bude uključena u režimu hlađenja

Pritisnete dugme „Clean“ na daljinskom upravljaču

Na displeju će se pojaviti oznaka „CL“

Nakon toga uređaj samostalno obavlja cijeli proces čišćenja, koji traje oko 28 minuta. Kada se završi, klima se automatski gasi, a oznaka „CL“ nestaje sa ekrana.

Tokom rada može se čuti blago pucketanje plastike zbog promjene temperature, ali to je potpuno normalno, prenosi “City Magazine”.

Zašto je ova opcija posebno važna ljeti?

Tokom ljeta klima-uređaji rade gotovo bez prestanka, pa se u njima mnogo brže skupljaju vlaga, buđ i mikroorganizmi. Upravo zato funkcija samočišćenja može biti veoma korisna, posebno za osobe koje imaju alergije ili probleme sa disajnim putevima.

Redovno korištenje ove opcije može pomoći da:

zrak u stanu bude čistiji

nestanu neprijatni mirisi iz klime

uređaj radi efikasnije

smanji se stvaranje buđi i bakterija

klima duže traje bez ozbiljnog servisiranja

Važno upozorenje za vlasnike klima-uređaja

Iako mnogi moderni modeli imaju ovu funkciju, način aktiviranja može se razlikovati od proizvođača do proizvođača. Kod nekih klima dugme nosi drugačiji naziv ili se opcija uključuje kombinacijom tastera.

Zato je najbolje da provjerite uputstvo za svoj model klima-uređaja kako biste bili sigurni da pravilno koristite funkciju samočišćenja.

