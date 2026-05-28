SEDMIČNI HOROSKOP od 1.6. do 7.6. – Najsretniji znakovi će biti Blizanac, Lav, Ovan…

Ovan

LJUBAV: Za vas i prema vama će postojati dobre okolnosti kad se o ljubavi radi. Činit će vam se da su svi pogledi upereni u vas. Rado ćete izlaziti i pokazivati se drugima. Oni u vezama bit će jako raspoloženi za nježnosti. Neki će zajedno putovati.

KARIJERA: Iz visina vi ćete se tijekom ovog tjedna polako spuštati na zemlju. Bit će sve manje sanjarenja, a sve više prizemljenog posla, no on vam neće biti neugodan. Radit ćete dobro, a na radnom mjestu će vladati red, rad i disciplina

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite iskreni prema sebi.

Bik

LJUBAV: Većinu tjedna provest ćete u zanimljivom društvu koje će vas zaista osvježiti. Brige i prepreke iz drugih područja života lako ćete nadilaziti zajedno kroz humor i šale. Oni koji su još sami bit će otvoreni za nove ljude koje će rado prihvaćati.

KARIJERA: Kako tjedan bude prolazio, postajat će sve jasnije da ovo što radite ima veći značaj nego što se činilo na početku. To će vas motivirati da radite još žešće i predanije. Ovakva prilike ne pojavljuje se često, pa bi bila šteta ne iskoristiti je do kraja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne rasipajte snagu.

Blizanci

LJUBAV: Sadržaji zabava i brojnost izlazaka na atraktivna mjesta bit će rijetko viđeni i doživljena kao kod vas ovih dana. Netko će vas iritirati, ali nećete se dati isfrustrirati. Sjetit ćete se onih malih pažnji koje ljudima znače. Posebno prema vama dragoj osobi.

KARIJERA: Pokazat će se da su vaši potezi doveli do novih financijskih mogućnosti. To će vam podići samopouzdanje, pa ćete raditi predanije i vući smjelije poteze. Neki će u poslovima s nekretninama prosperirati iznad očekivanja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite strpljivi i ostanite mirni.

Rak

LJUBAV: Vaši poznanici ili susjedi pozivat će vas na društvena okupljanja, a baš preko njih mogli biste sresti osobu koja će vas zaintrigirati. Zato prihvatite njihove pozive i budite otvoreni za ljubav. Oni u vezama bit će opušteni i bezbrižni.

KARIJERA: Nećete zapostaviti niti jedan detalj.Vaša preciznost bit će pohvaljena. Ovih dana imat ćete priliku pokazati koliko ste originalni. Invencije će probuditi ne samo vas, nego i vaše kolege. Razmišljat ćete o novom stilu poslovanja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite otvoreniji, pa će vas drugi podržati.

Lav

LJUBAV: Sad vam se ljubav čini daleko, ali vam drugi sadržaji iz vašeg života daju snage da izdržite samoću li distancu u osobnim odnosima. Tako će biti cijeli ovaj tjedan. Ako ste još sami, nađite neki ljubavni film i maštajte. Oni u vezama neka budu tolerantni.

KARIJERA: Na radnom mjestu svako ćete malo pokazivati borbeni stav, pa nećete biti ugodni kolegama. Pokušajte na sve gledati mirnije i ne skačite na svaki postavljeni izazov. Vaš trud i upornost mogu se primijeniti i na diskretniji način.

ZDRAVLJE&SAVJET: Usvojite neku jednostavnu tehniku relaksacije.

Djevica

LJUBAV: Malo je vjerojatno da ćete doseći ono čemu težite u ljubavi, ali se barem nemojte boriti s nečim što nema smisla. Razlučite tko je tko, ali ne reagirajte pod svaku cijenu. Tek kasnije imat ćete razloga da jasno pokažete što osjećate.

KARIJERA: Dobro ćete kormilariti sa zahtjevnijim i značajnijim temama. Neki će biti promaknuti ili će pred njih biti postavljeni veći zadaci. U financijskom smislu trebali biste ostvariti dobre rezultate. Neki će trošiti više od planiranog.

ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća je nesanica ili tjeskoba. Zanemarite to.

Vaga

LJUBAV: Razmišljat ćete i dakako analizirati što nedostaje u vašem privatnom životu. Imat ćete potrebu za povlačenjem, a vaše ljubavno raspoloženje bit će klimavo. Smanjit ćete svoja ljubavna očekivanja i postati pravi realist.

KARIJERA: Slušajte druge više nego sami sebe. U ovom trenutku to je tako. Ljudi oko vas i oni s kojim poslovno surađujete trenutačno više vide od vas ili imaju veći utjecaj na stvari. Zato se povežite i ne pitajte previše. Suradnja je ključ uspjeha.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite tamo gdje vam je dobro.

Škorpion

LJUBAV: Većinu idućih dana vi ćete biti sretni i zadovoljni. Nekima će se činiti kao da imaju krila. S voljenom osobom bit će spremni dijeliti ama baš sve. Male brige bit će zanemarive. Oni koji su još sami neka izlaze što češće mogu.

KARIJERA: Mnogi će biti iznenađeni značajem posla koji je pred njima. Možda će se i uplašiti. Ipak, neka znaju da su svemu postavljenom sasvim dorasli. Ova prilika dobiva se rijetko i bilo bi prava šteta propustiti je. Nemojte previše analizirati. Radite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Prošećite na suncu.

Strijelac

LJUBAV: Sve će se više ljudi skupljati oko vas. Jednostavno će voljeti biti u vašem društvu, ali će vas katkada i kritizirati. Ako već jeste u vezi, više ćete vremena provoditi s ekipom poznanika i partnerom, nego sami s partnerom. Nađite sredinu.

KARIJERA: Intenzivirat će se suradnja sa šefovima ili onima koji upravljaju u firmi u kojoj radite. Morat ćete se pokazati kao ozbiljan i profesionalan suradnik. Moguće je i da će se mjeriti vaša postignuća ili će vas kontrolirati u svakom trenutku.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nemojte se predati bez borbe.

Jarac

LJUBAV: Bit ćete spremni na mnoge ljubavne pustolovine. Oni koji već jesu u duljim vezama izlazit će na vrlo atraktivna mjesta. Zajedničko vrijeme će vam proletjeti, a povremeno ćete i kritizirati jedno drugo. Ne pretjerujte s tim.

KARIJERA: Pred vama su novi veliki izazovi. Nezgoda je u tome što su neminovno povezani sa suradnjom i maksimalnom uvažavanjem drugih, pa i onih s kojim se ne slažete uvijek. Zato prvo dobro sagledajte o čemu je riječ, pa tek onda djelujte.

ZDRAVLJE&SAVJET: Držite se zacrtanih planova.

Vodenjak

LJUBAV: Nezainteresiranost ili frustracije sve će više pratiti vaš ljubavni život. Važno je da se s tim nosite strpljivo i da imate na pameti da je sve prolaznog karaktera. Zato svoju vezu čuvajte, te mirom i tolerancijom održavajte status quo.

KARIJERA: Ako vam se učini da je pred vama dug put, prihvatite to s veseljem, jer je isti dobar. Ono što se pokrenulo, nastavit će se razvijati dalje i to na stabilan način. Na vama je da se prilagodite i uklopite u cijelu situaciju što bolje. Surađujte s drugima.

ZDRAVLJE&SAVJET: Meditirajte.

Ribe

LJUBAV: Atrakcije na koje ćete svaki dan nailaziti budit će u vama uspavane snove o ljubavi iz bajke. Imat ćete toliko motivacije da biste mogli pretjerati s tulumima. Nemojte zbog svega zapostaviti svoje dužnosti iz drugih područja života.

KARIJERA: Hvatat će vas nervoza kad će trebati surađivati s drugima. Najviše zato što s njihove strane neće sve teći profesionalno. Shvatite da nisu svi toliko okretni i spretni kao vi i da ponekad nekom treba progledati kroz prste. Nitko nije savršen.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ublažite svoje kriterije, piše ehoroskop.net.

