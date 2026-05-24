Najveća greška na prvom spoju: Mnogi kažu da ih jedna navika odmah odbija

I dok su nekada prvi spojevi bili prilika za iskren razgovor i upoznavanje, danas sve više ljudi priznaje da vrlo brzo izgube interes zbog jedne navike koja je postala gotovo svakodnevna stalnog korištenja mobitela tokom spoja.

Mnogi smatraju da nema ništa neugodnije od situacije u kojoj osoba tokom razgovora neprestano provjerava poruke, odgovara na notifikacije ili skrola društvene mreže. Takvo ponašanje ostavlja dojam nezainteresovanosti i često šalje poruku da je telefon važniji od osobe koja sjedi preko puta.

Stručnjaci za partnerske odnose upozoravaju da upravo pažnja i prisutnost igraju ključnu ulogu u stvaranju privlačnosti. Kada neko tokom spoja stalno gleda u ekran, druga strana se može osjećati zapostavljeno ili nepoželjno. Zbog toga mnogi već nakon prvog susreta odluče da ne nastave komunikaciju.

Problem dodatno pojačava potreba da se svaki trenutak objavi na društvenim mrežama. Fotografisanje hrane, snimanje atmosfere ili objavljivanje detalja sa spoja nekima djeluje simpatično, ali mnogima stvara osjećaj neprirodnosti i površnosti. Sve više ljudi ističe da žele spontanost i iskren razgovor, a ne osjećaj da učestvuju u sadržaju za društvene mreže.

Psiholozi navode da moderna tehnologija, iako povezuje ljude, istovremeno može narušiti kvalitet međuljudskih odnosa. Na spojevima je posebno važan kontakt očima, aktivno slušanje i zainteresovanost za sagovornika. Upravo te sitnice često odlučuju hoće li se među dvoje ljudi razviti hemija i povezanost.

Zanimljivo je da mnogi danas kao poželjnu osobinu navode upravo sposobnost da osoba odloži telefon i posveti se trenutku. U vremenu kada su svi stalno online, potpuna pažnja postala je rijetkost, ali i jedna od najprivlačnijih stvari na spojevima.

Iako tehnologija olakšava upoznavanje novih ljudi, čini se da prekomjerna vezanost za ekran sve češće postaje razlog zbog kojeg romantika gubi svoju čar.

