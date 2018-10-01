Horoskop drevnih Maja za jun 2026. godine: Kod Bikova mogući neočekivani troškovi, Ribe se stabilizuju

Ovan

Jun vam donosi period snažne energije i unutrašnjeg buđenja. Drevni Maje povezivali su vaš znak sa ratnicima Sunca, pa ćete tokom ovog meseca imati osećaj da konačno vraćate kontrolu nad svojim životom. Poslovne prilike dolaze iznenada, ali zahtevaju hrabre odluke. U ljubavi vas očekuje intenzivna komunikacija i moguće obnavljanje odnosa iz prošlosti. Kraj meseca donosi finansijsko olakšanje i više samopouzdanja.

Bik

Maje su Bikove smatrale čuvarima stabilnosti i plodnosti, a jun vam upravo to i donosi. Fokus će biti na domu, porodici i stvaranju sigurnosti. Mogući su neočekivani troškovi, ali i prilika za dodatnu zaradu. Emotivni odnosi postaju dublji, a slobodni Bikovi mogu upoznati osobu koja će ih potpuno izbaciti iz rutine. Potrebno vam je više odmora i boravka u prirodi.

Blizanci

Jun za vas predstavlja mesec komunikacije, putovanja i sudbinskih susreta. U učenjima Maja, Blizanci su simbol dualnosti i promena, pa ćete često menjati mišljenje i planove. Poslovno vas očekuje važan razgovor ili ponuda koja može promeniti pravac karijere. Ljubavni život postaje uzbudljiviji, posebno krajem meseca kada raste vaša harizma.

Rak

Maje su Rakove povezivale sa mesečevom energijom i intuicijom, pa ćete tokom juna biti posebno emotivni i osetljivi. Ovo je period u kojem ćete jasno prepoznati ko vam zaista želi dobro. Finansijska situacija postepeno se popravlja, a na ljubavnom planu dolazi do važnog razgovora koji rešava stare nesuglasice. Obratite pažnju na san i stres.

Lav

Jun vam donosi snažnu potrebu za dokazivanjem i uspehom. Maje su Lavove smatrale vođama koje privlače pažnju gde god da se pojave, pa ćete tokom ovog meseca biti u centru dešavanja. Poslovni uspeh dolazi kroz hrabre poteze i javne nastupe. Ljubavni odnosi postaju strastveniji, ali i dramatičniji.

Devica

Za Device jun donosi period analize i donošenja važnih odluka. Maje su vas povezivale sa mudrošću i redom, pa ćete imati potrebu da sredite i emocije i životne planove. Poslovno vas očekuje stabilizacija, dok ljubavni odnosi zahtevaju više iskrenosti i otvorene komunikacije.

Vaga

Jun će za Vage biti mesec karmičkih susreta i velikih emotivnih lekcija. Drevni Maje smatrali su vas simbolom ravnoteže, ali ćete tokom ovog perioda morati da presečete odnos ili situaciju koja vas iscrpljuje. Kraj meseca donosi više mira i bolje finansijske okolnosti.

Škorpija

Intuicija će vam tokom juna biti neverovatno jaka. Maje su Škorpije povezivale sa transformacijom i tajnama, pa će mnoge stvari koje su dugo bile skrivene konačno izaći na videlo. Ljubavni život postaje intenzivan, a moguće su i velike odluke vezane za posao ili selidbu.

Strelac

Jun vam donosi želju za promenom, avanturom i novim iskustvima. Drevni Maje verovali su da su Strelčevi večiti tragači za znanjem, pa ćete tokom ovog perioda imati potrebu da učite, putujete i upoznajete nove ljude. Finansije se popravljaju kroz neočekivane prilike.

Jarac

Maje su Jarčeve smatrale simbolom istrajnosti i discipline, a jun vam donosi nagradu za trud iz prethodnih meseci. Poslovni planovi konačno počinju da se ostvaruju, dok ljubavni odnosi postaju stabilniji. Potrebno je da više vremena posvetite sebi i odmoru.

Vodolija

Jun za Vodolije donosi iznenadne promene i neočekivane preokrete. Vaša kreativnost biće naglašena, a mnogi će želeti vaše savete i društvo. Ljubavni život može doneti neočekivani susret ili obnovu komunikacije sa osobom iz prošlosti.

Ribe

Drevni Maje povezivali su Ribe sa duhovnošću i intuicijom, pa ćete tokom juna imati osećaj da vas život vodi ka važnim odgovorima. Emotivno sazrevate i jasnije postavljate granice. Poslovno dolazi period stabilizacije, dok vam kraj meseca donosi više optimizma i energije, piše naj žena.

