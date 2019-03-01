Kako u 5 sekundi prepoznati pravi med: Jedan detalj otkriva svaki falsifikat

Pravi med se ne slijeva niz kašiku kao sirup, već pada u jednom neprekinutom mlazu koji se na površini slaže u male „piramide“. Ako ste se pitali kako prepoznati pravi med, ovaj test je najjednostavniji i traje svega nekoliko sekundi.

Sve ostalo, testovi poput „plivanja kapi u vodi“, paljenja šibice ili lijepljenja za papir, smatra se narodnim mitovima koji se ponavljaju godinama.

Najveći problem nije uvijek očigledni falsifikat od šećernog sirupa. Problem je i tzv. „industrijski med“ koji jeste pčelinji, ali su pčele hranjene šećernim sirupom umjesto prirodne paše. Takav med može proći većinu kućnih testova, iako s pravim livadskim medom nema mnogo zajedničkog.

Kako prepoznati pravi med samo gledanjem u teglu

Okrenite teglu naopako i posmatrajte mjehur zraka koji se kreće prema dnu. Kod pravog meda mjehur se kreće sporo, kao da prolazi kroz gustu tečnost, a putovanje od vrha do dna traje otprilike 8 do 15 sekundi na sobnoj temperaturi.

Kod razrijeđenog ili sirupastog meda mjehur se spusti za 2–3 sekunde.

Drugi znak koji otkriva falsifikat

Pogledajte teglu prema jakom svjetlu, najbolje uz prozor. Pravi med sadrži sitne, jedva vidljive čestice polena i voska koje „lebde“ u tečnosti, kao prašina u sunčevom zraku.

Previše bistar i potpuno providan med često je dodatno filtriran, pri čemu gubi prirodne sastojke koji ga čine autentičnim.

Kristalizacija nije mana

Med koji se vremenom kristalizira nije pokvaren – to je prirodan proces.

Nekada je domaći med zimi bio tvrd kao maslac i to se smatralo normalnim. Danas se kupci često žale čim med počne mijenjati teksturu, pa se on industrijski zagrijava kako bi ostao tečan duže. Takav proces može smanjiti kvalitet i enzime u medu.

Bagremov med ostaje tečan i do dvije godine zbog većeg udjela fruktoze, dok većina drugih vrsta (livadski, suncokretov, vrijesak) kristalizira u roku od nekoliko mjeseci.

Ako vam neko prodaje „svježi“ livadski med star godinu dana, a on je potpuno bistar i tečan, to može biti znak da je dodatno obrađivan.

Testovi koji nisu pouzdani

Test „kap u vodi“ nije pouzdan i pravi i lažni med ponašaju se slično jer imaju veću gustinu od vode.

Ni paljenje šibice umočene u med nije relevantno, jer zavisi od vlage šibice, a ne od kvaliteta meda.

Jedini jednostavan kućni test

Stavite kašičicu meda na tanjir i ostavite ga 24 sata na sobnoj temperaturi.

Pravi med će zadržati oblik i eventualno se lagano zgusnuti.

Sirupasti ili razrijeđeni med će se razliti i postati vodenast na površini.

Gdje kupiti med da ne pogriješite

Najsigurnije je kupovati direktno od pčelara, gdje možete vidjeti košnice i način proizvodnje.

Na pijaci obratite pažnju na tegle sa prirodnim talogom na dnu i pitajte za vrstu paše i godinu berbe.

U supermarketima treba biti oprezan s oznakama poput „mješavina meda iz EU i van EU“, jer to često znači nepoznato porijeklo.

Cijena domaćeg meda koja je preniska u odnosu na tržište također može biti znak da proizvod nije kvalitetan ili autentičan.

